রাজ্যের শিক্ষিত বেকারদের জন্য বিরাট 'ভরসা' বাজেটে- ২১ থেকে ৪৫, কারা কত টাকা করে পাবেন? জানুন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের আর্থিক সহায়তার জন্য নতুন "ভরসা কর্মসূচি" চালু করল সরকার। বাজেটে রাজ্যের বেকার, চাকরিপ্রার্থী যুব সম্প্রদায়ের জন্য বড় ঘোষণা অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের। বাজেটে "ভরসা কর্মসূচি"র ঘোষণা অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের। উল্লেখ্য, সরকারে এসেই যুবশক্তি ভরসা কার্ড চালু করে বিজেপি। চাকরিপ্রার্থী বেকাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া কথা ঘোষণা করে। এবার বাজেটে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত "ভরসা কর্মসূচি"র ঘোষণা করলেন। স্পষ্ট করলেন, কোনও ক্যাটেগরিতে কত টাকা অর্থ সাহায্য করা হবে।
রাজ্যের সমস্ত বেকার যুবক-যুবতী, ২১ থেকে ৪৫ বছর পর্যন্ত, যে সমস্ত যুবক-যুবতী চাকরি পাননি তাদের প্রতি মাসে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। যারা গ্রাজুয়েট তাঁরা প্রতি মাসে ভরসা কর্মসূচির আওতায় ৩০০০ টাকা করে পাবেন। আর যারা গ্রাজুয়েট নন, তাঁরা প্রতি মাসে ২০০০ টাকা করে পাবেন। ভরসা কর্মসূচি প্রকল্পের আওতা এই আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। অক্টোবর মাস থেকে এই টাকা দেওয়া হবে। বাজেটে ঘোষণা অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের।
একইসঙ্গে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ঘোষণা করেছেন, কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী প্রস্তুতি নেবেন, তাদেরকে এককালীন ৩০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে একটা শর্ত আছে। গভর্মেন্ট অথবা গভর্মেন্ট অনুদানপ্রাপ্ত কলেজ থেকে এই প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এজন্য বাজেটে ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি, ছাত্রীদের ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার কথাও ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর। কলেজে ড্রপআউট কমাতে ছাত্রীদের এককালীন ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এমনটাই জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী।
এদিন বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, "এজন্য আমি ৩০ কোটি টাকার অর্থ-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্বমানের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে যেসকল ছাত্র-ছাত্রী বিশ্বের সেরা একশোটি বিশ্ববিদ্যালয়ে (QS World University Ranking অনুযায়ী) আন্ডার গ্রাজুয়েশন বা মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি হবেন তাঁদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি এবং স্বাস্থ্য বিমার খরচ বহনের জন্য আমি ‘স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপ’-এর প্রস্তাব করছি। এছাড়া জাতীয় স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্ডার গ্রাজুয়েশন ও মাস্টার্স কোর্সে যেসকল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হবেন তাঁদের টিউশন ফি-এর জন্যও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে আমি ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।"
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