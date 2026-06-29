'ভিটেমাটি বিক্রি করে পাইপয়সা উসুল করা হবে'! বিধানসভায় পাস গুন্ডাদমন বিল, কী রয়েছে বিলে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'বাংলা গুন্ডামুক্তি হবেই'। বিধানসভায় পাস হয়ে গেল গুন্ডা বিল। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, 'একটাকেও ছাড়া হবে না। মহরম করেছেন, অসুবিধা হয়েছে? এই সরকার প্রমাণ ছাড়া কিছু করবে না। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য এই আইন ব্যবহার করা হবে না'।
এদিন বিধানসভায় রাজনীতি দুর্বত্তায়নের প্রসঙ্গে তুলে বামেদের নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'আমি নিজে ছাত্র রাজনীতি করে ধাপে ধাপে কাউন্সিলর ও বিধায়ক হয়েছি। রাজনীতিতে এই অধঃপতনের সূত্রপাত হয়েছিল বামেদের আমলে। ২০০১ সালে পরিবর্তনের জনমতকে গায়ের জোরে আটকাতে তৈরি করা হয়েছিল ‘হার্মাদ বাহিনী’। লক্ষ্মণ শেঠ, সুশান্ত ঘোষ, অমিয় পাত্রদের মতো নেতারা সেই জমানার সৃষ্টি। তবে হ্যাঁ, এবার ডোমকল থেকে ওদের (সিপিএম) একজন ভদ্রলোক অন্তত জিতে এসেছেন'।
তৃণমূল সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'ছোট ছোট বাচ্চাদের ধর্মীয় পোশাক পরিয়ে রাস্তায় নামিয়েছিলেন। ভুল বুঝিয়ে বলেছিলেন, এটা সিএএ নয়, এনআরসি; সবার নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে। আর এর পরেই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ‘ক্যা ক্যা ছি ছি’ স্লোগান দিয়ে সিঁথির মোড় থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মিছিল করলেন। চারদিকে আগুন জ্বলল'।
মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, 'আসানসোলে আমরা দাঙ্গাকারীদের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেখিয়েছি। এবারও দরকার হলে দাঙ্গাবাজদের ভিটেমাটি বিক্রি করে পাইপয়সা উসুল করা হবে, এবং তা অত্যন্ত দ্রুত করা হবে। পার্ক সার্কাসে পুলিশের ওপর ঢিল মেরে, মাথা ফাটিয়ে রক্ত ঝরিয়ে ভাবছেন পার পেয়ে যাবেন? আগে কালীঘাট থানায় টেবিলের তলায় পুলিশ লুকাত, কিন্তু মনে রাখবেন— এই পুলিশমন্ত্রী আলাদা। আগের সেই প্র্যাকটিস আর চলবে না। এই আইন শুধুমাত্র গুন্ডা ও দাঙ্গাকারীদের দমনের জন্য প্রযোজ্য'।
রাজ্য়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, দাঙ্গা ও ভাঙচুরের মতো কার্যকলাপ দমনে দুটি বিল পাস হল বিধানসভায়। ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি-সোশ্যাল বিল অ্যাক্টিভিটিস বিল, ২০২৬ আর ওয়েস্ট বেঙ্গল মেইনটেন্যান্স অফ পাবলিক অর্ডার(সংশোধনী) বিল, ২০২৬।
ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি-সোশ্যাল বিল অ্যাক্টিভিটিস বিল, ২০২৬
'অসামাজিক কার্যকলাপ'
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নতুন বিলে ‘অসামাজিক কার্যকলাপে’র বিস্তৃ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, জনমনে ভয় সৃষ্টি, জনশৃঙ্খলা নষ্ট করা, বেআইনি দখল, সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতি, অবৈধ খনি ও বালি পাচারের মতো কাজকে ‘অসামাজিক কার্যকলাপে’ বলে গণ্য় করা হবে।
জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা
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‘অসামাজিক কার্যকলাপে’ জামিন অযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বিলে। বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিরোধমূলক আটক করতে পারবেন জেলা শাসক বা পুলিশ কমিশনার। যার সর্বোচ্চ মেয়াদ হতে পারে ১২ মাস অর্থাত্ ১ বছর। শুধু তাই নয়, অভিযুক্তকে নির্দিষ্ট কোনও এলাকা বা জেলায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি বিধানও রাখা হয়েছে বিলে।
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ওয়েস্ট বেঙ্গল মেইনটেন্যান্স অফ পাবলিক অর্ডার(সংশোধনী) বিল. ২০২৬
ক্লেইম কমিশন
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এই বিলে দাঙ্গা, অগ্নিসংযোগ বা ভাঙচুর ক্ষতিপূরণে আদায়ের ক্লেইম কমিশন গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। এই বিলে আওতায় থাকছে বেসরকারি সম্পত্তিও। ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করবে কমিশন। এরপর প্রয়োজনে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতিতেই ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করা হবে।
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