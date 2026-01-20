English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • West Bengal Assembly Election 2026: বড়সড় ভাঙন শাসক তৃণমূলে! ব্যাপক শক্তিক্ষয় প্রতিপক্ষ বিজেপিরও! জেলার রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় রদবদল...

West Bengal Assembly Election 2026: 'বড়সড় ভাঙন' শাসক তৃণমূলে! ব্যাপক 'শক্তিক্ষয়' প্রতিপক্ষ বিজেপিরও! জেলার রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় রদবদল...

West Bengal Assembly Election 2026 TMC Vs BJP: ২০২৬-এর ভোটের আগেই উলটপুরাণ! জেলার রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় রদবদল... লাভ-ক্ষতির অংকে কে এগোল, কে পিছলো? কোন দল কোথায় দাঁড়িয়ে?

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Jan 20, 2026, 02:04 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: 'বড়সড় ভাঙন' শাসক তৃণমূলে! ব্যাপক 'শক্তিক্ষয়' প্রতিপক্ষ বিজেপিরও! জেলার রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় রদবদল...
ফাইল ফোটো

প্রদ্যুৎ দাস: দরজায় কড়া নাড়ছে ভোট। আর তার আগে চলছে ভাঙা-গড়ার খেলা। চলছে জল মেপে নেওয়ার পালা। লাভ-ক্ষতির অংক কষতে ব্যস্ত এখন শাসক-বিরোধী সব দল। পায়ের তলার জমি শক্ত করতে ব্যস্ত এখন সবাই। তারই মাঝে কোথাও তৃণমূলে ভাঙন, আবার কোথাও তৃণমূলে যোগদান। সেই ছবি-ই ধরা পড়ল জলপাইগুড়ি জেলায়। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন বিধানসভায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভাঙা-গড়ার খেলা অব্যাহত। 

Add Zee News as a Preferred Source

একদিকে ময়নাগুড়ির রামসাইয়ে তৃণমূলে ভাঙন। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান। অপরদিকে রাজগঞ্জ বিধানসভায় বিজেপি এবং নির্দল থেকে তৃণমূলে যোগদান। এরই পাশাপাশি রাজগঞ্জেই আবার কংগ্রেসে ভাঙন। কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যোগদান। ২০২৬-এর আগে ময়নাগুড়ি ব্লকের রামসাইয়ে উলটপুরাণ! তৃণমূল ছেড়ে পদ্ম শিবিরে যোগদান করলেন ১০ পরিবারের ২৫ ভোটার। পাল্টা রাজগঞ্জে তৃণমূলে যোগদান। বিধায়কের হাত থেকে দলীয় পতাকা হাতে নিলেন সন্ন্যাসী কাটা অঞ্চলের দুটি পরিবারের ৯ জন ভোটার, কংগ্রেস ছেড়ে  তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন তাঁরা। এর পাশাপাশি, রাজগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি ২এ-তে বিজেপি এবং নির্দল থেকে মোট ৪০১ পরিবার যোগদান করলেন তৃণমূলে।

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজতে না বাজতেই উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় রদবদল শুরু হয়েছে। ময়নাগুড়ি ব্লকের রামসাই গ্রাম পঞ্চায়েতে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসে 'বড়সড় ভাঙন' ধরিয়ে শক্তিবৃদ্ধি করল বিজেপি। রামসাইয়ের কাজলদীঘি ১৬/০৪ বুথের ঘেগাডাবড়ি এলাকায় একটি যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে তৃণমূলের নীতি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে ১০টি পরিবারের মোট ২৫ জন ভোটার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান রামসাই গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান চন্দ্রমোহন রায় সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। 

দলত্যাগী ভোটার পবিত্র রায় জানান, "তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও কোনও কর্মসংস্থান নেই এবং এলাকায় চলা দলীয় সন্ত্রাসের পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতেই আমরা দল ছাড়লাম। নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশ যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে অনুপ্রাণিত হয়েই বিজেপিতে সামিল হওয়া।" অন্যদিকে,এই যোগদান প্রসঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির রামসাই অঞ্চল কনভেনার সুনীল রায় বলেন, মানুষ তৃণমূলের অপশাসন থেকে মুক্তি চাইছে। কাজলদীঘি বুথের এই ছবিই বলে দিচ্ছে ২০২৬-এ ময়নাগুড়িতে বিজেপি বিপুল ব্যবধানে জয়ী হবে।" রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের আগে তৃণমূলের এই শক্তিক্ষয় শাসক শিবিরের কপালে চিন্তার ভাঁজ বাড়াতে পারে।

অপরদিকে, পাশাপাশি রাজগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী ২এ-তে আবার বিজেপি এবং নির্দল থেকে মোট ৪০১টি পরিবার যোগদান করলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। রাজগঞ্জ বিধান সভার কো-অর্ডিনেটর তথা জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি-ওবিসি তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাসের হাত ধরে এই যোগদান কর্মসূচি হয়। তৃণমূলের দাবি, এরফলে ঘাসফুল শিবিরের জমি আরও শক্ত হল। ওদিকে ভোটের আগেই বড়সড় শক্তিক্ষয় হল বিজেপির।

আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: বিজেপিতে 'নবীন' যুগের শুরু হতেই ছাব্বিশের ভোট জয়ের লক্ষ্যে বঙ্গ ব্রিগেডে 'বড় বদল'!

আরও পড়ুন, Bengal Budget 2026: ভোটমুখী বাংলায় মমতার বাজেটে রাজ্যবাসীর জন্য বড় চমক? বাড়ছে লক্ষ্মী ভান্ডার, ডিএ, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী সবের টাকা?

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026TMCBJPJalpaiguri
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather Update: কুয়াশার আড়ালে উষ্ণতার আগমন! ধীরে ধীরে বাড়ছে তাপমাত্রা, আগামীকাল থেকে আরও...
.

পরবর্তী খবর

Deadly Accidents: হাড়হিম পথদুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু শ্মশানযাত্রীদেরই, খালে পড়ল ট্রাক, উ...