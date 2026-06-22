/পার্শ্বশিক্ষিক ও আশাকর্মীদের একলাফে বেতন বাড়ল ৫০০০ টাকা, বরাদ্দ বাড়ল মিড-ডে মিলেও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বার্ধক্য ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, সিভিক ভলান্টিয়ারদের বেতনের পাশাপাশি বাড়ল প্যারা টিচারদের বেতনও। বাড়ল আশা কর্মীদের বেতনও। একলাফে ৫০০০ টাকা করে বাড়ল পার্শ্বশিক্ষিক ও আশা কর্মীদের বেতন। পাশাপাশি মিড-ডে মিল নিয়েও বড় ঘোষণা বাজেটে।
বিজেপি সরকারের প্রথম বঙ্গ-বাজেট। প্রত্যাশা পূরণের বাজেট। মেগা চমকের বাজেট। এককথায় এমনটাই বলছে ওয়াকিবহাল মহল। বাজেটে
প্যারা টিচারদের মাসিক সাম্মানিক ৫০০০ টাকা বাড়ানো হল। সেইসঙ্গে বাজেটে আশা কর্মীদের বেতনও ৫০০০ টাকা বৃদ্ধি করল রাজ্য সরকার। এরফলে একলাফে আশাকর্মীদের বেতন বেড়ে হল ১১,০০০ টাকা।
আশা কর্মীরা প্রাথমিক স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষের দরজায় পৌঁছে দেন। আশা কর্মীদের সেই কাজকে, সেই অবদানতকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের মাসিক বেতন ৫০০০ টাকা বাড়ানোর কথা বাজেটে ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। একলাফে ৫০০০ টাকা বেতন বাড়ানোয়, আশা কর্মীদের বেতন মাসে ৬০০০ টাকা বেড়ে দাঁড়াল ১১,০০০ টাকা।
প্রসঙ্গত, আগে আশা কর্মীদের বেতন ছিল ৫০০০ টাকা। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁরা তাঁদের বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছিলেন। যে কারণে অনেক প্রতিবাদ কর্মসূচিও করেন তাঁরা। এরপর গত সরকার তাঁদের বেতন ১০০০ টাকা বাড়ায়। ফলে বেতন বেড়ে হয় ৬০০০ টাকা। এবার বিজেপি সরকার একলাফে ৫০০০ টাকা বাড়াল বেতন। বাজেট বেতন বৃদ্ধির ঘোষণার পর আনন্দে মিষ্টিমুখ করতেও দেখা যায় আশা কর্মীদের।
শুধু প্যারা-টিচার বা আশা কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি নয়, বাজেটে মিড-ডে সহায়িকাদের ভাতাও বাড়ানো হয়েছে। মিড-ডে সহায়িকা মাসিক ভাতা ১০০০ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। একইসঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের মাথাপিছু মিড-ডে মিলের বরাদ্দও বাজেটে বাড়িয়ে ১০ টাকা করা হল। আগে মিড-ডে মিলের বরাদ্দ ছিল ৬ টাকা ৭৮ পয়সা।
এবার সেটা বাড়িয়ে ১০ টাকা করা হয়েছে। পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে নেওয়া হচ্ছে মিড-ডে মিলকে। কলকাতা পুরসভা এলাকায় মিড-ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়া হবে ইসকনকে। ইসকন খাওয়াবে কলকাতাকে। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ইসকন, গৌড়ীয় মিশনের দেখানো পথে চলবে। মিড-ডে মিলের পাশাপাশি সরকারি হাসপাতালেও রোগীদের জন্য দৈনিক খাবারে বরাদ্দ ৫৬ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১০ টাকা করার কথা ঘোষণা বাজেটে।
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