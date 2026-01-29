West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোটের আগেই CPIM-ISF-কে প্যাঁচে ফেলে 'বড় জয়' তৃণমূলের! যা ঘটল...

West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোটের আগেই CPIM-ISF-কে প্যাঁচে ফেলে 'বড় জয়' তৃণমূলের! যা ঘটল...
TMC 'Big Win' before West Bengal Assembly Election 2026: ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকের লালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে।
নকিব উদ্দিন গাজী: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগেই সব দলই যখন নিজেদের পায়ের তলায় জমি শক্ত করতে ব্যস্ত,তখনই 'বড় জয়' হাসিল করে নিল তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধী শিবিরে ভাঙন ধরিয়ে ঘর ভরল শাসকদল। CPIM ও ISF থেকে তৃণমূলে যোগদান করলেন প্রায় ২০০ জনেরও বেশি নেতা-কর্মী।
ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকের লালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। লালপুর অঞ্চলের ২৬ নম্বর বুথে তৃণমূলের একটি কর্মসূচি চলছিল। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গত ১৫ বছরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ছবি প্রজেক্টরের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়। সেই কর্মসূচি সভা চলাকালীন-ই CPIM ও ISF ছেড়ে ২০০ জনেরও বেশি কর্মী, সমর্থক ও নেতৃত্ব তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেন।
যোগদানকারীদের তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন মথুরাপুর এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার। তিনি বলেন, তৃণমূলের উন্নয়নমূলক কাজের জোয়ার দেখেই সবাই তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানকারীরা জানান, রাজ্য সরকারের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কাজ দেখে তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েই তৃণমূলে যোগদান করেছেন।
প্রসঙ্গত, এই ভাঙা-গড়ার খেলা নতুন নয়। প্রতিবারই ভোটের আগে এই ভাঙা-গড়া, দলবদলের খেলা চলতে থাকে। এবারও রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ, এই দল ভাঙা-গড়ার খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। কোথাও শাসক শিবিরে যোগদান, কোথাও বিরোধী শিবিরে যোগদান। চলছে বিপক্ষকে মাত করতে সব পক্ষের ঘুঁটি সাজানোর পালা।
