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'আপনার হাতে এখন অনেক সময়, একবার এসে কারখানাটা দেখে যাবেন', মমতাকে প্রস্তাব শুভেন্দুর

Suvendu Adhikari:  বাঁকুড়ায় জোড়া স্টিল প্লান্টের শিল্যানাস। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা, 'কারখানার গেটে তালা লাগালে হাজতে যেতে হবে। সিন্ডিকেটের খবর পেলে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 17, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:17 PM IST
'আপনার হাতে এখন অনেক সময়, একবার এসে কারখানাটা দেখে যাবেন', মমতাকে প্রস্তাব শুভেন্দুর
Image Credit: মমতাকে প্রস্তাব শুভেন্দুরSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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