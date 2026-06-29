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'ভিটেমাটি বিক্রি করে পাইপয়সা উসুল করা হবে'! বিধানসভায় পাস গুন্ডাদমন বিল, কী রয়েছে বিলে?

Anti Social Activities Bill:  মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, 'একটাকেও ছাড়া হবে না। মহরম করেছেন, অসুবিধা হয়েছে? এই সরকার প্রমাণ ছাড়া কিছু করবে না। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য এই আইন ব্যবহার করা হবে না'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 29, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:37 PM IST
'ভিটেমাটি বিক্রি করে পাইপয়সা উসুল করা হবে'! বিধানসভায় পাস গুন্ডাদমন বিল, কী রয়েছে বিলে?
Image Credit: বিধানসভায় পাস গুন্ডা বিলSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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