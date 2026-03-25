  West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলায় শাহরুখ খান-ও এলেন উত্তরপাড়ায়, কল্যাণপুত্র শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারে বিরাট হইচই

West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলায় শাহরুখ খান-ও এলেন উত্তরপাড়ায়, কল্যাণপুত্র শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারে বিরাট হইচই

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 25, 2026, 04:06 PM IST
শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

বিধান সরকার: 'My name is Khan and I am not a terrorist' — শাহরুখ খানের সেই বিখ্যাত সংলাপ এবার শোনা গেল উত্তরপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। তবে একটু বদলে নিয়ে। ভোটার তালিকায় নাম ‘অ্যাডজুডিকেশন’ বা ঝুলে থাকায় ক্ষুব্ধ শীর্ষণ্যর হুঙ্কার, 'My name is Banerjee and I am not a Muslim' সোমবার রাতে নির্বাচন কমিশনের সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশের পরেও জট না কাটায় এভাবেই নিজের ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি।

ভোটার তালিকা নিয়ে জটিলতা

সোমবার রাতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সংশোধিত বা সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। আশা ছিল, এই তালিকায় তৃণমূলের বেশ কিছু প্রার্থীর নামের জট কেটে যাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, উত্তরপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী তথা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এখনো ‘অ্যাডজুডিকেশন’ পর্যায়েই আটকে রয়েছে।

পেশায় আইনজীবী শীর্ষণ্য এবারই প্রথম সক্রিয় রাজনীতিতে এবং নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। এর আগে বাবার হয়ে প্রচার সামলালেও, নিজের লড়াইয়ের ময়দানে নেমে প্রথমেই ভোটার তালিকা সংক্রান্ত আইনি গেরোয় ফেঁসে যাওয়ায় কার্যত রাতের ঘুম উড়েছে তাঁর। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় ঘনিয়ে আসলেও তালিকায় নাম না থাকাটা বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আরও পড়ুন: SSC Case Update: চাকরিতে বজ্রপাত: SSC নিয়োগ মামলায় দাগি প্রার্থীদের বেতন ফেরতের মামলায় বিস্ফোরক 'সুপ্রিম' সিদ্ধান্ত

রোঙ্গিঙ্গা বিতর্ক

নিজেকে ‘বাঁকুড়ার ব্যানার্জি বাড়ির ছেলে’ হিসেবে পরিচয় দিয়ে শীর্ষণ্য জানান, তাঁদের বাড়িতে ১০০ বছরের পুরনো কালীপুজো হয়। অথচ নির্বাচন কমিশনের তালিকায় নাম ওঠাতে গিয়ে তাঁকে আজ নিজের পরিচয় নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

'শাহরুখ খান বলেছিলেন, 'My name is Khan and I am not a terrorist'। আজ আমাকে বলতে হচ্ছে, 'My name is Banerjee and I am not a Muslim'। আমাকে প্রমাণ করতে হচ্ছে আমি রোঙ্গিঙ্গা মুসলমান কি না!'

আরও পড়ুন: Mamata Banerjee: ওরা বাঙালি বিরোধী, একদিন বলে দেবে মেয়েরা শাড়ি পরতে পারবে না: প্রচারের শুরুতেই বিস্ফোরক মমতা

শীর্ষণ্যর অভিযোগ, বিজেপি চক্রান্ত করে রাজ্যে ‘রোঙ্গিঙ্গা মুসলমান’ অনুপ্রবেশের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে হাজার হাজার বৈধ সাধারণ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ চলে গেছে অথবা ঝুলে রয়েছে। ২০০৫ সাল থেকে ভবানীপুর কেন্দ্রে নিয়মিত ভোট দিয়ে আসা সত্ত্বেও কেন আজ তাঁকে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন।

রাজপথ না কি আদালত?

নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপকে ‘মানসিক অত্যাচার’ বলে অভিহিত করেছেন তৃণমূল প্রার্থী। তিনি সাফ জানিয়েছেন, কমিশন যদি বিজেপির হয়ে কাজ করা বন্ধ না করে এবং এই সমস্যার সমাধান না হয়, তবে তাঁর সামনে দুটি পথ খোলা রয়েছে:

আইনি লড়াই: আইনজীবী হিসেবে তিনি নিজের অধিকার বুঝে নিতে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন।

গণআন্দোলন: নাম না উঠলে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে রাজপথে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

যদিও হাতে এখনো কিছুটা সময় আছে এবং মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে নাম চলে আসবে বলে তিনি আশাবাদী, তবুও কমিশনের এই ঢিলেমিকে ‘অমার্জনীয়’ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

আরও পড়ুন: Pratik-Ur-Rahaman: ভোট-বাংলায় বড় খবর: প্রাক্তন CPIM নেতার নতুন পদ, তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে প্রতীক-উর-রহমান

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

উত্তরপাড়া কেন্দ্রে কল্যাণ-পুত্রকে প্রার্থী করা নিয়ে এমনিতেই চর্চা ছিল তুঙ্গে। তার ওপর এই ভোটার তালিকা বিভ্রাট নির্বাচনী উত্তাপকে আরও বাড়িয়ে দিল। বিরোধী শিবির অবশ্য এই নিয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি, তবে তৃণমূলের দাবি— এটি পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

এখন দেখার, আদালতের লড়াই লড়া শীর্ষণ্যকে কি শেষ পর্যন্ত নিজের ভোটার হওয়ার অধিকার ফিরে পেতেও এজলাসেই দাঁড়াতে হয় কি না।

আরও পড়ুন: Rinku Majumder: ১৫ কোটি টাকা দুর্নীতিতে জড়িতকেই দল টিকিট দিয়েছে: আমি এতদিন সময় নষ্ট করলাম কেন? তালিকায় নাম না থাকায় বিজেপি ছাড়ছেন দিলীপ-পত্নী রিংকু?

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026AITCuttarparaSirshanya BanerjeeSIR in BengalSupplimentary List
পরবর্তী
খবর

Mamata Banerjee: ওরা বাঙালি বিরোধী, একদিন বলে দেবে মেয়েরা শাড়ি পরতে পারবে না: প্রচারের শুরুতেই বিস্ফোরক মমতা
.

পরবর্তী খবর

SIR Supplimentary List: বাংলার ভোটে বড় ধাক্কা: সাপলিমেন্টারি লিস্ট বেরনোর আগেই বাদ চলে গেল...