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গেরুয়া-ঝড় উধাও! বার কাউন্সিলের নির্বাচনে জয়জয়কার তৃণমূলের

West Bengal Bar Council Election: পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের ২৩ আসনের মধ্যে ১৫টিতেই জিতলেন তৃণমূল প্রার্থীরাই। বিজেপির ঝুলিতে মাত্র ৩।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 18, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:00 PM IST
গেরুয়া-ঝড় উধাও! বার কাউন্সিলের নির্বাচনে জয়জয়কার তৃণমূলের
Image Credit: র কাউন্সিলের নির্বাচনে জয়জয়কার তৃণমূলের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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