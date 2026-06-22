/মধ্যবিত্তর জন্য বিরাট খবর: ইলেকট্রিক বিলে বড় ছাড়, বাজেটে চমকে দিয়ে সরকারের ঘোষণা-- কতটা কমছে খরচ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচের তালিকায় সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ হলো বিদ্যুতের বিল। মধ্যবিত্ত ও সাধারণ পরিবারের সেই পকেটের টান কমাতে এবার বড়সড় স্বস্তির ঘোষণা করল রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার। সোমবার বিধানসভায় ২০২৬-২০২৭ অর্থবর্ষের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত রাজ্যবাসীর জন্য বিদ্যুৎ বিলে প্রতি ইউনিটে ২ টাকা করে ভর্তুকির (Electricity Subsidy) এক যুগান্তকারী ঘোষণা করেছেন। সরকারের এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে প্রতি মাসের বিদ্যুৎ বিলের বোঝা একধাক্কায় অনেকটাই হালকা হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
বাজেট অনুযায়ী, এবার থেকে সাধারণ গ্রাহকেরা বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিটে সরাসরি ২ টাকা করে আর্থিক ছাড় পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান খরচ নিয়ে জনমানসে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল, এই জনমুখী পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকার সরাসরি আমজনতার পাশে দাঁড়াল।
বাজেট পেশের পর এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিদ্যুৎ সংক্রান্ত আরও বেশ কিছু বড় ঘোষণা করেন। কেন্দ্রের ‘প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর যোজনা’র (১০০ ইউনিটে ৩০ হাজার, ২০০ ইউনিটে ৬০ হাজার এবং ৩০০ ইউনিটে ৭৮ হাজার টাকা সাহায্য) পাশাপাশি রাজ্য সরকারও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য বিশেষ আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।
তপশিলি জাতি ও উপজাতি (SC/ST) জন্য অতিরিক্ত অনুদান:
১০০ ইউনিটে: ৫,০০০ টাকা
২০০ ইউনিটে: ১০,০০০ টাকা
৩০০ ইউনিটে: ১৫,০০০ টাকা
জুলাই থেকেই সরকারি স্তরে স্মার্ট মিটার
বিদ্যুৎ পরিষেবার আধুনিকীকরণ, স্বচ্ছতা আনা এবং অপচয় রুখতে রাজ্যজুড়ে ২ কোটিরও বেশি স্মার্ট মিটার বসানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী জুলাই মাস থেকেই সমস্ত সরকারি দফতরে এই মিটার বসানোর কাজ শুরু হবে। পাশাপাশি, রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মীদের আবাসন বা বাড়িতেও এই স্মার্ট মিটার বসানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
বিদ্যুৎ ও অন্যান্য দফতরে বিপুল বরাদ্দপরিষেবার মানোন্নয়ন ও পরিকাঠামো সম্প্রসারণের জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরের উদ্দেশ্যে বাজেটে ৫,৩৪৫.১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন অর্থমন্ত্রী। এ ছাড়া, ‘বিকশিত বাংলা’র লক্ষ্যে রাজ্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরেও মোটা অঙ্কের টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে:
দফতরের নাম বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ ৫২,৩০৮.৫০
স্কুল শিক্ষা দপ্তর ৪৪,৯৪৮.২১
নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দফতর ১৪,৬০৯.৭৭
জনস্বাস্থ্য কারিগরি (PHE) দফতর ১২,৯৩৫.৩৩
পূর্ত (PWD) দপ্তর ৭,২৪০.১৩
পরিবহণ দফতর ২,৬৯৭.৪২
নতুন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে একদিকে যেমন বিদ্যুতের বিলে ভর্তুকি দিয়ে মধ্যবিত্তের মুখে হাসি ফোটানো হলো, অন্যদিকে তেমনই স্মার্ট প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিপুল অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে রাজ্যের সামগ্রিক বিদ্যুৎ পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজানোর বার্তা দেওয়া হল।
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