West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশে ভোটে প্রধান ফ্যাক্টর কোন ৫ ইস্যু? লড়াই হাড্ডাহাড্ডি না একতরফা? জিতবে কে, চুলচেরা বিশ্লেষণ
West Bengal Assembly Election 2026 Poll Factors: বিভিন্ন সমীক্ষায় TMC এখনও এগিয়ে। তবে ২০২১-এর তুলনায় ব্যবধান কমবে বলে দাবি। কিছু সমীক্ষা বলছে, TMC পেতে পারে প্রায় ১৭৪–১৮৪টি আসন, আর BJP ১০০-র বেশি আসন জিততে পারে। এবার ভোটে TMC-র বিরুদ্ধে কিছুটা 'অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি' মানে প্রতিষ্ঠান বিরোধী মনোভাব দেখা যাচ্ছে। যদিও তা সর্বত্র সমান নয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাত পোহালেই দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোট বঙ্গে। তার আগে চলছে চুরচেরা বিশ্লেষণ থেকে নানাবিধ জল্পনা। কী হবে এবার ভোট-বঙ্গে? চতুর্থবারের জন্য কি ক্ষমতায় আসবে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার নাকি পরিবর্তনের সরকারের গঠন করবে বিজেপি? চলছে নানাবিধ বিশ্লেষণ। বিভিন্ন সমীক্ষায় উঠে আসছে নানাবিধ তথ্যও।
কেউ বলছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। কেউ বলছেন, এবারও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করবে তৃণমূল-ই। আবার কেউ বলছে, না, তৃণমূল জিতলেও ব্যবধান কমবে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। ২০২১ সালের নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) ২৯৪ টির মধ্যে ২১৫টি আসন জিতে বিপুল জয়লাভ করে। ওদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP)-ও ২০১৬-র ৩টি আসন থেকে বেড়ে ৭৭টিতে পৌঁছে প্রধান বিরোধী শক্তি হয়ে ওঠে। প্রায় তিন দশক শাসন করা বামফ্রন্ট ২০২১-এ একটি আসনও পায়নি। আর কংগ্রেস জেতে মাত্র ১টি আসন। এবার ২০২৬-এর নির্বাচনও মূলত TMC ও BJP-র সরাসরি লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। বাম ও কংগ্রেস আলাদা লড়লেও তাদের প্রভাব সীমিত বলেই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। রাজনৈতিসক বিশ্লেষকদের মতে, তাদের ভোটক্ষয়ের বড় অংশ BJP-র দিকে গিয়েছে।
বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, TMC এখনও এগিয়ে, তবে ২০২১-এর তুলনায় ব্যবধান কমতে পারে। কিছু সমীক্ষা বলছে, TMC পেতে পারে প্রায় ১৭৪–১৮৪টি আসন, আর BJP ১০০-র বেশি আসন জিততে পারে। এবার ভোটে TMC-র বিরুদ্ধে কিছুটা 'অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি' মানে প্রতিষ্ঠান বিরোধী মনোভাব দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে বেকারত্ব, দুর্নীতি ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে। যুব ও শহুরে ভোটারদের মধ্যে অসন্তোষের ইঙ্গিত মিলছে, যদিও তা সর্বত্র সমান নয়। ওদিকে TMC-র শক্তিশালী সংগঠন, নারী ও গ্রামীণ ভোটার কেন্দ্রিক কল্যাণমূলক প্রকল্প এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এখনও বড় ফ্যাক্টর।
ভোটের প্রধান ফ্যাক্টর:
২০২৬-এর নির্বাচনে কয়েকটি বড় বিষয় ভোটারদের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলতে চলেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।
১) চাকরি ও অর্থনৈতিক সমস্যা: কর্মসংস্থান ও আয়ের অনিশ্চয়তা বড় উদ্বেগ তৈরি করেছে।
২) কল্যাণ বনাম শাসন: TMC-র কল্যাণনীতি বনাম BJP-র উন্নয়নমুখী প্রচার ছাপ ফেলবে।
৩) পরিচয় রাজনীতি: বাঙালি পরিচয়, সংস্কৃতি ও আঞ্চলিক গর্ব অন্যতম প্রধান ফ্যাক্টর।
৪) ভোটার তালিকা সংশোধন বিতর্ক: এসআইআর-এ বহু ভোটারের নাম বাদ পড়ার অভিযোগ। যা কোনদিকের ভোটব্যাঙ্কে প্রভাব ফেলবে তার উত্তর মিলবে ৪ মে।
৫) প্রথম দফায় ৯৩% ভোট: স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি ভোটিং সাধারণত কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইঙ্গিত দেয়।
BJP-র উত্থান হলেও চ্যালেঞ্জ আছে
২০১৯ ও ২০২১-এর পর BJP বাংলায় অনেকটাই বিস্তার লাভ করেছে। নিজেকে প্রধান বিকল্প হিসেবে তুলে ধরেছে। তাদের “বিকশিত বাংলা” প্রচারে উন্নয়ন গুরুত্ব পাচ্ছে। উত্তরবঙ্গ ও শিলিগুড়ি করিডরে BJP তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী অবস্থানে আছে। কিন্তু BJP-কে এখনও “বহিরাগত দল” এই তকমার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। পাশাপাশি TMC-র মতো শক্তিশালী তৃণমূল স্তরের সংগঠন তাদের নেই।
বেটিং মার্কেট কী বলছে?
আন্তর্জাতিক প্রেডিকশন প্ল্যাটফর্মগুলিতেও অনিশ্চয়তা স্পষ্ট। মার্কিন পলিমার্কেট বেটিংয়ে BJP-র সম্ভাবনা প্রায় ৫২% এবং TMC-র ৪৭% দেখানো হয়েছে। কিন্তু অতীত বলছে, এসব পূর্বাভাস সবসময় সঠিক হয় না। ২০২১-এও TMC-র জয়ের পরিমাণ অনেক কম করে দেখানো হয়েছিল। সবমিলিয়ে ২০২৬-এর নির্বাচন ২০২১-এর তুলনায় অনেক বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। এবার শেষ হাসি কে হাসবে? সংখ্যাগরিষ্ঠতা কে হাসিল করবে? নাকি কেউ-ই করবে না? তার উত্তর ৪ মে।
