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মধ্যবিত্তর জন্য বিরাট খবর: ইলেকট্রিক বিলে বড় ছাড়, বাজেটে চমকে দিয়ে সরকারের ঘোষণা-- কতটা কমছে খরচ?

Electricity Bill subsidy: বাজেট অনুযায়ী, এবার থেকে সাধারণ গ্রাহকেরা বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিটে সরাসরি ২ টাকা করে আর্থিক ছাড় পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান খরচ নিয়ে জনমানসে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল, এই জনমুখী পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকার সরাসরি আমজনতার পাশে দাঁড়াল।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 22, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:56 PM IST
মধ্যবিত্তর জন্য বিরাট খবর: ইলেকট্রিক বিলে বড় ছাড়, বাজেটে চমকে দিয়ে সরকারের ঘোষণা-- কতটা কমছে খরচ?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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