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রাজ্যের শিক্ষিত বেকারদের জন্য বিরাট 'ভরসা' বাজেটে- ২১ থেকে ৪৫, কারা কত টাকা করে পাবেন? জানুন

West Bengal Budget 2026: বাজেটে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত "ভরসা কর্মসূচি"র ঘোষণা করলেন। অক্টোবর মাস থেকেই এই টাকা দেওয়া হবে। স্পষ্ট করলেন, কোনও ক্যাটেগরিতে কত টাকা অর্থ সাহায্য করা হবে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 22, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:49 PM IST
রাজ্যের শিক্ষিত বেকারদের জন্য বিরাট 'ভরসা' বাজেটে- ২১ থেকে ৪৫, কারা কত টাকা করে পাবেন? জানুন
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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