  • West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলায় বাস-অটোর নতুন ভাড়া, বাদ গেল না লঞ্চও-- জারি সরকারি বিজ্ঞপ্তি

West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলায় বাস-অটোর নতুন ভাড়া, বাদ গেল না লঞ্চও-- জারি সরকারি বিজ্ঞপ্তি

WB Transport Department new notice: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে যানবাহন ভাড়া ও সংশ্লিষ্ট খরচের নতুন হার ঘোষণা করল রাজ্যের পরিবহণ দফতর। 

Updated By: Mar 24, 2026, 07:05 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলায় বাস-অটোর নতুন ভাড়া, বাদ গেল না লঞ্চও-- জারি সরকারি বিজ্ঞপ্তি

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: ভোটের আগে যানবাহন ভাড়ার নয়া হার ঘোষণা, খরচ ও ভাতা নির্ধারণে রাজ্যের বিজ্ঞপ্তি।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে যানবাহন ভাড়া ও সংশ্লিষ্ট খরচের নতুন হার ঘোষণা করল রাজ্যের পরিবহণ দফতর। ২৩ মার্চ, ২০২৬ তারিখে জারি হওয়া এই নির্দেশিকায় বাস থেকে অটো, পণ্যবাহী গাড়ি থেকে লঞ্চ—সব ধরনের যানবাহনের দৈনিক ভাড়ার নির্দিষ্ট কাঠামো বেঁধে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি চালক ও সহকারীদের টিফিন বা ‘খোরাকি’ বাবদ ভাতাও নির্ধারিত হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নির্বাচনী কাজে ব্যবহৃত বাস ভাড়ার দৈনিক হার রাখা হয়েছে ২,৭৮০ টাকা (জ্বালানি খরচ বাদে)। মিনিবাসের ক্ষেত্রে তা ২,৩০০ টাকা এবং ছোট যাত্রীবাহী গাড়ির জন্য ৯৮০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। অন্যদিকে ৮ থেকে ১৩ আসনের ম্যাক্সি ক্যাবের ভাড়া ১,৪৪০ টাকা। বড় গাড়ি ও পণ্যবাহী যানবাহনের ক্ষেত্রেও ওজন ও ক্ষমতা অনুযায়ী আলাদা আলাদা হার নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা সর্বোচ্চ ৩,১৫০ টাকা পর্যন্ত গিয়েছে।

শুধু স্থলপথ নয়, জলপথেও নজর দিয়েছে প্রশাসন। লঞ্চ বা ভেসেলের ক্ষেত্রে যাত্রী ধারণক্ষমতার ভিত্তিতে ভাড়া ৩,১০০ টাকা থেকে শুরু করে ৩,৯৯০ টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

এছাড়াও প্রত্যেক চালক ও সহকারীর জন্য দৈনিক ২৮০ টাকা করে টিফিন ভাতা ধার্য করা হয়েছে। নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে, এই ভাতা ভাড়ার অতিরিক্ত হিসেবে প্রদান করতে হবে।

জ্বালানি খরচের হিসাবও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কোন ধরনের গাড়ি কত কিলোমিটার প্রতি লিটার জ্বালানি খরচ করবে, তার একটি নির্দিষ্ট তালিকা দেওয়া হয়েছে। যেমন, ৬ সিলিন্ডারের বাসের ক্ষেত্রে প্রতি লিটার জ্বালানিতে ৩.৫ কিমি, আর ছোট নন-এসি গাড়ির ক্ষেত্রে তা ১২ কিমি ধরা হয়েছে। সিএনজি চালিত গাড়ির জন্য আলাদা মানদণ্ডও উল্লেখ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ৮ ঘণ্টা বা তার বেশি কাজের ক্ষেত্রে পূর্ণ দিনের ভাড়া প্রযোজ্য হবে। ৪ ঘণ্টার বেশি কিন্তু ৮ ঘণ্টার কম কাজ হলে অর্ধেক ভাড়া দিতে হবে। পাশাপাশি গ্যারেজ থেকে গন্তব্য পর্যন্ত যাতায়াতের দূরত্ব ও সময়ও হিসাবের মধ্যে ধরা হবে।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, নির্বাচনকালে যাতে যানবাহন সংক্রান্ত কোনও বিভ্রান্তি বা আর্থিক অসঙ্গতি না থাকে, সেই লক্ষ্যেই এই নির্দিষ্ট হার চালু করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নির্দেশিকা একদিকে যেমন স্বচ্ছতা বাড়াবে, তেমনই নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও সুশৃঙ্খল করতে সাহায্য করবে।

