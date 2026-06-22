/বিরাট ঘোষণা: দ্বিগুণেরও বেশি- বিপুল বরাদ্দ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে, মেগা চমক বাজেটে

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য, চম্পক দত্ত: বাংলায় বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেট। প্রত্যাশা পূরণের বাজেট। রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ বৃদ্ধি থেকে ১ লাখ সরকারি চাকরি। মহিলাদের জন্য সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ। রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য ভরসা কর্মসূচি নামে নয়া প্রকল্প। বঙ্গে বিজেপির প্রথম বাজেটে শুধু চমকের পর চমক। একের পর এক বড় ঘোষণা। বাজেটের সেই ঘোষণা থেকে বাদ গেল না ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানও। বহু প্রতীক্ষিত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়েও বাজেটে বড় ঘোষণা অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের।
ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ১২০০ কোটি
বাজেটে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ১২০০ কোটি টাকা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় ১২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত করার ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। অর্থমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও দেবাশিষ মাইতি বলেন,"অতি দ্রুত আমাদের কমিটির প্রতিনিধি-সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে এ ব্যাপারে তদারকি কমিটি গঠন করে মাস্টার প্ল্যানের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ করতে হবে।"
বাজেটে খুশি ঘাটালবাসী
বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে ১২০০ কোটি টাকা। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে ১২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি ঘাটালবাসী। তাঁরা বলছেন, "রাজ্যে ডবল ইঞ্জিনের সরকার হলে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান প্রকল্প বাস্তবায়ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। আজকের বাজেটে অর্থ বরাদ্দ হওয়ায় সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে তাঁরা। এতে আমরা খুশি। বিগত সরকার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে কাজ শুরু করলেও কাজ সেভাবে হয়নি। নতুন সরকারের কাছে আবেদন, টাকা বরাদ্দের পর কাজ যেন সঠিকভাবে হয় এবং দ্রুততার সাথে হয়।" ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের সঠিক রুপায়ণ হলে তবেই একমাত্র জলযন্ত্রণা থেকে তাঁদের মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এমনটাই জানাচ্ছেন ঘাটালবাসী।
ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কী?
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমা এবং সংলগ্ন এলাকাকে ফি বছর ভয়াবহ বন্যার হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যেই এই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান। বছরের পর বছর ধরে চলা বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যেই এই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান গ্রহণ করা হয়। রূপনারায়ণ, শিলাবতী এবং কংসাবতী-সহ ১০টিরও বেশি প্রধান নদী এবং খালের গভীরতা বাড়াতে ড্রেজিং ও দুই পাড়ের বাঁধ মজবুত কর্মসূচি রয়েছে প্ল্যানে। বর্ষার অতিরিক্ত জল যাতে লোকালয়ে ঢুকে এলাকা প্লাবিত করতে না পারে, সেজন্য স্লুইস গেট ও পাম্প হাউস নির্মাণ কর্মসূচি রয়েছে প্ল্যানে।
১৯৮৩ সালে শিলান্যাস
১৯৮৩ সালে ‘ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান’ প্রকল্পের শিলন্যাস করেছিলেন রাজ্যের তৎকালীন সেচমন্ত্রী প্রভাস রায়। কিন্তু শিলান্যাস হয়েই থেকে যায়। এরপর নানা জল গড়ায়। ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট জমা পড়ে। ২০১৫ সালে প্রকল্প রিপোর্টে সবুজ সংকেত দেয় কেন্দ্র। কিন্তু এখনও এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিশ বাঁও জলে। পূর্বতন তৃণমূল সরকার এই প্রকল্পের জন্য ২০২৫-এর বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। কিন্তু কাজ এগোয়নি। বিগত ৪৩ বছরেও তার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে বাস্তবায়ন ঘটেনি।
ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠক দেবের
প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠকেও উঠে আসে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের প্রসঙ্গ। যে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দেব। বৈঠকের পরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সবাই প্রো-ডেভেলপমেন্ট কথা বলেছেন। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান আমার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে ছিল। মিটিংয়ে বলেছেন দেব। আমি বলেছি, ঘাটাল আমাদেরও প্রতিশ্রুতি ছিল। আমরা জিতেছি, আমরা করব।" বড় প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার বাজেটেও এল ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান প্রসঙ্গ।
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