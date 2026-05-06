West Bengal Assemby Election 2026: রাজ্য-রাজনীতির বিরাট খবর: তৃণমূলের একদা 'চাণক্য' মুকুল-পুত্র শুভ্রাংশু কি বিজেপিতে? তুঙ্গে জল্পনা
Subhrangshu Roy son of Mukul Roy:
বরুণ সেনগুপ্ত: কাঁচরাপাড়া রাজনীতির অলিন্দে এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন-- মুকুল-পুত্র শুভ্রাংশু রায় কি তবে ঘরে ফিরছেন? দীর্ঘ দু’বছরের ‘বনবাস’ কাটিয়ে হঠাৎ করে তাঁর পুরসভায় পদার্পণ এবং তাঁর উপস্থিতিতেই ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি নতুন করে রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর যখন গোটা রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোয় বদলের হাওয়া, তখন কাঁচরাপাড়া পুরসভার এই ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
বঙ্গ রাজনীতির ‘চাণক্য’ বলে পরিচিত প্রয়াত মুকুল রায়ের পুত্র শুভ্রাংশু রায়কে নিয়ে জল্পনা। কখনও তৃণমূল, কখনও বিজেপি-- শুভ্রাংশুর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল বরাবরই। কিন্তু বুধবার দীর্ঘ দুই বছর পর কাঁচরাপাড়া পুরসভায় তাঁর রাজকীয় প্রত্যাবর্তন এবং সেখানে যা যা ঘটল, তাতে গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এখন সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
দীর্ঘ দুই বছর পর প্রত্যাবর্তন
কাঁচরাপাড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হওয়া সত্ত্বেও গত দুই বছর ধরে শুভ্রাংশু রায়কে পুরসভার কাজে সক্রিয় দেখা যায়নি। তাঁর রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে এলাকায় অনেক গুঞ্জন ছিল। কিন্তু ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর পরিস্থিতি বদলে যেতে শুরু করে। দেখা যায়, নির্বাচনের ফলাফল বেরোনোর পর থেকেই কাঁচরাপাড়া পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান দপ্তরে আসছেন না। চেয়ারম্যানের এই দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে পুর-পরিষেবা যখন কার্যত থমকে যাওয়ার জোগাড়, ঠিক তখনই ত্রাতা হিসেবে অবতীর্ণ হলেন শুভ্রাংশু রায়।
‘সর্বদলীয় কমিটি’
পুরসভায় ঢুকে শুভ্রাংশু রায় স্পষ্ট জানিয়ে দেন, চেয়ারম্যান অনুপস্থিত থাকায় ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে প্রশাসনিক দায়িত্ব এখন তাঁর কাঁধে। বর্তমান অচলবস্থা কাটাতে তিনি একটি অত্যন্ত কৌশলী পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান, কাঁচরাপাড়া পুরসভা চালানোর জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হচ্ছে। তাঁর দাবি:
১. এই কমিটিতে কেবল তৃণমূল নয়, বরং সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা থাকবেন।
২. দলের ঊর্ধ্বে উঠে কাঁচরাপাড়ার বিশিষ্ট নাগরিক এবং বিভিন্ন পদের দায়িত্বশীল মানুষদের এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
৩. জনগণের পরিষেবা যাতে ব্যাহত না হয়, তার জন্য এই ‘সর্বদলীয়’ কাঠামোই আপাতত পুরসভা পরিচালনা করবে।
৪. শুভ্রাংশুর এই ‘সর্বদলীয়’ তত্ত্বকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা দেখছেন তৃণমূলের একাধিপত্যকে পাশ কাটিয়ে এক নতুন প্রশাসনিক কাঠামো তৈরির চেষ্টা হিসেবে।
‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি
শুভ্রাংশু রায়ের এই সফরে সবথেকে বেশি নজর কেড়েছে ২০২১ সালের বনগাঁর বিজেপি প্রার্থী অলকা রানী সরকারের উপস্থিতি। শুভ্রাংশু রায় যখন পুরসভার ভেতরে ঢুকছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে অলকা রানী সরকারের নেতৃত্বে বিজেপি কর্মীদের একাংশ ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনিতে এলাকা কাঁপিয়ে তোলেন।
আশ্চর্যের বিষয় হল, শুভ্রাংশু রায়ের সামনেই এই স্লোগান দেওয়া হলেও তিনি কোনো প্রতিবাদ করেননি বা অস্বস্তি প্রকাশ করেননি। বরং তাঁর উপস্থিতিতেই বিজেপি নেত্রীর এই সক্রিয়তা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, শুভ্রাংশুর এই ‘প্রত্যাবর্তন’ আসলে গেরুয়া শিবিরের সম্মতিক্রমেই ঘটছে।
রাজনৈতিক ইঙ্গিত
কাঁচরাপাড়া চিরকালই মুকুল রায়ের খাসতালুক হিসেবে পরিচিত। মুকুল রায় অসুস্থ এবং মূলধারার রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও শুভ্রাংশু তাঁর বাবার রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বহন করছেন। বিজেপির বিপুল জয়ের পর যখন রাজ্যে প্রশাসনিক রদবদল ঘটছে, তখন শুভ্রাংশুর এই সক্রিয়তা প্রমাণ করে যে তিনি সঠিক সময়ের অপেক্ষা করছিলেন।
প্রশ্ন উঠছে, শুভ্রাংশু কি কেবল ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে ফিরলেন, নাকি বিজেপি তাঁকে ব্যবহার করে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে নিজেদের সংগঠনের ভীত আরও মজবুত করতে চাইছে? অলকা রানী সরকারের মতো সক্রিয় বিজেপি নেত্রীর তাঁর সাথে থাকা মানেই হলো শুভ্রাংশুর গায়ে এখন পদ্ম শিবিরের পরোক্ষ আশীর্বাদ রয়েছে।
ভবিষ্যৎ কি এই কমিটির?
শুভ্রাংশু রায়ের প্রস্তাবিত এই সর্বদলীয় কমিটি আদৌ বৈধ কি না, তা নিয়ে প্রশাসনিক মহলে বিতর্ক থাকতে পারে। তবে বাস্তব পরিস্থিতি হলো, বর্তমান চেয়ারম্যানের গরহাজিরায় পুরসভা চালানোর জন্য একটি নেতৃত্বের প্রয়োজন। শুভ্রাংশু রায় সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে চাইছেন। কিন্তু তৃণমূলের অভ্যন্তরে তাঁর এই পদক্ষেপকে ‘বিদ্রোহ’ হিসেবে দেখা হচ্ছে। দলীয় টিকিট নিয়ে জিতে আসার পর বিরোধী দলের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে পুরসভা চালানো দলবিরোধী কাজের পর্যায়ে পড়ে কি না, তা নিয়ে এখন দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের দিকে চেয়ে রাজনৈতিক মহল।
জল্পনা
কাঁচরাপাড়ার সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। একদিকে অনেকে খুশি যে পুরসভার স্থবিরতা কাটবে, অন্যদিকে রাজনৈতিক পালাবদলের এই নাটকে মানুষ কিছুটা বিভ্রান্ত। ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি এবং অলকা রানী সরকারের উপস্থিতিকে বিজেপি কর্মীরা ‘ঘরের ছেলে ঘরে ফেরা’ হিসেবে দেখলেও, তৃণমূলের নিচুতলার কর্মীরা এই ঘটনায় বেশ কোণঠাসা বোধ করছেন।
মুকুল-পুত্র শুভ্রাংশু রায়ের এই চাল কি স্রেফ প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা, নাকি তাঁর পাকাপাকিভাবে গেরুয়া শিবিরে যোগদানের মহড়া? শুভ্রাংশুর সামনে বিজেপি নেত্রীর স্লোগান দেওয়া এবং তাঁর মৌন সম্মতি অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিচ্ছে। ২০২৬-এর নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কাঁচরাপাড়া পুরসভা কি তবে উত্তর ২৪ পরগনায় বিজেপির নতুন দুর্গ হতে চলেছে? উত্তর মিলবে খুব শীঘ্রই। তবে আপাতত শুভ্রাংশু রায়ের এই ‘মাস্টারস্ট্রোক’ তাঁকে ফের বাংলার রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এল।
