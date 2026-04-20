West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলায় বিরাট খবর- প্রথম দফার ৩ দিন আগে হাইকোর্টে মামলা, নাম ৮০০ তৃণমূল নেতার

অর্ণবাংশু নিয়োগী: ভোটের বাংলায় বিরাট খবর। প্রথম দফার ৩ দিন আগে হাইকোর্টে দায়ের হল মামলা। আর সেই মামলায় নাম ৮০০ তৃণমূল নেতার। সূত্রের খবর, সেই তালিকায় রয়েছে বহু চর্চিত নাম। কী নিয়ে সেই মামলা? কোন কোন তৃণমূল নেতার নাম রয়েছে সেই তালিকায়?
হাইকোর্ট সূত্রে খবর, ভোটের বাংলায় ৮০০ জন তৃণমূল কর্মীর গ্রেফতারির আশঙ্কা। তাই আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে হাইকোর্টে মামলাকারীরা। মামলার আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, জাতীয় নির্বাচন কমিশন পুলিশের মাধ্যমে বিধানসভার প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে প্রায় ৮০০ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের নাম শনাক্ত করেছে। তাদের গ্রেফতারের আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই অবিলম্বে আদালতে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুক।
এমনটাই অভিযোগ নিয়ে এদিন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলা দায়েরের অনুমতি ও দ্রুত শুনানির আবেদন করা হয়। তালিকায় থাকা তৃণমূলের ৮০০ নেতার রক্ষাকবচ চেয়েই হাইকোর্টে মামলা। সূত্রের খবর, সেই তালিকায় রয়েছে বহু চর্চিত নাম।
নাম রয়েছে সোনা পাপ্পু, কুমার সাহা (রাসবিহারী, ভবানীপুর), পরেশ পাল, পবিত্র বিশ্বাস, শচীন সিংহ ও সানা আহমেদের নাম। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের কেন্দ্র ভবানীপুর কেন্দ্রেরই ১৩ জনের নাম। সন্দেশখালি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে শেখ শাহজাহান, ছোট শাহজাহান, জিয়াউদ্দিন মোল্লা সহ ৬ জনের নাম। এদেরকে “trouble makers” বলে শনাক্ত করা হয়েছে বলে উল্লেখ মামলায়।
এমনকি নাম রয়েছে কসবার সুশান্ত ঘোষ, বেহালা পূর্বের রত্না চ্যাটার্জিরও। বীরভূমের কাজল শেখ, দক্ষিণ দক্ষিণ ২৪ পরগনা ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের জাহাঙ্গির খান, পূর্ব মেদিনীপুরের সুপ্রকাশ গিরি- এদের সবার নামই ওই ৮০০ জনের তালিকায় রয়েছে বলে সূত্রের খবর।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)