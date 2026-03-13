WB Assembly Election 2026: নির্বাচন কমিশনের বড় আপডেট, ঠিক হয়ে গেল ভোটের দিন ও দফা, জাস্ট ঘোষণার অপেক্ষা

WB Assembly Election 2026: নির্বাচন কমিশনের বড় আপডেট, ঠিক হয়ে গেল ভোটের দিন ও দফা, জাস্ট ঘোষণার অপেক্ষা
WB Assembly Election 2026: নিয়ম অনুযায়ী ভোটের দিন ঘোষণা ও ভোট গ্রহণের মধ্যে ২৩ দিনের গ্য়াপ রাখতে হয়
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: এসআইআর নিয়ে এত হইচই-আতঙ্ক কিন্তু বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন কবে? শোনা যাচ্ছে আগামী সোমবার রাজ্যে ভোট ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। তবে ভোট নেওয়া হবে কবে? এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।
কমিশন সূত্রে খবর ১-৩ দফায় নেওয়া হতে পারে এবার বিধানসভা ভোট। পাশাপাশি প্রথম দফার ভোট গ্রহণ হতে পারে ১৬ ও ১৭ এপ্রিল। তবে সবকিছুই জল্পনার পর্যায়ে রয়েছে।
রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি কমিশনের সঙ্গে তাদের বৈঠকে জানিয়েছিল ১-২ দফায় ভোট নেওয়া হোক। কমিশন সূত্রে খবর, রাজ্যে প্রথম দফার ভোট নেওয়া হতে পারে ১৬ বা ১৭ এপ্রিল। ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়েছিল ৪ মার্চ। প্রথম দফার ভোট নেওয়া হয়েছিল ৪ এপ্রিল। ২০২১ সালের যে বিধানসভা নির্বাচন হয় সেখানে নির্বাচন ঘোষণা হয় ২৬ ফেব্রুয়ারি এবং প্রথম দফার ভোট হয়েছিল ২৭ মার্চ। প্রথম ক্ষেত্রে ৩০ দিন ও পরের বারে ৩১ দিনের ব্যবধান ছিল।
কমিশন সূত্রে খবর আগামী রাজ্যে ভোট ঘোষণা হয়ে যেতে পারে ১৬ মার্চ অর্থাত্ সোমবার। ফলে একমাস পরে এপ্রিলের ১৬ বা ১৭ তরিখে ভোট নেওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। আরও একটি বড় প্রশ্ন হল, কয় দফায় ভোট নেওয়া হতে পারে? কমিশন সূত্রে খবর, ১-৩ দফায় ভোট নেওয়া হতে পারে। তার বেশি দফায় ভোট হওয়ার সম্ভাবনা নেই। নিয়ম অনুযায়ী ভোটের দিন ঘোষণা ও ভোট গ্রহণের মধ্যে ২৩ দিনের গ্য়াপ রাখতে হয় এবং ফলপ্রকাশ ও সরকার গঠনের জন্য রাখতে হবে ১ সপ্তাহ সময়। ৫ মে সরকাল গঠন করতে হবে।
ভোটগ্রহন নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, পয়লা বৈশাখের পর যে কোনও দিন ভোট হবে। কয়েক দিনের মধ্যে ভোটের নির্ঘন্ট পেয়ে যাব। চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গিয়েছে। মানুষকেই এই সংবিধান বিরোধী সরকারকে তুলে ফেলার দায়িত্ব নিতে হবে।
