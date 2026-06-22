/প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটেই নজরকাড়া চমক, গিগ কর্মীদের নিয়ে বড় ঘোষণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাসগুপ্তের হাত ধরে বাংলার বাজেটে একের পর এক চমক। একাধিক চমকপ্রদ ও জনকল্যাণমুখী প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে এই বাজেটে। এর মধ্যে কর্মসংস্থান, নারীকল্যাণ ও সামাজিক সুরক্ষার পাশাপাশি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে গিগ কর্মী এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর।
অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, নতুন অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে গিগ (Gig) ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে তাদের সামাজিক সুরক্ষা ও পেশাগত মর্যাদা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। গিগ কর্মীদের আর্থিক স্থিতিশীলতা দিতে একটি বিশেষ 'ওয়েলফেয়ার বোর্ড' গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
এই বোর্ডের মাধ্যমে কর্মীদের জন্য সুনির্দিষ্ট কল্যাণমূলক পদক্ষেপ ও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। পাশাপাশি, কর্মক্ষেত্রে গিগ ওয়ার্কারদের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে বিনামূল্যে পানীয় জল ও মোবাইল চার্জের সুবিধা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।
অন্যদিকে, পরিযায়ী শ্রমিকদের কথাও মাথায় রেখেছে এই সরকার। পরিযায়ী শ্রমিকদের নানারকম সমস্যা কমাতে রাজ্য সরকার একটি বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মূলত তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
পরিযায়ী শ্রমিকদের উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে তাদের 'আয়ুষ্মান ভারত' কার্ডের আওতায় আনা হচ্ছে। এর পাশাপাশি পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য 'এক দেশ এক রেশন কার্ড' (One Nation One Ration Card) প্রকল্পের সুবিধা সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। এর ফলে তারা দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে ভর্তুকি মূল্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে পারবেন।
রাজ্যের অভিবাসী-প্রবণ এলাকাগুলোতে বসবাসকারী মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়েই বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরি করার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সরকারের এই যুগান্তকারী পদক্ষেপগুলির ফলে একদিকে যেমন গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীরা এক নতুন সামাজিক নিরাপত্তার চাদরে আসবেন। অন্যদিকে পরিযায়ী শ্রমিক ও তাদের পরিবারগুলিও অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে আরও বেশি স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।
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