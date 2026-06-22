/উত্তরবঙ্গে কল্পতরু বিজেপি সরকার! এয়ারপোর্ট টু এইমস, চা শ্রমিকদের জন্য মাস্টারপ্ল্যান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরবঙ্গে বিজেপির জোর বরাবরেরই। বিধানসভা ভোটের ফলাফলে সেই ছবি আরও স্পষ্ট হয়। পরিবর্তনের হাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ এখন পদ্মাসনে। বাংলায় বিজেপির জেতা অনেকটা ক্রেডিট উত্তরবঙ্গের। বিজেপি সরকারের আজ পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের হাত ধরে উত্তরবঙ্গ নিয়ে একের পর এক বড় ঘোষণা। এই ঘোষণার মধ্যে দিয়ে বিজেপি সরকার যেন উত্তরের সেই 'ঋণ' শোধ করল।
উত্তরবঙ্গে নতুন পুরসভার ঘোষণা: শিবমন্দির, গাজোল, চাঁচল, জয়গাঁ, টুঙ্গিদিঘি।
চা ও কৃষি শিল্পের উন্নয়ন: ভারত সরকারের একটি বিশেষ প্রকল্পের (Rejuvenation of Legacy Industrial Cluster) অধীনে রাজ্যের শিল্প ও কৃষি প্রক্রিয়াকরণকে উন্নত করা হবে। এর মধ্যে হাওড়া ও হুগলির পাটশিল্পের পাশাপাশি শিলিগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের চা ও কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ শিল্পও রয়েছে। এই কাজের জন্য ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
চা শিল্পে বিশেষ বরাদ্দ: চা শিল্পকে বাঁচিয়ে তুলতে বাগানগুলোর ভেতরের রাস্তা ও পরিকাঠামো উন্নত করা হবে। এছাড়া শিলিগুড়িতে একটি 'কমন টি প্রসেসিং সেন্টার' তৈরি করা হবে। এর জন্য ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্টের সঙ্গে মিলে একটি টি প্রসেসিং জোনও তৈরি করা হবে। এখানে চা প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং এবং চা নিলামের (অকশন হাউস) বিশ্বমানের ব্যবস্থা থাকবে।
চা শ্রমিক উন্নয়ন বোর্ড: উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকরা কম স্বাস্থ্যসুবিধা, ঠিকমতো খাবার না পাওয়া এবং সময়মতো মজুরি না পাওয়ার মতো নানা সমস্যায় ভোগেন। এসব সমস্যার পুরোপুরি সমাধানের জন্য একটি 'চা শ্রমিক উন্নয়ন বোর্ড' তৈরি করা হবে। এই বোর্ড চা বাগানের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, আধুনিক বাড়ি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার বিষয়টি দেখভাল করবে।
পিএম চা শ্রমিক যোজনা: চা শ্রমিকদের ভালো থাকা ও কাজের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার, ভারত সরকারের সাহায্যে 'PM Cha Shramik Protsahan যোজনা' চালু করবে। চা বাগানের শ্রমিক ও তাদের পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই হবে এই প্রকল্পের আসল উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা, বাড়ি, পড়াশোনা, কাজের প্রশিক্ষণ, পুষ্টি এবং আয়ের নতুন পথ খোঁজার মতো সব সুবিধা একসঙ্গে দেওয়া হবে। বন্ধ হয়ে যাওয়া চা বাগানের সমস্যা মেটাতেও সরকার শিল্পের সঙ্গে মিলে কাজ করবে।
চা বাগানের জমির ব্যবহার: পশ্চিমবঙ্গ চা-পর্যটন নীতি অনুযায়ী, চা-বাগানের ৩০ শতাংশ জমি ব্যবসার জন্য ব্যবহার করার নিয়ম ছিল। কিন্তু পরিবেশ নষ্ট হওয়ার কারণে চা বাগানের শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ বারবার এনিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। তাই প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং চা বাগানের ঐতিহ্য বাঁচাতে, জমির বাণিজ্যিক ব্যবহারের পরিমাণ ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
দার্জিলিং পর্যটন: সারা বছর ধরেই দার্জিলিং হল বেড়ানো, স্বাস্থ্য ফেরানো এবং রোমাঞ্চকর অভিযানের জন্য দারুণ জায়গা। তাই দার্জিলিংকে একটি প্রধান ইকো-অ্যাডভেঞ্চার এবং ঐতিহ্যবাহী পর্যটন কেন্দ্র (Heritage Tourism Hub) হিসেবে গড়ে তোলা হবে। পাহাড়ে ট্রেকিং, র্যাফটিং, প্যারাগ্লাইডিং-এর মতো খেলাধুলো বাড়ানো হবে। এর পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে এর প্রচার, ভালো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং পুরনো চা বাংলোগুলোর ঐতিহ্য ধরে রাখার কাজ করা হবে।
ডুয়ার্স পর্যটন: ডুয়ার্সকে জঙ্গল, বন্যপ্রাণী ও আদিবাসী পর্যটনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলবে সরকার। বিশেষ করে গাইড দিয়ে ঘোরার ব্যবস্থা এবং সেখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে পর্যটকদের পরিচয় করানোর ওপর জোর দেওয়া হবে।
শিলিগুড়ি লজিস্টিক হাব: শিলিগুড়ি এমন একটা জায়গায় রয়েছে যা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার এবং নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগের মূল কেন্দ্র। এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে শিলিগুড়িতে লজিস্টিক পার্ক, মাল্টিমোদাল পরিবহণ ব্যবস্থা, ভালো গুদাম, কোল্ড-চেন নেটওয়ার্ক এবং রাস্তা, রেল ও বিমান যোগাযোগের উন্নতি করা হবে। এর ফলে খরচ কমবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য অনেক সহজ হবে। এই কাজের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। এছাড়া ভারত সরকারের তৈরি করা শিলিগুড়ি ও বারাণসীর মধ্যে হাই স্পিড রেল করিডোর থেকেও শিলিগুড়ি লাভবান হবে।
শিলিগুড়ি আইটি পার্ক: শিলিগুড়িতে তথ্যপ্রযুক্তির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। এটা মাথায় রেখে বর্তমান আইটি পার্কের মধ্যেই ২৬ কোটি টাকা খরচ করে প্রায় ৫০,০০০ স্কোয়ার ফুট জায়গায় নতুন ভবন তৈরি করা হবে।
নতুন মেডিক্যাল কলেজ: পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, দক্ষিণ দিনাজপুর ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় নতুন মেডিক্যাল কলেজ তৈরি করা হবে। এছাড়া সরকার ১৩টি রাজ্য সরকারি মেডিক্যাল কলেজে প্রায় ৬৫০টি এমবিবিএস আসন এবং ৪৫০টির বেশি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট (PG) আসন বাড়াতে চলেছে।
এর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে AIIMS ও ক্যানসার হাসপাতালও তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। এছাড়াও তুফানগঞ্জ, কালিয়াচকে নতুন মহিলা কলেজ তৈরি হবে।
মেট্রো সংযোগ: দুর্গাপুর-আসানসোল এবং শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির মধ্যে মেট্রো লাইন করা যায় কিনা, তা দেখার জন্য একটি সমীক্ষা (Techno-Economic স্টাডি) করা হবে।
সেচ প্রকল্প: কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুর জেলার ৩ লাখ ৪২ হাজার হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (স্টেজ ১-এর সাব-স্টেজ ১) রূপায়ণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চয়ী যোজনা (PMKSY)-র অধীনে এই প্রকল্পে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হবে।
নদীর পাড় বাঁধানো: দক্ষিণ দিনাজপুরের আত্রার খাড়ি এবং খাসিয়খাড়ির পাড় মজবুত করা হবে। এর পাশাপাশি উত্তরে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম। এছাড়া আইআইটি, আইআইএম হবে উত্তরবঙ্গে। মালদহ, বালুরঘাটে তৈরি হবে এয়ারপোর্ট।
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