  • West Bengal Assembly Election 2026: বাংলার বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে বড় ঘোষণা কমিশনের; কবে ভোট? কদফায়?

West Bengal Assembly Election 2026: বাংলার বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে বড় ঘোষণা কমিশনের; কবে ভোট? ক'দফায়?

West Bengal Assembly Election 2026 Big Update: আসন্ন ২৯৪টি সিটে ভোটগ্রহণের মাহেন্দ্রক্ষণ। কবে ভোট? এ মাসে? না, পরের মাসে? আগেরবার এ রাজ্যে ৮ দফায় ভোট হয়েছে। এবার? নয়াদিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের পরবর্তী পর্যায়ের বৈঠক এবং রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পরেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ও দফার বিষয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা করা হবে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 12, 2026, 01:26 PM IST
বাংলায় অচিরেই গণতন্ত্রের বিশাল উদযাপন। আসন্ন বিধানসভা ভোট।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তীব্র গ্যাস-সংকটের মধ্যেই এসে গেল ভোট-সংবাদ। সকলেই জানতে চাইছে, কবে বাংলায় ভোট (West Bengal Assembly elections), ক'দফায় ভোট। জানা গিয়েছে, অন্তত দু'দফায় ভোট হতে পারে রাজ্যে (Assembly elections may be held in two phases)। এমনই খবর নির্বাচন কমিশনের বরিষ্ঠ আধিকারিকের (senior official of the Election Commission) সূত্রে।

২ দফায় ভোট?

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন সম্ভবত ২ দফায় হবে। তেমনই ইঙ্গিত নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকের। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন সম্ভবত দুটি দফায় অনুষ্ঠিত হতে পারে। মূলত রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তার বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করেই ভোটগ্রহণের দফা কমানোর কথা ভাবা হচ্ছে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের পরবর্তী পর্যায়ের বৈঠক এবং রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পরেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ও দফার বিষয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা করা হবে।

নির্বাচন কমিশন এবং বিরোধী দল

সম্প্রতি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ কলকাতা সফরে আসে। সেখানে তারা রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বিস্তারিত বৈঠক করে। বৈঠকে রাজ্যের বিরোধী দলগুলি-- বিশেষত বিজেপি, সিপিআই(এম) এবং কংগ্রেস-- কমিশনের কাছে এক বা সর্বাধিক দুই দফায় নির্বাচন করার জোরালো দাবি জানিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিরোধীদের মতে, বেশি দফায় ভোট হলে দুষ্কৃতীদের এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে যাওয়ার সুযোগ থাকে। তাই অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটের স্বার্থে কম দফায় ভোট হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

হিংসা-উদ্বেগ

অতীতে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে হিংসার ঘটনা কমিশনের কাছে উদ্বেগের বড় কারণ। এই কারণে এবার নির্বাচন ঘোষণার অনেক আগে থেকেই রাজ্যে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যাতে ভোটারদের মনে নিরাপত্তা বোধ তৈরি করা যায়। প্রসঙ্গত, রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরাও কমিশনকে আশ্বস্ত করেছেন, ভোটের আগে ও পরে রাজ্যে কড়া নিরাপত্তা বজায় রাখা হবে।

