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বিরাট ঘোষণা: দ্বিগুণেরও বেশি- বিপুল বরাদ্দ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে, মেগা চমক বাজেটে

West Bengal Budget 2026 Ghatal Master Plan: বাজেটে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ১২০০ কোটি টাকা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় ১২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত করার কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 22, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:34 PM IST
বিরাট ঘোষণা: দ্বিগুণেরও বেশি- বিপুল বরাদ্দ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে, মেগা চমক বাজেটে
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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