/১ লাখ সরকারি চাকরি, ৩৩% মহিলাদের জন্য: বাকি কোন বিভাগে কত? বাজেটে বিশাল ঘোষণা স্বপন দাশগুপ্তের

জি ২ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেটে রাজ্যে কর্মসংস্থান নিয়ে বিশাল ঘোষণা অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের। সরকারি চাকরিতে এক লক্ষ নিয়োগ করা হবে। যার মধ্যে মেয়েদের জন্যও সংরক্ষণ থাকবে।
মহিলাদের জন্য ৩৩% সংরক্ষণ, কোথায় কত নিয়োগ?
কোথায় কত নিয়োগ করা হবে? তারও পরিসংখ্যান দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ঘোষণা করেন, রাজ্যে সরকারি চাকরিতে কর্মসংস্থানের ১ লাখ শূন্যপদ তৈরি করা হবে। যার মধ্যে মেয়েদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ থাকবে। অর্থাৎ ১ লাখ সরকারি চাকরির মধ্যে ৩৩ শতাংশ মহিলা নিয়োগ করা হবে।
অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত আরও জানিয়েছেন মোট নিয়োগের মধ্য়ে ২০ হাজার পুলিস বিভাগে ও ৫০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করা হবে। ১০ শতাংশ অগ্নিবীরদের জন্যও সংরক্ষিত থাকবে।
বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় ছাড়
১ লাখ কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সরকারি পদে নিয়োগে ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় ছাড় নিয়েও বাজেটে ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় ৫ বছরের ছাড়। এই ছাড়ের সুবিধা বহাল থাকবে পরবর্তী ২ বছরের জন্য।
এদিন বাজেট পেশের আগে দেখা যায় নজিরবিহীন দৃশ্য। শুভ কাজে যাওয়ার আগে দই খাওয়ানো প্রথা মানলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রথা মেনে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাসগুপ্তকে নিজের হাতে দই খাওয়ান মুখ্যমন্ত্রী।
একনজরে বাজেটে আরও কিছু বড় ঘোষণা:
অগাস্ট থেকে সিভিক ভলান্টিয়ারদের বেতন বাড়ানো হচ্ছে ২০০০ টাকা করে।
বাজেটে ২০ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা। এরফলে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ একলাফে ১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে হচ্ছে ৩৮ শতাংশ।
বাধ্যক্য ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতাও বাড়ছে মাসে ৫০০ টাকা করে।
এককথায় বাজেটে মেগা চমক। একদিকে কর্মসংস্থানের ঘোষণা। পাশাপাশি, ডিএ বৃদ্ধি থেকে ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা। সেইসঙ্গে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, রাজ্যে বর্তমানে চালু থাকা সমস্ত সামাজিক সুরক্ষামূলক প্রকল্প চালু থাকবে।
রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। এদিন বিধানসভায় বাজেট পেশের শুরুতেই এই বাজেট সামাজিক সুরক্ষা, কর্মসংস্থান, প্রশাসনিক সংস্কার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বলে জানান অর্থমন্ত্রী।
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