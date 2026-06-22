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১ লাখ সরকারি চাকরি, ৩৩% মহিলাদের জন্য: বাকি কোন বিভাগে কত? বাজেটে বিশাল ঘোষণা স্বপন দাশগুপ্তের

West Bengal Budget 2026: কোথায় কত নিয়োগ করা হবে? বাজেটে তারও পরিসংখ্যান দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ছাড় নিয়েও বাজেটে ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 22, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:47 PM IST
১ লাখ সরকারি চাকরি, ৩৩% মহিলাদের জন্য: বাকি কোন বিভাগে কত? বাজেটে বিশাল ঘোষণা স্বপন দাশগুপ্তের
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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