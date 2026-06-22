/সারা রাজ্যে রেঁস্তোরা কতক্ষণ খোলা রাখা যাবে? নিয়মে বড় পরিবর্তন এল: রেস্টুরেন্ট আইন নিয়ে রাজ্য বাজেটে বড় ঘোষণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং পর্যটন ও হসপিটালিটি সেক্টরকে চাঙ্গা করতে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। বদলের বাজেটে এবার থেকে রাজ্য জুড়ে চব্বিশ ঘণ্টা (২৪×৭) খোলা রাখা যাবে দোকান, রেস্তোরাঁ, অফিস, লজিস্টিক ও হসপিটালিটি প্রতিষ্ঠান। রাজ্য বাজেটে এই বড় ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। দীর্ঘদিনের পুরনো ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল শপস অ্যান্ড এসট্যাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট ১৯৬৩’ (West Bengal Shops and Establishment Act, 1963) সংশোধন করে এই নতুন নিয়ম চালু করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পাইলট প্রজেক্ট বা পরীক্ষামূলকভাবে কলকাতা এবং রাজ্যের বড় বড় শহরাঞ্চলে এই পরিষেবা চালু হবে।
কেন এই আইন সংশোধন?
অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় স্পষ্ট জানান, ১৯৬৩ সালের পুরনো আইনটি বর্তমান সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই আইনটি নির্ধারিত সময়সীমার বাইরে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা দোকান খোলা রাখার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল। বিশ্বের এবং দেশের অন্যান্য উন্নত রাজ্যের সংস্কারের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকার মনে করছে, বাণিজ্যিক পরিকাঠামোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং যুবসমাজের জন্য বিপুল কর্মসংস্থান তৈরি করতে ২৪ ঘণ্টা ব্যবসা সচল রাখা অত্যন্ত জরুরি।
শ্রম সুরক্ষা
চব্বিশ ঘণ্টা দোকান-রেস্তোরাঁ খোলা রাখার অর্থ এই নয় যে নিয়মের কোনও তোয়াক্কা করা হবে না। অর্থমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন যে, শক্তিশালী শ্রমআইন সুরক্ষা নিশ্চিত করেই এই ছাড় দেওয়া হবে। অর্থাৎ, রাতে যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের শিফট, বেতন এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হবে। এর পাশাপাশি একটি ‘নেগেটিভ লিস্ট’ বা নিষিদ্ধ তালিকাও থাকবে। এই তালিকার আওতাধীন নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র বা পণ্য চব্বিশ ঘণ্টার নিয়মের বাইরে থাকবে, যা আইনশৃঙ্খলার ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে।
ব্যবসার পরিবেশকে কলুষমুক্ত করতে এদিন কড়া বার্তা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। তিনি জানান, নানা ধরনের অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ, চাঁদাবাজি এবং সিন্ডিকেট রাজ ব্যবসার চরম ক্ষতি করছে। ব্যবসায়ী মহলকে এই হেনস্থা থেকে মুক্তি দিতে সরকার সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অর্থমন্ত্রী বলেন:
'আমাদের সরকার আইন অনুযায়ী, ব্যবসাকে সিন্ডিকেট চার্জ এবং অন্যান্য বেআইনি অর্থ আদায় করার থেকে রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত কঠোর আইন আনবে।'
এই নতুন আইন কার্যকর হলে রাজ্যে বিনিয়োগের পরিবেশ আরও সুরক্ষিত ও ব্যবসাবান্ধব হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত
অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের পর্যটন, আতিথেয়তা (হসপিটালিটি) এবং লজিস্টিক সেক্টরে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে।
রাতের অর্থনীতি (Night Economy): কলকাতা ও অন্যান্য বড় শহরে রাতের অর্থনীতি বা ‘নাইট ইকোনমি’ চাঙ্গা হবে।
পর্যটন ও রেস্তোরাঁ শিল্পের বিকাশ: গভীর রাতেও দেশি-বিদেশি পর্যটক ও সাধারণ মানুষ রেস্তোরাঁ ও ক্যাফের পরিষেবা পাবেন।
বিপুল কর্মসংস্থান: চব্বিশ ঘণ্টা প্রতিষ্ঠান সচল রাখতে গেলে তিন শিফটে কর্মী নিয়োগ করতে হবে। এর ফলে ডেলিভারি বয়, রেস্তোরাঁ কর্মী, লজিস্টিক অপারেটরসহ কয়েক লক্ষ যুবকের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।
সব মিলিয়ে, অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তর এই বাজেট ঘোষণা রাজ্যকে এক আধুনিক, গতিশীল এবং প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামোর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। একদিকে সিন্ডিকেট মুক্ত নিরাপদ ব্যবসার পরিবেশ নিশ্চিত করা, আর অন্যদিকে চব্বিশ ঘণ্টা বাণিজ্য সচল রেখে কর্মসংস্থান বাড়ানো-- এই দুই জোড়া ফলায় রাজ্যের অর্থনীতি আগামী দিনে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে, আশা করছে রাজ্যবাসী।
বদলের বাজেটে এবার রাজ্য কতটা এগোয়, তা সময়ই বলবে।
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