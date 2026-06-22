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সারা রাজ্যে রেঁস্তোরা কতক্ষণ খোলা রাখা যাবে? নিয়মে বড় পরিবর্তন এল: রেস্টুরেন্ট আইন নিয়ে রাজ্য বাজেটে বড় ঘোষণা

West Bengal Budget 2026: চব্বিশ ঘণ্টা দোকান-রেস্তোরাঁ খোলা রাখার অর্থ এই নয় যে নিয়মের কোনও তোয়াক্কা করা হবে না। অর্থমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন যে, শক্তিশালী শ্রমআইন সুরক্ষা নিশ্চিত করেই এই ছাড় দেওয়া হবে।এর পাশাপাশি একটি ‘নেগেটিভ লিস্ট’ বা নিষিদ্ধ তালিকাও থাকবে। এই তালিকার আওতাধীন নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র বা পণ্য চব্বিশ ঘণ্টার নিয়মের বাইরে থাকবে, যা আইনশৃঙ্খলার ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 22, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:42 PM IST
সারা রাজ্যে রেঁস্তোরা কতক্ষণ খোলা রাখা যাবে? নিয়মে বড় পরিবর্তন এল: রেস্টুরেন্ট আইন নিয়ে রাজ্য বাজেটে বড় ঘোষণা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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