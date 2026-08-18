/গেরুয়া-ঝড় উধাও! বার কাউন্সিলের নির্বাচনে জয়জয়কার তৃণমূলের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: বদলের বাংলায় ফুটল ঘাসফুল। উধাও গেরুয়াঝড়! পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলর নির্বাচনে তৃণমূলেরই জয়জয়কার। ২৩ আসনের মধ্যে ১৫টিতেই জিতলেন তৃণমূল প্রার্থীরাই। মাত্র ৩ আসন পেল বিজেপি।
পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিল নির্বাচন
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মোট আসন-২৩
পুরুষ প্রার্থীদের আসন-১৮
মহিলা প্রার্থীদের আসন-৫
কে ক'টা আসন পেল?
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তৃণমূল কংগ্রেস-১৫
বিজেপি-৩
কংগ্রেস- ২
বাম-৩
মহিলাদের পাঁচ আসনে
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তৃণমূল কংগ্রেস-৪
কংগ্রেস-১
ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটের আগে নির্বাচন হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলরে। কবে? মার্চে। প্রথমবার তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিলেন বাম 'অ্যাসেট যুবনেতা' প্রতীক উর রহমান। তখন সদ্য সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলের যোগ দিয়েছিলেন তিনি।
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