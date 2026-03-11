West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগেই বুথস্তরে বড় মাপের ধস তৃণমূলে, বিজেপি বলছে জয় নিশ্চিত; জেলায় জেলায় সমীকরণে বদল

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগেই বুথস্তরে বড় মাপের ধস তৃণমূলে, বিজেপি বলছে জয় নিশ্চিত; জেলায় জেলায় সমীকরণে বদল
West Bengal Assembly Election 2026 TMC Vs BJP: বিধানসভা ভোটের আগেই দলবদলে বড় রাজনৈতিক বার্তা। রাজনৈতিক মহলে দলবদল ঘিরে শুরু হয়ে গিয়েছে শাসক-বিরোধী তরজা। তৃণমূল দাবি করছে, লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুব সাথী-ই কারণ। পালটা বিরোধীদের কটাক্ষ, ঘর সামলাতে পারে না, আবার ঘর ভাঙতে যায়!
চম্পক দত্ত ও অরূপ লাহা: বুথস্তরে তৃণমূলের সাংগঠিনক ভিত্তিতে ধস। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান একাধিক পরিবারের। বিজেপির দাবি, একটা গোটা পাড়ার। এই ঘটনায় ভোট ঘোষণার আগেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিজেপির দাবি, দাসপুরের বালক রাউত এলাকায় একটি পুরো পাড়ার বাসিন্দারা তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন।
তৃণমূল বনাম বিজেপি
বিজেপি নেতা তপন মাইতির হাত ধরে ওই এলাকার বাসিন্দাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয়। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, যারা যোগদান করেছেন তারা এর আগে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক ছিলেন। এবার তারা বিজেপির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দলে যোগ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি এবং কোনও রাজনৈতিক দলই তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেনি। তার আগেই দাসপুরে এই যোগদানকে বড় রাজনৈতিক বার্তা হিসেবে দেখছে বিজেপি শিবির। বিজেপির দাবি, দাসপুরে তাদের জয় নিশ্চিত।
দাসপুরের পালটা ভাতার
যদিও বিজেপির এই দাবিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের পক্ষ থেকে পাল্টা কটাক্ষ করে বলা হয়েছে, এসব শুধুই বিজেপির প্রচার, বাস্তবে এর কোনও প্রভাব পড়বে না। উলটোদিকে তৃণমূল আশাবাদী, এবারও বিধানসভা জিতে ক্ষমতায় আসার বিষয়ে। দাসপুরে বিজেপির শক্তিবৃদ্ধি হলেও, দলবদল ঘিরে রাজনৈতিক চর্চা পূর্ব বর্ধমানের ভাতারেও। সেখানে আবার তৃণমূলে যোগ দিল ৩০টি পরিবার। বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন করে রাজনৈতিক মহলে শাসক-বিরোধী তরজা শুরু হয়েছে এই দলবদল ঘিরে।
লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুব সাথী-ই কারণ
ভাতাড়ের বলগোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিকোত্তর গ্রাম থেকে প্রায় ৩০টি পরিবার সিপিএম ও কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। মঙ্গলবার বলগোনা অঞ্চল কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই যোগদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য যুব তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক শান্তনু কোনার। যোগদানকারী পরিবারগুলির হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাদের দলে স্বাগত জানান তিনি। এই প্রসঙ্গে যুবনেতা শান্তনু কোনার বলেন, “লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুব সাথী সহ একাধিক জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে সাধারণ মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা প্রকাশ করছেন। তারই প্রতিফলন হিসেবে শিকোত্তর গ্রামের ৩০টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।”
বিরোধীদের কটাক্ষ: ঘর সামলাতে পারে না, ঘর ভাঙতে যায়
তৃণমূলে যোগদানকারী পরিবারগুলির দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে সামিল হতেই তারা স্বেচ্ছায় তৃণমূলে যোগদান করেছেন। দীর্ঘদিন ধরেই তারা তৃণমূলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন বলেও দাবি করেন। তবে এই ঘটনাকে ঘিরে ভিন্ন সুর শোনা গেছে সিপিএমের পক্ষ থেকে। সিপিএমের এরিয়া কমিটির সদস্য কবিরুল ইসলাম অভিযোগ করেন, বলগোনা অঞ্চলে আবাস যোজনা নিয়ে অনিয়মের প্রতিবাদে গরিব মানুষ সরব হয়ে উঠেছেন। সেই ইস্যু থেকে নজর ঘোরাতেই তৃণমূল এই ধরনের যোগদান কর্মসূচির নাটক করছে।
একই সুর শোনা গেছে কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও। কংগ্রেস নেতা গৌরব সমাদ্দার কটাক্ষ করে বলেন, “যারা নিজেদের ঘর সামলাতে পারে না, তারা আবার অন্যের ঘর ভাঙতে যায়। ভোট এলেই তৃণমূল এসব যোগদানের নাটক করে।”
আরও পড়ুন, Gas Booking through WhatsApp: সার্ভার ডাউন, মিলছে না OTP? ঘরে বসে হোয়াটসঅ্যাপেই বুকিং করুন আপনার গ্যাস, জানুন নিয়ম ও নাম্বার
আরও পড়ুন, IRCTC suspend train meal: বিগ ব্রেকিং: ট্রেনে বন্ধ হচ্ছে রান্না করা খাবার? LPG সংকটে বড় ঘোষণা IRCTC-র
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)