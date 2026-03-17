West Bengal TMC Candidate List 2026: গেরুয়া-গড় ভাঙতে মরিয়া মমতা, শিলিগুড়ি থেকে বালুরঘাট উত্তরের প্রতি কেন্দ্রে সবুজ চমক

West Bengal TMC Candidate List 2026: গেরুয়া-গড় ভাঙতে মরিয়া মমতা, শিলিগুড়ি থেকে বালুরঘাট উত্তরের প্রতি কেন্দ্রে সবুজ চমক
TMC Candidate List West Bengal Election 2026: রাজ্যে ভোটের দামামা বেড়ে গিয়েছে। ২৩ এপ্রিল ও ২৯ এপ্রিল দু'দফায় ভোট। আজই ২৯১ সিটে প্রার্থী ঘোষণা করল তৃণমূল। দক্ষিণের পাশাপাশি কী চমক দিল উত্তরবঙ্গে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মঙ্গলবার ২৯১ সিটের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল তৃণমূল। কালীঘাটে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বাসভবন থেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন। উত্তরবঙ্গে মোট ৫৪টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। প্রশাসনিকভাবে উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলা (দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) এই কেন্দ্রগুলোর অন্তর্ভুক্ত। তবে এর মধ্যে তিন আসনে প্রার্থী দেবে না তৃণমূল। তিন আসনে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার প্রার্থী। দার্জিলিং-বিজয় কুমার রাই, কালিম্পং-রুদেন সদা লেপচা, কার্শিয়াং-অমর লামা।
জলপাইগুড়ির সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী
জলপাইগুড়ি সদর: কৃষ্ণ দাস
মাল: বুলুচিক বরাইক
নাগরাকাটা: সঞ্জয় কুজুর
রাজগঞ্জ: স্বপ্না বর্মন
ধুপগুড়ি: ডঃ নির্মলচন্দ্র রায়
ময়নাগুড়ি: রামমোহন রায়
ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি: রঞ্জনশীল শর্মা
কোচবিহার (৯টি আসন)
মেখলিগঞ্জ: পরেশ চন্দ্র অধিকারী
মাথাভাঙ্গা: সাবলু বর্মন
কোচবিহার উত্তর: পার্থ প্রতিম রায়
কোচবিহার দক্ষিণ: অভিজিৎ দে ভৌমিক
শীতলকুচি: হরিহর দাস
সিতাই: সঙ্গীতা রায় বাসুনিয়া
দিনহাটা: উদয়ন গুহ
নাটাবাড়ি: শৈলেন বর্মা
তুফানগঞ্জ: শিব শঙ্কর পাল
আলিপুরদুয়ার (৫টি আসন)
কুমারগ্রাম: লুইস কুজুর
কালচিনি: গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা
আলিপুরদুয়ার: সৌরভ চক্রবর্তী
ফালাকাটা: সুভাষ চন্দ্র রায়
মাদারিহাট: রাজেশ লাকরা
উত্তর দিনাজপুর (৯টি আসন)
চোপড়া: হামিদুল রহমান
ইসলামপুর: কানাইয়া লাল আগারওয়াল
গোয়ালপোখর: গোলাম রব্বানী
চাকুলিয়া: মিনহাজুল আরফিন আজাদ
করণদিঘি: গৌতম পাল
রায়গঞ্জ: কৃষ্ণ কল্যাণী
ইটাহার: মোশারফ হোসেন
কুশমণ্ডি: রেখা রায়
কালিয়াগঞ্জ: নীতাই বৈশ্য
দক্ষিণ দিনাজপুর (৬টি আসন)
কুশমন্ডি: রেখা রায়
কুমারগঞ্জ: তোরাফ হোসেন মণ্ডল
বালুরঘাট: অর্পিতা ঘোষ
তপন: চিন্তামনি বিহা
গঙ্গারামপুর: গৌতম দাস
হরিরামপুর: বিপ্লব মিত্র
দার্জিলিং জেলা (৬টি আসন)
কালিম্পং: (তৃণমূল প্রার্থী দিচ্ছে না)
দার্জিলিং: (তৃণমূল প্রার্থী দিচ্ছে না)
কার্শিয়াং: (তৃণমূল প্রার্থী দিচ্ছে না)
মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি: শঙ্কর মালাকার
শিলিগুড়ি:গৌতম দেব
ফাঁসিদেওয়া: রীনা টপ্পো এক্কা
মালদা (১২টি আসন)
হাবিবপুর: অমল কিসকু
গাজোল: প্রসেনজিত্ দাস
চাঁচল: প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়
হরিশ্চন্দ্রপুর: মহম্মদ মাতেবুর রহমান
মালতীপুর: আব্দুর রহিম বক্সি
রতুয়া: সমর মুখার্জি
মানিকচক: কবিতা মণ্ডল
মালদা: লিপীকা বর্মন ঘোষ
ইংরেজবাজার: আশিষ কুণ্ডু
মোথাবাড়ি: নজরুল ইসলাম
সুজাপুর: সবিনা ইয়াসমিন
বৈষ্ণবনগর: চন্দনা সরকার
উল্লেখ্য, পাহাড়ে অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা এখন তৃণমূলের জোটসঙ্গী। লোকসভা ভোটে পাহাড়ের তিন আসনে তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থন করেছিল অনীতের দল। বিধানসভা ভোটে আবার তিন আসনে এবার তাদের প্রার্থীকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল। নিজেদের প্রতীকে ভোটে লড়বে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। রাজ্যে ভোটের দামামা বেড়ে গিয়েছে। ২৩ এপ্রিল ও ২৯ এপ্রিল দু'দফায় ভোট। ৫মে ভোট গণনা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)