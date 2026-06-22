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প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটেই নজরকাড়া চমক, গিগ কর্মীদের নিয়ে বড় ঘোষণা

West Bengal Budget 2026: নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের জন্য নয়া উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা কমাতেও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁদের স্বাস্থ্যের জন্য 'আয়ুষ্মান ভারত' কার্ড দেওয়া হবে। 'এক দেশ এক রেশন কার্ড' প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হবে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 22, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:59 PM IST
প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটেই নজরকাড়া চমক, গিগ কর্মীদের নিয়ে বড় ঘোষণা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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