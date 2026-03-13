English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • WB Assembly Election 2026: নির্বাচন কমিশনের বড় আপডেট, ঠিক হয়ে গেল ভোটের দিন ও দফা, জাস্ট ঘোষণার অপেক্ষা

WB Assembly Election 2026: নির্বাচন কমিশনের বড় আপডেট, ঠিক হয়ে গেল ভোটের দিন ও দফা, জাস্ট ঘোষণার অপেক্ষা

WB Assembly Election 2026: নিয়ম অনুযায়ী ভোটের দিন ঘোষণা ও ভোট গ্রহণের মধ্যে ২৩ দিনের গ্য়াপ রাখতে হয়

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 13, 2026, 12:04 PM IST
WB Assembly Election 2026: নির্বাচন কমিশনের বড় আপডেট, ঠিক হয়ে গেল ভোটের দিন ও দফা, জাস্ট ঘোষণার অপেক্ষা
-বিধানসভা ভোট

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: এসআইআর নিয়ে এত হইচই-আতঙ্ক কিন্তু বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন কবে? শোনা যাচ্ছে আগামী সোমবার রাজ্যে ভোট ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। তবে ভোট নেওয়া হবে কবে? এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

Add Zee News as a Preferred Source

কমিশন সূত্রে খবর ১-৩ দফায় নেওয়া হতে পারে এবার বিধানসভা ভোট। পাশাপাশি প্রথম দফার ভোট গ্রহণ হতে পারে ১৬ ও ১৭ এপ্রিল। তবে সবকিছুই জল্পনার পর্যায়ে রয়েছে।

রাজ্যের  রাজনৈতিক দলগুলি কমিশনের সঙ্গে তাদের বৈঠকে জানিয়েছিল ১-২ দফায় ভোট নেওয়া হোক। কমিশন সূত্রে খবর, রাজ্যে প্রথম দফার ভোট নেওয়া হতে পারে ১৬ বা ১৭ এপ্রিল। ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়েছিল ৪ মার্চ। প্রথম দফার ভোট নেওয়া হয়েছিল ৪ এপ্রিল। ২০২১ সালের যে বিধানসভা নির্বাচন হয় সেখানে নির্বাচন ঘোষণা হয় ২৬ ফেব্রুয়ারি এবং প্রথম দফার ভোট হয়েছিল ২৭ মার্চ। প্রথম ক্ষেত্রে ৩০ দিন ও পরের বারে ৩১ দিনের ব্যবধান ছিল।

আরও পড়ুন-অবশেষে স্বস্তি, হরমুজ প্রণালীতে ভারতের জাহাজ চলাচলে অনুমতি ইরানের

আরও পড়ুন- বাংলার বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে বড় ঘোষণা কমিশনের; কবে ভোট? ক'দফায়?

কমিশন সূত্রে খবর আগামী রাজ্যে ভোট ঘোষণা হয়ে যেতে পারে ১৬ মার্চ অর্থাত্ সোমবার। ফলে একমাস পরে এপ্রিলের ১৬ বা ১৭ তরিখে ভোট নেওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। আরও একটি বড় প্রশ্ন হল, কয় দফায় ভোট নেওয়া হতে পারে? কমিশন সূত্রে খবর, ১-৩ দফায় ভোট নেওয়া হতে পারে। তার বেশি দফায় ভোট হওয়ার সম্ভাবনা নেই। নিয়ম অনুযায়ী ভোটের দিন ঘোষণা ও ভোট গ্রহণের মধ্যে ২৩ দিনের গ্য়াপ রাখতে হয় এবং ফলপ্রকাশ ও সরকার গঠনের জন্য রাখতে হবে ১ সপ্তাহ সময়। ৫ মে সরকাল গঠন করতে হবে। 

ভোটগ্রহন নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, পয়লা বৈশাখের পর যে কোনও দিন ভোট হবে। কয়েক দিনের মধ্যে ভোটের নির্ঘন্ট পেয়ে যাব। চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গিয়েছে। মানুষকেই এই সংবিধান বিরোধী সরকারকে তুলে ফেলার দায়িত্ব নিতে হবে।  

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author
Tags:
WB Assembly Election 2026Bengal Assembly election 2026Bengla Election 2026 Date
পরবর্তী
খবর

Train News: ভোটমুখী বাংলায় নতুন লোকাল ট্রেন ঘোষণা করল রেল, দেখে নিন কপাল খুলল কাদের?

.

পরবর্তী খবর

BJP Candidates list in West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোটে বিজেপির প্রার্থী হচ...