West Bengal Assembly Election Result 2026: বাংলার মসনদে ১৫ বছর পর পরিবর্তনের হাওয়া: অশান্তির আগুনে দিকে দিকে আক্রান্ত তৃণমূল প্রার্থীরা, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষেই ভাঙচুর অফিস

দিকে দিকে মার খাচ্ছেন তৃণমূল কর্মীরা

 

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিনটি বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকল। বেলা গড়াতেই স্পষ্ট হতে শুরু করে যে, বাংলার শাসনক্ষমতায় এক বিশাল রদবদল ঘটতে চলেছে। 

বেলা ১:১৫ মিনিটের প্রবণতা অনুযায়ী, বিজেপি ১৯২টি আসনে এগিয়ে থেকে নবান্নের পথে নিজেদের আধিপত্য নিশ্চিত করে ফেলেছে। কিন্তু এই বিপুল জয়ের আবহেও বাংলার চেনা ‘রাজনৈতিক হিংসা’র ছবি থেকে মুক্তি পেল না রাজ্যবাসী। 

উত্তর থেকে দক্ষিণ— দিকে দিকে প্রার্থী হেনস্থা, মারধর এবং কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল নির্বাচনী পরিবেশ।

প্রার্থীদের ওপর হামলা:

ফলাফল স্পষ্ট হতেই উত্তর ২৪ পরগনার বীজপুরে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। বীজপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুবোধ অধিকারীকে গণনাকেন্দ্রের বাইরে মারধর ও তাড়া করার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির কাউন্টিং এজেন্টের বিরুদ্ধে। 

অভিযোগ, গণনাকেন্দ্রের চত্বরেই সুবোধ অধিকারীকে লক্ষ্য করে চড়াও হন বিজেপি কর্মীরা। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

পাল্টা হিংসার চিত্র ধরা পড়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পূর্বে। সেখানে বিজেপি প্রার্থী অসীম সাঁপুইকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। গেরুয়া শিবিরের দাবি, গণনা চলাকালীন পরাজয় নিশ্চিত বুঝে তৃণমূল কর্মীরা তাদের প্রার্থীর ওপর শারীরিক নিগ্রহ চালায়। কমিশন এই দুই ঘটনাতেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

গণনাকেন্দ্রের ভিতরেও অশান্তি

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, খোদ গণনাকেন্দ্রের ভেতরেও প্রার্থীরা সুরক্ষিত থাকছেন না। তৃণমূলের তরুণ তুর্কি ও প্রার্থী তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে গণনাকেন্দ্রের ভেতরেই মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনা গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তা এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

দিনহাটা ও জগদ্দলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

কোচবিহারের দিনহাটা বরাবরই রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর। ফলাফল প্রকাশের দিন সেখানে বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ বাধে। অভিযোগ উঠেছে, দিনহাটায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করেছে বিজেপি সমর্থকরা। অন্যদিকে, উত্তর ২৪ পরগনার জগদ্দলে ভোট মিটতেই বুথের কাছে এক তৃণমূল সমর্থককে বেধড়ক মারধর করার ঘটনা ঘটেছে, যা এলাকায় চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক

পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। অভিযোগ উঠেছে, কর্তব্যরত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা এক তৃণমূল নেতার মুখে ঘুসি মেরেছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং দীর্ঘক্ষণ উত্তেজনা বজায় থাকে।

কমিশনের বার্তা

সোমবার সকালে ফলাফল ঘোষণার ঠিক আগেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (CEO) মনোজ অগ্রবাল সাংবাদিক বৈঠকে শান্তিশৃঙ্খলার আবেদন জানিয়েছিলেন। তিনি হাতজোড় করে ভোটার ও রাজনৈতিক কর্মীদের অনুরোধ করেছিলেন যাতে ফলাফলের পর কোনো প্রকার অশান্তি না করা হয়। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই আবেদন যে কার্যত বিফলে গেছে, তা বলাই বাহুল্য।

বিজেপির এই অভাবনীয় সাফল্যের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গেরুয়া সমর্থকদের উল্লাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ১৯২টি আসনে এগিয়ে থাকার খবর আসতেই আবির খেলায় মেতে উঠেছেন জয়ী প্রার্থীরা। তবে এই জয়ের আবহেও হিংসার ছায়া নতুন সরকারের কাছে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার এক কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল।

কমিশন জানিয়েছে, প্রতিটি অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং যেখানেই অশান্তি হচ্ছে, সেখানে তৎক্ষণাৎ কুইক রেসপন্স টিম পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও প্রশ্ন উঠছে— বাংলার ভোট কি কোনওদিনই সম্পূর্ণ রক্তপাতহীন বা হিংসামুক্ত হবে না?

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

west bengal assembly election result 2026BJPTMCCPIMcongressTMC CandidatesBJP CandidatesTMC party ofcTMC candidates attackVandalism
