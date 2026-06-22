/রাজ্য বাজেটের মেগা ঘোষণা: ছাত্রছাত্রীরা পাবে ৫০০০০ টাকা উচ্চশিক্ষার জন্য-- কী যোগ্যতা, কারা পাবে? জেনে নিন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন, স্কুল-কলেজে ছাত্রীদের ড্রপ আউট বন্ধ করতে এবং মেধাবী পড়ুয়াদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সাহায্যের জন্য এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের।
সোমবার বিধানসভায় ২০২৬-২০২৭ অর্থবর্ষের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে একাধিক বড় ঘোষণা করেন। নতুন বাজেটে সরকারি ও সরকার পোষিত কলেজে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক স্তরে ভর্তির সময় অবিবাহিত ছাত্রীদের এককালীন ৫০,০০০ টাকা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া মেধাবী ছাত্রদের এককালীন ৩০,০০০ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
‘বিকশিত বাংলা’ গড়ার লক্ষ্যে পেশ করা এই বাজেটে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে বিশেষ জোর দিয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর নতুন সরকার।
এককালীন ৫০,০০০ টাকা
রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষত মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রসারে বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত বলেই মনে করছে সবাই। অর্থমন্ত্রী জানান, অনেক সময়ই দেখা যায় স্কুল স্তরের পর আর্থিক অনটন বা অন্য সামাজিক কারণে ছাত্রীদের কলেজ স্তরে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। এই ড্রপ আউটের হার কমাতেই রাজ্য সরকার নতুন প্রকল্প এনেছে।
বাজেট বরাদ্দ: এই প্রকল্পের সফল রূপায়ণের জন্য বাজেটে ১,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে সরকারি এবং সরকার পোষিত কলেজে স্নাতকে ভর্তির সময়েই অবিবাহিত ছাত্রীরা এই বিপুল আর্থিক সহায়তা সরাসরি পেয়ে যাবেন।
ছাত্রদের জন্য ৩০০০০ টাকা ও নিখরচায় কোচিং
শুধু ছাত্রীরাই নয়, রাজ্যের মেধাবী ছাত্র ও চাকরিপ্রার্থীদের জন্যও বড় উপহার দিয়েছে নতুন সরকার। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ঘোষণা করেন, যাঁরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (যেমন WBCS, IAS, ব্যাংকিং বা অন্যান্য সরকারি চাকরি) প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এমন মেধাবী ছাত্রদের এককালীন ৩০,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।
এর পাশাপাশি, অর্থমন্ত্রী আরও একটি বড় ঘোষণা করে জানান:
রাজ্যের প্রতিটি জেলায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সরকারি কোচিং সেন্টার গড়ে তোলা হবে। এর ফলে গ্রামীণ ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছেলেমেয়েরা কোনও খরচ ছাড়াই চাকরির পরীক্ষার সেরা প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পাবেন।
যুবসমাজের জন্য 'ভরসা' ও কর্মসংস্থান
শিক্ষার পাশাপাশি রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবকদের পাশে দাঁড়াতে সরকার নিয়ে এসেছে 'ভরসা' কর্মসূচি। এই প্রকল্পের অধীনে শিক্ষিত বেকারদের প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে বেকার ভাতা বা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।
এ ছাড়া, রাজ্যে কর্মসংস্থানের খরা কাটাতে অর্থমন্ত্রী মোট ১ লক্ষ সরকারি শূন্যপদ পূরণের ঘোষণা করেছেন, যার মধ্যে ৩৩ শতাংশ পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষা ক্ষেত্রেই ৫০ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের বড়সড় প্রস্তাব রাখা হয়েছে এই বাজেটে।
শিক্ষা পরিকাঠামোয় অন্যান্য বড় বরাদ্দ
রাজ্যের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছেন অর্থমন্ত্রী:
আদর্শ বিদ্যালয়: রাজ্যে 'আদর্শ বিদ্যালয়' গঠনের লক্ষ্যে ২,১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
সংস্কৃত ভাষার প্রসার: সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন এবং সংস্কৃত ভাষার প্রসারে ৫০ কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে। কলকাতায় একটি নতুন সংস্কৃতি স্কুলও গড়ে তোলা হবে।
নতুন বিশ্ববিদ্যালয়: আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের পড়ুয়াদের সুবিধার্থে ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ায় দুটি নতুন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ঝাড়গ্রামের আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রাথমিক পর্বে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।
নতুন সরকারের প্রথম বাজেটেই ছাত্র ও যুবসমাজের জন্য যে ধরনের ঢালাও সুবিধা ও আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করা হলো, তা রাজ্যের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মানচিত্র বদলে দেবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এককালীন এই বড় অঙ্কের আর্থিক সাহায্য রাজ্যের লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে স্বনির্ভর হতে এবং উচ্চশিক্ষার স্বপ্নপূরণে এক নতুন ‘ভরসা’ জোগাবে।
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