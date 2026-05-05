Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER.
  • West Bengal Assembly Election 2026: প্রবীণ খগেশ্বরের হার্ডল টপকাতে পারলেন না অ্যাথলিট স্বপ্না: রাজগঞ্জে দলের IPAC আর কোন্দলই ডোবাল তৃণমূলকে?

Swapna Burman Rajgunje: কেবল তৃণমূল নয়, খগেশ্বর রায় যে এই কেন্দ্রে একটি বড় 'ফ্যাক্টর' হতেন, তা মেনে নিয়েছে বিজেপি নেতৃত্বও। তবে বিজেপির দাবি, খগেশ্বর রায় দাঁড়ালে লড়াই হাড্ডাহাড্ডি হতো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় বিজেপিরই হত।

নবনীতা সরকার | Edited By: নবনীতা সরকার | Updated By: May 5, 2026, 06:52 PM IST
প্রদ্যুত দাস:  ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জলপাইগুড়ি জেলায় আছড়ে পড়ল গেরুয়া ঝড়। জেলার প্রতিটি আসনেই বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP)। তবে এই ব্যাপক পালাবদলের মাঝেও রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে বেশি চর্চা হচ্ছে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে। সেখানে তৃণমূলের শোচনীয় পরাজয়ের পর শাসকদলের অন্দরেই এখন জোর প্রশ্ন উঠছে--প্রার্থী নির্বাচনে কি মারাত্মক ভুল করেছিল তৃণমূল?

‘খগেশ্বর রায় ফ্যাক্টর’

রাজগঞ্জে এবার টানা চারবারের জয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক খগেশ্বর রায়কে টিকিট দেওয়া হয়নি। তাঁর পরিবর্তে সদ্য তৃণমূলে যোগদান করা স্বপ্না বর্মনকে প্রার্থী করে রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব। ফলস্বরূপ, এই কেন্দ্রে ২১ হাজার ৪৭৭ ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী দীনেশ সরকার এবং বিপুল ভোটে পরাজয় ঘটে তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের।

এই ফলাফলের পরেই আইএনটিটিইউসি (INTTUC)-র জেলা সভাপতি তপন দে প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, খগেশ্বর রায় প্রার্থী হলে রাজগঞ্জে তৃণমূলের জয় নিশ্চিত ছিল। কেবল তৃণমূল নয়, খগেশ্বর রায় যে এই কেন্দ্রে একটি বড় ‘ফ্যাক্টর’ হতেন, তা মেনে নিয়েছে বিজেপি নেতৃত্বও। তবে বিজেপির দাবি, খগেশ্বর রায় দাঁড়ালে লড়াই হাড্ডাহাড্ডি হতো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় বিজেপিরই হত।

আইপ্যাক-এর বিরুদ্ধে তোপ

টিকিট না পেয়ে শুরুতে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক খগেশ্বর রায় এবং তাঁর অনুগামীরা। তাঁদের স্পষ্ট দাবি ছিল, খগেশ্বর রায়কে টিকিট দিলে ১০০ শতাংশ জয় নিশ্চিত ছিল। পরবর্তীকালে রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বের নির্দেশে একটি জরুরি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকের পর সমস্যা মিটেছে দাবি করে খগেশ্বর রায় ও তাঁর অনুগামীরা স্বপ্না বর্মনের হয়ে প্রচারেও নামেন। কিন্তু ভোটের বাক্সে তার কোনও ইতিবাচক প্রভাব পড়েনি।

এই হারের পর দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রকাশ্যে চলে এসেছে। রাজগঞ্জের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি ব্যানার্জি সরাসরি আইপ্যাক (I-PAC)-এর বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। অন্যদিকে, মঙ্গলবার দুপুরে ফলাফল নিয়ে খগেশ্বর রায়ের বাসভবনে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে নারাজ বলে জানিয়ে দেন।

স্বপ্নার প্রতিক্রিয়া

রাজগঞ্জে হারের পর গতকাল রাতে গণনা কেন্দ্র ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মন সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে হতাশা গোপন করেননি। তিনি বলেন, 'ভোটে হার জিত আছে। জনগণের রায় মাথা পেতে নিতে হবে।'

বিজেপির নিরঙ্কুশ আধিপত্য

শুধু রাজগঞ্জ নয়, জলপাইগুড়ি জেলার অন্যান্য কেন্দ্রগুলোতেও বিজেপির জয়জয়কার। প্রতিটি কেন্দ্রে বিজেপির জয়ের ব্যবধান চমকে দেওয়ার মতো:

ধূপগুড়ি: এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী নরেশ রায় ৩৮ হাজার ৫৫০ ভোটে জয়ী হয়েছেন।

ময়নাগুড়ি: বিজেপির ডালিমচন্দ্র রায় ৫৬ হাজার ৫০৩ ভোটে জয়লাভ করেছেন।

জলপাইগুড়ি সদর: এই কেন্দ্রে বিপুল ব্যবধানে জিতেছেন বিজেপির অনন্তদেব অধিকারী। তাঁর জয়ের ব্যবধান ৬৮ হাজার ৮০৫ ভোট।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি: জেলার মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয় এসেছে এখানে। বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় ৯৭ হাজার ৭১৫ ভোটে জিতেছেন।

মালবাজার: এখানে বিজেপি প্রার্থী সুকরা মুণ্ডা ১৫ হাজার ৩৯৬ ভোটে জয়ী হয়েছেন।

নাগরাকাটা: এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী পুনা ভেংরা ২৫ হাজার ৮৫৮ ভোটে জয়লাভ করেছেন।

সব মিলিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার এই ফলাফল প্রমাণ করছে যে, একদিকে যেমন বিজেপির পক্ষে প্রবল হাওয়া ছিল, অন্যদিকে রাজগঞ্জের মতো কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে অসন্তোষ দলের ওপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। খগেশ্বর রায়কে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত যে দলের জন্য আত্মঘাতী হয়েছে, তা এখন তৃণমূলের অন্দরেই কান পাতলে শোনা যাচ্ছে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

