'আপনার হাতে এখন অনেক সময়, একবার এসে কারখানাটা দেখে যাবেন', মমতাকে প্রস্তাব শুভেন্দুর

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় শিল্পে নব জোয়ার। বাঁকুড়ায় স্টিল প্লান্টের শিলান্যাস করে ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'আমি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে বলব, আপনার হাতে এখন অনেক সময় আছে। একবার এসে কারখানার ভিতরটা দেখে যাবেন'।
প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ। বাঁকুড়ার মেজিয়ায় দুটি ইস্পাত কারখানা তৈরি করছে শ্যাম স্টিল। এদিন শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উনি(মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) কথায় কথায় হিন্দিভাষী, মারওয়াড়ি সম্প্রদায়ের মানুষকে বলেন, এরা তো বহিরাগত৷ বাংলাকে গুজরাত, উত্তর প্রদেশ হতে দেব না৷ এখানে এসে আমি অভিভূত৷ এই কারখানার ভিতরে রাধামাধব, মহাদেবের শিবলিঙ্গ তো আছেই, গোশালা, সবুজায়ন আছে৷ একই সঙ্গে বাংলার দুই বরেণ্য ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিও আছে৷ আপনি একবার এসে দেখে যান৷ আমাকে জানাবেন, সরকারি হেলিকপ্টারও দিয়ে দেব'৷
মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'এবার সরকার নাম এলে এরা ওড়িশায় চলে যেত। এই সরকার আসার জন্য বাংলা ও বাঙালি বেঁচে গিয়েছে। আর এনারা বাংলায় ফেরত এসেছেন। ১৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ অনেক বড়'। জানান, 'আমূলের প্লান্ট হবে। আমার সঙ্গে অনেক বড় বড় গ্রুপের মিটিং শুরু হয়েছে'।
বাঁকুড়ায় স্টিল প্লান্টের শিল্যানাস করে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা, 'কারখানার গেটে তালা লাগালে হাজতে যেতে হবে। সিন্ডিকেটের খবর পেলে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব। বিজেপি জোর করে জমি অধিগ্রহণ করবে না। কত কাজ দিলেন, তার উপর ইনসেনটিভ দেব। আপানার নিশ্চিন্তে থাকুন। মাথা উঁচু করে কাজ করুন'।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'পশ্চিমবঙ্গের ৮০ শতাংশ রেভিনিউ লিকেজ ছিল। আগের সরকারের আমলে ১০০ কোটি জমা হয়ে বাকিটা অন্য জায়গায় চলে যেত। ৩৪ বছর হরতাল, তালাচাবি লাগিয়ে দিয়েছে। তারপর যারা এসেছিল, তারা তো গ্রেটার বাংলাদেশ বানাতে এসেছিল। এরা চেয়েছিল, এই বাংলার গ্রেটার বাংলাদেশ হোক'।
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