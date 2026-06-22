Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /উত্তরবঙ্গে কল্পতরু বিজেপি সরকার! এয়ারপোর্ট টু এইমস, চা শ্রমিকদের জন্য মাস্টারপ্ল্যান

উত্তরবঙ্গে কল্পতরু বিজেপি সরকার! এয়ারপোর্ট টু এইমস, চা শ্রমিকদের জন্য মাস্টারপ্ল্যান

West Bengal Budget 2026: রাজ্য সরকারের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হল। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের হাত ধরে উত্তরবঙ্গ নিয়ে একটার পর একটা বড় ঘোষণা করা হয়েছে। এই ঘোষণার মাধ্যমে বিজেপি সরকার যেন উত্তরের মানুষের সেই 'ঋণ' শোধ করল। বাজেটে কী কী ঘোষণা করা হয়েছে...

Written BySoumita Khan
Published: Jun 22, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:00 PM IST
উত্তরবঙ্গে কল্পতরু বিজেপি সরকার! এয়ারপোর্ট টু এইমস, চা শ্রমিকদের জন্য মাস্টারপ্ল্যান

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বাজেটে ডবল ধামাকা, রাজ্যের বাইরে থাকলেও পাবেন এই সুবিধা
West Bengal Budget 202631 min ago
2
West Bengal Budget 20261 hr ago
3
Cape Verde1 hr ago
4
KIIT University1 hr ago
5
West Bengal Budget 20261 hr ago