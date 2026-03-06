English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগেই তৃণমূল-বিজেপি ব্যাপক দলবদল, বড়সড় ভাঙন... কোথায় কার শক্তি বাড়ল?

West Bengal Assembly Election 2026 TMC Vs BJP: "তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও ক্ষতি হবে না..." উত্তরের বদলা দক্ষিণে! বিধানসভা-লোকসভা ভোটে লিড দেওয়া অঞ্চলেই ভাঙন!    

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 6, 2026, 03:49 PM IST
ফাইল ফোটো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে দলবদলের হিড়িক দেখা যাচ্ছে। এমনই একটি ঘটনা সামনে এসেছে জলপাইগুড়ি জেলার মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাতে ওদলাবাড়ি বাজার এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন দল ছেড়ে একঝাঁক যুবক বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। তবে এই দাবি আবার সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

জলপাইগুড়ি জেলার বিজেপি যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক পবন সিং দাবি করেন, প্রতিনিয়ত তৃণমূল কংগ্রেস ও অন্যান্য দল থেকে যুবক এবং সাধারণ মানুষ বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। তাঁর কথায়, বৃহস্পতিবার রাতে ওদলাবাড়ি বাজার এলাকায় প্রায় ৪০ জন যুবক তৃণমূল কংগ্রেস ও অন্যান্য দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তৃণমূলের দুর্নীতি ও বিভিন্ন ‘ভিত্তিহীন ভাতা’ প্রকল্পে ক্ষুব্ধ হয়েই তারা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি।

অন্যদিকে, ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি সুকান্ত চৌধুরী বিজেপির এই দাবি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলেন, “সবই ভুয়ো। বর্তমানে এসআইআর ইস্যুতে সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ। এসআইআর বিজেপির বুমেরাং হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কেউ বিজেপিতে যোগ দেবে না। বিজেপি যাদের যোগদান দেখাচ্ছে, তারা তৃণমূলের কেউ নন। এতে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও ক্ষতি হবে না।"

উত্তরের বদলা দক্ষিণে!

ওদিকে তৃণমূল যেন উত্তরের বদলা নিল দক্ষিণে!রায়দিঘিতে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান। বেশ কিছুদিন আগে অমিত সাহা মথুরাপুর রায়দীঘি এলাকায় বিজেপির একটি জনসভা করেন। তারপরেই বিজেপিতে ভাঙন। রায়দিঘি অঞ্চলের শ্রীফলতলা পূর্ব কলোনীপাড়া ৫০টি পরিবার রায়দিঘি বিধানসভার বিধায়ক ডাক্তার অলক জলদাতার হাত থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে নিল। ভোটমুখী বাংলায় ৫০টি পরিবার  বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করল। ভোটের আগে যা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণও বটে।

কারণ, এই অঞ্চলটি রায়দিঘি বিধানসভার মধ্যে বরাবরই বিজেপিরই দখলে। গত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনেও এই পঞ্চায়েত বিজেপিকে লিড দিয়ে এসেছে। আর এবার সেই পঞ্চায়েতেই ভাঙন। যা নিঃসন্দেহে ভোটের আগে বিজেপির বড় মাথাব্যথার কারণ হতে যাচ্ছে। বিধায়ক অলক জলদাতা এই যোগদান প্রসঙ্গে বলেন, মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নের শরিক হতে চায়। বিশেষ করে মহিলারা তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেছে। যার পিছনে রয়েছে মূলত লক্ষ্মী ভান্ডার, এমনটাও জানা যাচ্ছে।

