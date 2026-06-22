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পার্শ্বশিক্ষিক ও আশাকর্মীদের একলাফে বেতন বাড়ল ৫০০০ টাকা, বরাদ্দ বাড়ল মিড-ডে মিলেও

West Bengal Budget 2026: আশা কর্মীদের বেতন একলাফে বেড়ে হল মাসে  ১১,০০০ টাকা। মাথাপিছু মিড-ডে মিলের বরাদ্দও বাজেটে বাড়িয়ে ১০ টাকা করা হল। পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে নেওয়া হচ্ছে মিড-ডে মিলকে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 22, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:44 PM IST
পার্শ্বশিক্ষিক ও আশাকর্মীদের একলাফে বেতন বাড়ল ৫০০০ টাকা, বরাদ্দ বাড়ল মিড-ডে মিলেও
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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