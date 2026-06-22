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রাজ্য বাজেটের মেগা ঘোষণা: ছাত্রছাত্রীরা পাবে ৫০০০০ টাকা উচ্চশিক্ষার জন্য-- কী যোগ্যতা, কারা পাবে? জেনে নিন

50000 Rs for unmarried female students: রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষত মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রসারে বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত বলেই মনে করছে সবাই। অর্থমন্ত্রী জানান, অনেক সময়ই দেখা যায় স্কুল স্তরের পর আর্থিক অনটন বা অন্য সামাজিক কারণে ছাত্রীদের কলেজ স্তরে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। এই ড্রপ আউটের হার কমাতেই রাজ্য সরকার নতুন প্রকল্প এনেছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 22, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:53 PM IST
রাজ্য বাজেটের মেগা ঘোষণা: ছাত্রছাত্রীরা পাবে ৫০০০০ টাকা উচ্চশিক্ষার জন্য-- কী যোগ্যতা, কারা পাবে? জেনে নিন

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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