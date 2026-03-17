TMC Candidate List 2026: ২৯১ আসনে কাকে কোথায় প্রার্থী করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? কে বাদ পড়লেন? একনজরে তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা

TMC Candidate List 2026: ২৯১ আসনে কাকে কোথায় প্রার্থী করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? কে বাদ পড়লেন? একনজরে তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা
TMC Candidate List West Bengal Assembly Election 2026: তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ। তৃণমূলের হয়ে এবার বিধানসভা ভোটে কে টিকিট পেলেন? আর কে পেলেন না? কে বাদ পড়লেন? একনজরে দেখে নিন, ২০২৬ বিধানসভা ভোটের জন্য তৃণমূলের পূর্ণাঙ্গ প্রার্থীতলিকা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাখির চোখ ছাব্বিশ বিজয়। তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ। একসঙ্গে রাজ্যব্যাপী ২৯১ আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। কে টিকিট পেলেন? কে পেলেন না? কে বাদ পড়লেন? একনজরে দেখে নিন তৃণমূলের পূর্ণাঙ্গ প্রার্থীতলিকা। প্রার্থী ঘোষণার শুরুতেই বিজেপিকে একহাত নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। বললেন, এই লড়াই বাংলার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। এই লড়াইয়ে বাংলার মানুষ জিতবে। আর শূন্য হবে বিজেপি। নির্বাচন কমিশনকে কটাক্ষ করলেন মেঘনাদ বলে। প্রশ্ন তুললেন সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট নিয়েও। দাবি করলেন, এবার ভোটে ২২৬ আসনের বেশি জিতবে তৃণমূল।
কারা এবার তৃণমূলের টিকিট পেতে চলেছেন? তা নিয়ে নানাবিধ জল্পনায় নানাবিধ নাম উঠে এসেছে। তৃণমূলের অন্দরের খবর ছিল, এবার বিধানসভা ভোটে প্রার্থী নির্বাচনে ‘তরুণ তুর্কি’ ও ‘তারকা’দের উপরই বিশেষ ভরসা রাখতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বহু নতুন মুখ তালিকায় ঠাঁই পেতে পারে বলে আগাম কানাঘুষোয় আগেই শোনা যাচ্ছিল। অবশেষে সব অপেক্ষা, জল্পনার অবসান। তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ। প্রার্থীতালিকায় মোট ৫২ জন মহিলা প্রার্থী।
একনজরে তৃণমূলের প্রার্থীরা:
কোচবিহার জেলা:
১) মেখলিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র- পরেশচন্দ্র অধিকারী
২) মাথাভাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্র- সাবলু বর্মণ
৩) কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র- পার্থপ্রতিম রায়
৪) কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র- অভিজিৎ দে ভৌমিক
৫) শীতলকুচি বিধানসভা কেন্দ্র- হরিহর দাস
৬) সিতাই বিধানসভা কেন্দ্র- সংগীতা রয় বাসুনিয়া
৭) দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্র- উদয়ন গুহ
৮) নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র - শৈলেন বর্মা
৯) তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র - শিবশংকর পাল
আলিপুরদুয়ার জেলা:
১০) কুমারগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র - রাজীব তিরকে
১১) কালচিনি বিধানসভা কেন্দ্র- বীরেন্দ্র বরা
১২) আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্র- সুমন কাঞ্জিলাল
১৩) ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্র- সুভাষ চন্দ্র রায়
১৪) মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্র- জয়প্রকাশ টোপ্পো
জলপাইগুড়ি জেলা:
১৫) ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র- ডঃ নির্মলচন্দ্র রায়
১৬) ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র- রামমোহন রায়
১৭) জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা কেন্দ্র- কৃষ্ণ দাস
১৮) রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র- স্বপ্না বর্মন
১৯) ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র- রঞ্জনশীল শর্মা
২০) মাল বিধানসভা কেন্দ্র- বুলুচিক বরাইক
২১) নাগরাকাটা বিধানসভা কেন্দ্র- সঞ্জয় কুজুর
দার্জিলিং জেলা:
২২) কালিম্পং বিধানসভা কেন্দ্র (তৃণমূল প্রার্থী দিচ্ছে না)
২৩) দার্জিলিং বিধানসভা কেন্দ্র (তৃণমূল প্রার্থী দিচ্ছে না)
২৪) কার্শিয়াং বিধানসভা কেন্দ্র (তৃণমূল প্রার্থী দিচ্ছে না)
২৫) মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র- শংকর মালাকার
২৬) শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র- গৌতম দেব
২৭) ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্র- রীনা টোপ্পো এক্কা
উত্তর দিনাজপুর জেলা:
২৮) চোপরা বিধানসভা কেন্দ্র- হামিদুল রহমান
২৯) ইসলামপুর বিধানসভা কেন্দ্র- কানাইয়ালাল আগরওয়াল
৩০) গোয়ালপোখর বিধানসভা কেন্দ্র - মহম্মদ গুলাম রব্বানি
৩১) চাকুলিয়া বিধানসভা কেন্দ্র - মিনহাজুল আরফিন আজাদ
৩২) করণদিঘি বিধানসভা কেন্দ্র - গৌতম পাল
৩৩) হেমতাবাদ বিধানসভা কেন্দ্র - সত্যজিৎ বর্মণ
৩৪) কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র - নিতাই বৈশ্য
৩৫) রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র - কৃষ্ণ কল্যাণী
৩৬) ইটাহার বিধানসভা কেন্দ্র - মোশারফ হুসেন
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা:
৩৭) কুশমন্ডি বিধানসভা কেন্দ্র- রেখা রয়
৩৮) কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র- তোরাফ হোসেন মণ্ডল
৩৯) বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্র - অর্পিতা ঘোষ
৪০) তপন বিধানসভা কেন্দ্র - চিন্তামণি বিহা
৪১) গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্র - গৌতম দাস
৪২) হরিরামপুর বিধানসভা কেন্দ্র - বিপ্লব মিত্র
মালদহ জেলা:
৪৩) হাবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্র- অমল কিস্কু
৪৪) গাজোল বিধানসভা কেন্দ্র - প্রসেনজিৎ দাস
৪৫) চাঁচল বিধানসভা কেন্দ্র - প্রসূন ব্যানার্জি
৪৬) হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা কেন্দ্র - মহম্মদ মাতেবুর রহমান
৪৭) মালতীপুর বিধানসভা কেন্দ্র - আবদুর রহিম বক্সী
৪৮) রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্র - সমর মুখোপাধ্যায়
৪৯) মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্র - কবিতা মণ্ডল
৫০) মালদহ বিধানসভা কেন্দ্র - লিপিকা বর্মণ ঘোষ
৫১) ইংলিশ বাজার বিধানসভা কেন্দ্র - আশিস কুণ্ডু
৫২) মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র - মহম্মদ নজরুল ইসলাম
৫৩) সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্র - সাবিনা ইয়াসমিন
৫৪) বৈষ্ণবনগর বিধানসভা কেন্দ্র - চন্দনা সরকার
মুর্শিদাবাদ জেলা:
৫৫) ফারাক্কা বিধানসভা কেন্দ্র- আমিরুল ইসলাম
৫৬) শামশেরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র - নূর আলম
৫৭) সুতি বিধানসভা কেন্দ্র - ইমানি বিশ্বাস
৫৮) জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্র - জাকির হোসেন
৫৯) রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র - জানাব আখরুজ্জমান
৬০) সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্র - বাইরন বিশ্বাস
৬১) লালগোলা বিধানসভা কেন্দ্র - ড. আবদুল আজিজ
৬২) ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্র - রেয়াত হুসেন সরকার
৬৩) রানিনগর বিধানসভা কেন্দ্র - সৌমিক হুসেন
৬৪) মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্র - শাঁওনি সিংহ রায়
৬৫) নবগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র - প্রণব চন্দ্র দাস
৬৬) খড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র - আশিস মারজিত
৬৭) বড়োঞাঁ বিধানসভা কেন্দ্র - প্রতিমা রজক
৬৮) কান্দি বিধানসভা কেন্দ্র - অপূর্ব সরকার
৬৯) ভরতপুর বিধানসভা কেন্দ্র - মুস্তাফিজপুর রহমান
৭০) রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্র - আতাউর রহমান
৭১) বেলডাঙা বিধানসভা কেন্দ্র - রবিউল আলম চৌধুরী
৭২) বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্র - নাড়ুগোপাল মুখার্জি
৭৩) হরিহরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র - নিয়ামত শেখ
৭৪) নওদা বিধানসভা কেন্দ্র - সাহিনা মুমতাজ
৭৫) ডোমকল বিধানসভা কেন্দ্র - হুমায়ুন কবীর (প্রাক্তন IPS)
৭৬) জলঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্র - বাবর আলি
নদিয়া জেলা:
৭৭) করিমপুর বিধানসভা কেন্দ্র - সোহম চক্রবর্তী
৭৮) তেহট্ট বিধানসভা কেন্দ্র - দিলীপ পোদ্দার
৭৯) পলাশীপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র - রুকবানুর রহমান
৮০) কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র - আলিফা আহমেদ
৮১) নাকাশিপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র - কল্লোল খাঁ
৮২) চাপরা বিধানসভা কেন্দ্র - জেবের শেখ
৮৩) কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র - অভিনব ভট্টাচার্য
৮৪) নবদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্র - পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা
৮৫) কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র- উজ্জ্বল বিশ্বাস
৮৬) শান্তিপুর বিধানসভা কেন্দ্র - ব্রজকিশোর গোস্বামী
৮৭) রানাঘাট উত্তর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র - তাপস ঘোষ
৮৮) কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র - সমীর কুমার পোদ্দার
৮৯) রানাঘাট উত্তর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র - বর্ণালী দে রায়
৯০) রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র - ড. সৌগত কুমার বর্মণ
৯১) চাকদহ বিধানসভা কেন্দ্র - শুভঙ্কর সিংহ
৯২) কল্যাণী বিধানসভা কেন্দ্র - ড. অতীন্দ্রনাথ মণ্ডল
৯৩) হরিণঘাটা বিধানসভা কেন্দ্র - ড. রাজীব বিশ্বাস
উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা:
৯৪) বাগদা বিধানসভা কেন্দ্র- মধুপর্ণা ঠাকুর
৯৫) বনগাঁ উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র - বিশ্বজিৎ দাস
৯৬) বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র- ঋতুপর্ণা আধ্যা
৯৭) গাইঘাটা বিধানসভা কেন্দ্র- নরোত্তম বিশ্বাস
৯৮) স্বরূপনগর বিধানসভা কেন্দ্র- বিনা মণ্ডল
৯৯) বাদুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্র- বুরহানুল মোকাদ্দিন (লিটন)
১০০) হাবড়া বিধানসভা কেন্দ্র - জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক
১০১) অশোকনগর বিধানসভা কেন্দ্র- নারায়ণ গোস্বামী
১০২) আমডাঙা বিধানসভা কেন্দ্র -পীরজাদা কাসেম সিদ্দিকি
১০৩) বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্র- সুবোধ অধিকারী
১০৪) নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্র - সনৎ দে
১০৫) ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র - অমিত গুপ্তা
১০৬) জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্র - সোমনাথ শ্যাম ইচিনি
১০৭) নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র- তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য
১০৮) ব্যারাকপুর বিধানসভা কেন্দ্র- রাজ চক্রবর্তী
১০৯) খড়দহ বিধানসভা কেন্দ্র - দেবদীপ পুরোহিত
১১০) দমদম উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র - চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
১১১) পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্র- তীর্থঙ্কর ঘোষ
১১২) কামারহাটি বিধানসভা কেন্দ্র- মদন মিত্র
১১৩) বরানগর বিধানসভা কেন্দ্র- সায়ন্তিকা ব্যানার্জি
১১৪) দমদম বিধানসভা কেন্দ্র - ব্রাত্য বসু
১১৫) রাজারহাট নিউ টাউন বিধানসভা কেন্দ্র- তাপস চ্যাটার্জি
১১৬) বিধাননগর বিধানসভা কেন্দ্র- সুজিত বোস
১১৭) রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভা কেন্দ্র- অদিতি মুন্সী
১১৮) মধ্যমগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র- রথীন ঘোষ
১১৯) বারাসাত বিধানসভা কেন্দ্র- সব্যসাচী দত্ত
১২০) দেগঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্র- আনিসুর রহমান
১২১) হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্র- মহম্মদ মুফতি আবদুল মতিন
১২২) মিনাখাঁ বিধানসভা কেন্দ্র - ঊষারানি মণ্ডল
১২৩) সন্দেশখালি বিধানসভা কেন্দ্র- ঝরনা সর্দার
১২৪) বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র - সুরজিৎ মিত্র
১২৫) বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র- মহম্মদ তৌসিফ রহমান
১২৬) হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র- আনন্দ সরকার
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা:
১২৭) গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্র- সুব্রত মণ্ডল
১২৮) বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্র - নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি
১২৯) কুলতলি বিধানসভা কেন্দ্র - গণেশচন্দ্র মণ্ডল
১৩০) পাথরপ্রতিমা বিধানসভা কেন্দ্র - সমীর কুমার জানা
১৩১) কাকদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্র - মন্টুরাম পাখিরা
১৩২) সাগর বিধানসভা কেন্দ্র - বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা
১৩৩) কুলপি বিধানসভা কেন্দ্র - বর্ণালী ধারা
১৩৪) রায়দিঘি বিধানসভা কেন্দ্র - তাপস মণ্ডল
১৩৫) মন্দিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্র- জয়দেব হালদার
১৩৬) জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্র- বিশ্বনাথ দাস
১৩৭) বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র- বিভাস সর্দার
১৩৮) ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র- পরেশরাম দাস
১৩৯) ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র - মহম্মদ বাহরুল ইসলাম
১৪০) বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র- বিমান ব্যানার্জি
১৪১) মগরাহাট পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র- শর্মিষ্ঠা পুরকাইত
১৪২) মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র- শামিম আহমেদ
১৪৩) ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্র- পান্নালাল হালদার
১৪৪) ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র - জাহাঙ্গির খান
১৪৫) সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্র- সোমাশ্রী বেতাল
১৪৬) বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্র- দিলীপ মণ্ডল
১৪৭) সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র- অরুন্ধতী মৈত্র (লাভলি মৈত্র)
১৪৮) ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্র- শওকত মোল্লা
১৪৯) কসবা বিধানসভা কেন্দ্র- জাভেদ আহমেদ খান
১৫০) যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্র- দেবব্রত মজুমদার
১৫১) সোনারপুর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র- ফিরদৌসী বেগম
১৫২) টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র- অরূপ বিশ্বাস
১৫৩) বেহালা পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র - শুভাশিষ চক্রবর্তী
১৫৪) বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র - রত্না চ্য়াটার্জি
১৫৫) মহেশতলা বিধানসভা কেন্দ্র - শুভাশিস দাস
১৫৬) বজবজ বিধানসভা কেন্দ্র - অশোক কুমার দেব
১৫৭) মেটিয়াবুরুজ বিধানসভা কেন্দ্র - আবদুল খালেক মোল্লা
কলকাতা জেলা:
১৫৮) কলকাতা বন্দর বিধানসভা কেন্দ্র- ফিরহাদ হাকিম
১৫৯) ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র- মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়
১৬০) রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্র- দেবাশিষ কুমার
১৬১) বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র- শোভনদেব চট্টোপাধ্য়ায়
১৬২) চৌরঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্র- নয়না বন্দ্যোপাধ্য়ায়
১৬৩) এন্টালি বিধানসভা কেন্দ্র- সন্দীপন সাহা
১৬৪) বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্র - কুণাল ঘোষ
১৬৫) জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্র- বিজয় উপাধ্যায়
১৬৬) শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্র- ড. শশী পাঁজা
১৬৭) মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্র- শ্রেয়া পান্ডে
১৬৮) কাশীপুর-বেলগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্র - অতীন ঘোষ
হাওড়া জেলা:
১৬৯) বালি বিধানসভা কেন্দ্র - কৈলাশ মিশ্র
১৭০) হাওড়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র- গৌতম চৈধুরী
১৭১) হাওড়া মধ্য বিধানসভা কেন্দ্র- অরূপ রায়
১৭২) শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্র - ড. রানা চ্যাটার্জি
১৭৩) হাওড়া দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র- নন্দিতা চৌধুরী
১৭৪) সাঁকরাইল বিধানসভা কেন্দ্র- প্রিয়া পাল
১৭৫) পাঁচলা বিধানসভা কেন্দ্র- গুলশান মল্লিক
১৭৬) উলুবেড়িয়া পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র- ঋতব্রত ব্যানার্জি
১৭৭) উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র- বিমল কুমার দাস
১৭৮) উলুবেড়িয়া দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র- পুলক রায়
১৭৯) শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্র- নাদেবাসী জানা
১৮০) বাগনান বিধানসভা কেন্দ্র- অরুণাভ সেন
১৮১) আমতা বিধানসভা কেন্দ্র- সুকান্ত পাল
১৮২) উদয়নারায়নপুর বিধানসভা কেন্দ্র- সমীর কুমার পাঁজা
১৮৩) জগৎবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্র- সুবীর চ্যাটার্জি
১৮৪) ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্র- তাপস মাইতি
হুগলি জেলা:
১৮৫) উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র- শীর্সন্য বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৬) শ্রীরামপুর বিধানসভা কেন্দ্র- তন্ময় ঘোষ
১৮৭) চাঁপদানি বিধানসভা কেন্দ্র- অরিন্দম গুঁইন
১৮৮) সিঙ্গুর বিধানসভা কেন্দ্র- বেচারাম মান্না
১৮৯) চন্দননগর বিধানসভা কেন্দ্র- ইন্দ্রনীল সেন
১৯০) চুঁচুড়া বিধানসভা কেন্দ্র- দেবাংশু ভট্টাচার্য
১৯১) বলাগড় বিধানসভা কেন্দ্র- রঞ্জন ধারা
১৯২) পান্ডুয়া বিধানসভা কেন্দ্র- সমীর চক্রবর্তী (বুয়া)
১৯৩) সপ্তগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র- বিদেশ বোস
১৯৪) চণ্ডীতলা বিধানসভা কেন্দ্র- স্বাতী খন্দকার
১৯৫) জাঙ্গিপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র- স্নেহাশিষ চক্রবর্তী
১৯৬) হরিপাল বিধানসভা কেন্দ্র- করবী মান্না
১৯৭) ধনেখালি বিধানসভা কেন্দ্র- অসীমা পাত্র
১৯৮) তারকেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্র- রমেন্দু সিংহ
১৯৯) পুরশুড়া বিধানসভা কেন্দ্র- পার্থ হাজারি
২০০) আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্র- মিতা বাগ
২০১) গোঘাট বিধানসভা কেন্দ্র- ড. নির্মল মাঝি
২০২) খানাকুল বিধানসভা কেন্দ্র- পলাশ রায়
পূর্ব মেদিনীপুর জেলা:
২০৩) তমলুক বিধানসভা কেন্দ্র- দিব্যেন্দু নারায়ণ রায়
২০৪) পাঁশকুড়া পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র- অসীম কুমার মাঝি
২০৫) পাঁশকুড়া পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র- সিরাজ খান
২০৬) ময়না বিধানসভা কেন্দ্র- চন্দন মণ্ডল
২০৭) নন্দকুমার বিধানসভা কেন্দ্র- সুকুমার দে
২০৮) মহিষাদল বিধানসভা কেন্দ্র- তিলক কুমার চক্রবর্তী
২০৯) হলদিয়া বিধানসভা কেন্দ্র- তাপসী মণ্ডল
২১০) নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র- পবিত্র কর
২১১) চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্র- উত্তম বারিক
২১২) পটাশপুর বিধানসভা কেন্দ্র - পীযুষকান্তি পান্ডা
২১৩) কাঁথি উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র- দেবাশিষ ভুঁইঞা
২১৪) ভগবানপুর বিধানসভা কেন্দ্র- মানব কুমার পোডুয়া
২১৫) খেজুরি বিধানসভা কেন্দ্র- রবীন চন্দ্র মণ্ডল
২১৬) কাঁথি দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র- তরুণ কুমার জানা
২১৭) রামনগর বিধানসভা কেন্দ্র- অখিল গিরি
২১৮) এগরা বিধানসভা কেন্দ্র- তরুণ মাইতি
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা:
২১৯) দাঁতন বিধানসভা কেন্দ্র- মানিক মাইতি
২২০) কেশিয়াড়ি বিধানসভা কেন্দ্র- রামজীবন মান্ডি
২২১) খড়গপুর সদর বিধানসভা কেন্দ্র- প্রদীপ সরকার
২২২) নারায়ণগড় বিধানসভা কেন্দ্র- প্রতিভা রানি মাইতি
২২৩) সবং বিধানসভা কেন্দ্র- মানস রঞ্জন ভুঁইঞা
২২৪) পিংলা বিধানসভা কেন্দ্র - অজিত মাইতি
২২৫) খড়গপুর বিধানসভা কেন্দ্র- দীরেন রয়
২২৬) ডেবড়া বিধানসভা কেন্দ্র- রাজীব ব্যানার্জি
২২৭) দাসপুর বিধানসভা কেন্দ্র - আশিস হুদাইত
২২৮) ঘাটাল বিধানসভা কেন্দ্র - শ্যামলী সর্দার
২২৯) চন্দ্রকোণা বিধানসভা কেন্দ্র - সূর্যকান্ত দলুই
২৩০) গড়বেতা বিধানসভা কেন্দ্র- উত্তরা সিংহ (হাজরা)
২৩১) শালবনি বিধানসভা কেন্দ্র- শ্রীকান্ত মাহাত
২৩২) কেশপুর বিধানসভা কেন্দ্র- শিউলি সাহা
২৩৩) মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্র- সুজয় হাজরা
ঝাড়গ্রাম জেলা:
২৩৪) নয়াগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র- দুলাল মুর্মু
২৩৫) গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্র- অজিত মাহাত
২৩৬) ঝাড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র- মঙ্গল সোরেন
২৩৭) বিনপুর বিধানসভা কেন্দ্র- বীরবাহা হাঁসদা
পুরুলিয়া জেলা:
২৩৮) বান্দোয়ান বিধানসভা কেন্দ্র - রাজীব লোচন সোরেন
২৩৯) বলরামপুর বিধানসভা কেন্দ্র - শান্তিরাম মাহাত
২৪০) বাগমুন্ডি বিধানসভা কেন্দ্র - সুশান্ত মাহাত
২৪১) জয়পুর বিধানসভা কেন্দ্র- অর্জুন মাহাত
২৪২) পুরুলিয়া বিধানসভা কেন্দ্র - সুজয় ব্যানার্জি
২৪৩) মানবাজার বিধানসভা কেন্দ্র- সন্দ্যারানি টুডু
২৪৪) কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্র- সৌমেন বেলথারিয়া
২৪৫) পাড়া বিধানসভা কেন্দ্র - মানিক বাউরি
২৪৬) রঘুনাথপুর বিধানসভা কেন্দ্র- হাজারি বাউরি
বাঁকুড়া জেলা:
২৪৭) শালতোড়া বিধানসভা কেন্দ্র- উত্তম বাউরি
২৪৮) ছাতনা বিধানসভা কেন্দ্র- স্বপন কুমার মণ্ডল
২৪৯) রানিবাঁধ বিধানসভা কেন্দ্র- ড. তনুশ্রী হাঁসদা
২৫০) রায়পুর বিধানসভা কেন্দ্র- ঠাকুর মণি সোরেন
২৫১) তালড্যাংরা বিধানসভা কেন্দ্র- ফাল্গুনি সিংহবাবু
২৫২) বাঁকুড়া বিধানসভা কেন্দ্র - ড. অনুপ মণ্ডল
২৫৩) বরজোড়া বিধানসভা কেন্দ্র- গৌতম মিশ্র
২৫৪) ওন্দা বিধানসভা কেন্দ্র - সুব্রত দত্ত
২৫৫) বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্র- তন্ময় ঘোষ
২৫৬) কোতুলপুর বিধানসভা কেন্দ্র- হারাকালি পাতিহার
২৫৭) ইন্দাস বিধানসভা কেন্দ্র- শ্যামলী রায় বাগদি
২৫৮) সোনামুখী বিধানসভা কেন্দ্র- ড. কল্লোল সাহা
পূর্ব বর্ধমান জেলা:
২৫৯) খণ্ডঘোষ বিধানসভা কেন্দ্র - নবীনচন্দ্র বাগ
২৬০) বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র - খোকন দাস
২৬১) রায়না বিধানসভা কেন্দ্র- মন্দিরা দলুই
২৬২) জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্র - ভূতনাথ মল্লিক
২৬৩) মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্র- সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী
২৬৪) কালনা বিধানসভা কেন্দ্র - দেবপ্রসাদ বাগ
২৬৫) মেমারি বিধানসভা কেন্দ্র - রাসবিহারী হালদার
২৬৬) বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র- নিশীথকুমার মালিক
২৬৭) ভাতার বিধানসভা কেন্দ্র- শান্তনু কোনার
২৬৮) পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র - স্বপন দেবনাথ
২৬৯) পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র- বসুন্ধরা গোস্বামী
২৭০) কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্র - রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি
২৭১) কেতুগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র- শেখ শাহনওয়াজ
২৭২) মঙ্গলকোট বিধানসভা কেন্দ্র- অপূর্ব চৌধুরী
২৭৩) আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র- শ্যামাপ্রসন্ন লোহার
২৭৪) গলসি বিধানসভা কেন্দ্র - অলোক কুমার মাঝি
পশ্চিম বর্ধমান জেলা:
২৭৫) পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্র- নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
২৭৬) দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র - প্রদীপ মজুমদার
২৭৭) দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র - কবি দত্ত
২৭৮) রানীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র - কালোবরণ মণ্ডল
২৭৯) জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্র- হরেরাম সিং
২৮০) আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র- তাপস ব্যানার্জি
২৮১) আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র- মলয় ঘটক
২৮২) কুলটি বিধানসভা কেন্দ্র- অভিজিৎ ঘটক
২৮৩) বরাবনি বিধানসভা কেন্দ্র- বিধান উপাধ্যায়
বীরভূম জেলা:
২৮৪) দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্র- পরেশচন্দ্র বাউরি
২৮৫) সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্র - উজ্জ্বল চ্যাটার্জি
২৮৬) বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্র - চন্দ্রনাথ সিনহা
২৮৭) নানুর বিধানসভা কেন্দ্র - বিধানচন্দ্র মাঝি
২৮৮) লাভপুর বিধানসভা কেন্দ্র - অভিজিৎ সিনহা (রানা)
২৮৯) সাঁইথিয়া বিধানসভা কেন্দ্র- নীলাবতী সাহা
২৯০) ময়ূরেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্র - অভিজিৎ রায়
২৯১) রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্র- আশিস ব্যানার্জি
২৯২) হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্র- ফয়েজুল হক (কাজল শেখ)
২৯৩) নলহাটি বিধানসভা কেন্দ্র- রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং
২৯৪) মুরারই বিধানসভা কেন্দ্র- মোশারফ হোসেন
