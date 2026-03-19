West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের মুখে তৃণমূলে বিরাট ভাঙন: প্রার্থী ঘোষণার পরই দল ছেড়ে বিস্ফোরক তৃণমূল কর্মী
Ranaghat News: কোথাও টিকিট না পাওয়ার ক্ষোভ, কোথাও বা দলে থেকেও গুরুত্ব না পাওয়ার অভিযোগ। এরই মধ্য়ে বড় স্বীকারোক্তি দলের প্রতি আস্থা হারানোর।
বিশ্বজিত্ মিত্র: বেজে গিয়েছে ভোটের দামামা। রাজ্যের তিন প্রধান রাজনৈতিক দল তাদের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করে দিয়েছে। এখনও বিজেপির দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকা প্রকাশ করা বাকি। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল প্রার্থী ঘোষণা করার পরই দিকে দিকে বিক্ষোভ, দল ছাড়ার হুমকি, হুঁশিয়ারির খবর শোনা যাচ্ছে। কোথাও টিকিট না পাওয়ার ক্ষোভ, কোথাও বা দলে থেকেও গুরুত্ব না পাওয়ার অভিযোগ। এরই মধ্য়ে বড় স্বীকারোক্তি দলের প্রতি আস্থা হারানোর।
তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদান করলেন প্রায় ২৫ জন কর্মী-সমর্থক। আজ ধানতলা থানার অসীম কুমার বিশ্বাস, রানাঘাট উত্তর-পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি পার্টি অফিসে এসে যোগদান করলেন তারা। অভিযোগ দলের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে তারা আজকে এই যোগদান করেছেন। এই যোগদান করবার ফলে রানাঘাট উত্তর-পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির কিছুটা হলেও শক্তিশালী হল বলে জানান তারা। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন রানাঘাট উত্তর-পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অসীম কুমার বিশ্বাস।
এর আগে, গতকাল বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল সাজাতে যখন ব্যস্ত ঘাসফুল শিবির, ঠিক তখনই পূর্ব মেদিনীপুরে বড়সড় ধাক্কা খেল শাসকদল। প্রার্থী তালিকায় মহিলাদের যোগ্য সম্মান ও প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়নি— এই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে দলের সমস্ত সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তমলুক সাংগঠনিক জেলার মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী শিবানী দে কুণ্ডু। বুধবার নন্দকুমার পঞ্চায়েত সমিতিতে একটি জরুরি সাংবাদিক বৈঠক ডেকে নিজের এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন তিনি।
এর আগে, ভোটের আগে বেসুরো হয়েছেন দীর্ঘদিনের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র। দলে গুরুত্ব না পাওয়ার অভিযোগ তমলুকের বিধায়কের। দুদিন আগেই তাঁর নিরাপত্তারক্ষী প্রত্যাহার করা হয়েছে। এরপরই বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে দলীয় ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, অসন্তোষ উগরে দিলেন চারবারের তৃণমূল বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র।
রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি দলের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। বলেন, ভোট সামনে থাকলেও দল তাঁকে কাজে লাগাচ্ছে না। চারবারের বিধায়ক ও তিনবারের মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না? তা তিনি জানেন না বলেও মন্তব্য করেন সৌমেন মহাপাত্র। একইসঙ্গে স্বীকার করে নেন, পূর্ব মেদিনীপুরে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই কঠিন। কিন্তু তাই বলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সম্পর্কে কটু মন্তব্য করতেও তিনি রাজি নন বলে জানান।
আর এরপরই শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। তবে কি ভোটের আগেই দল ছাড়ছেন সৌমেন মহাপাত্র? যোগ দেবেন বিজেপিতে? শুভেন্দুকে নিয়ে চুপ! তবে কি ভোটের আগেই তৃণমূল ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখাবেন সৌমেন মহাপাত্র? সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর মন্তব্য ঘিরে জোর জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে।
শুধু সৌমেন মহাপাত্র একা নন, তাঁর স্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী সুমনা মহাপাত্রও একই সুরে কথা বলেন। বিধায়ক হিসেবে দলীয় নেতৃত্বের তরফে ফোন বা কোনও বার্তাও পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেন সৌমেন মহাপাত্র। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই নানা আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে।