/West Bengal Cabinet New Ministers: শুভেন্দুর মন্ত্রিসভা: কে পূর্ণমন্ত্রী? কে প্রতিমন্ত্রী? কে স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত? কোন জেলায় সর্বাধিক মন্ত্রী? কোন জেলায় ০? দেখুন Full list

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য, শ্রেয়সী গাঙ্গুলি ও মৌমিতা চক্রবর্তী: শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার ৩৫ জন মন্ত্রী। লোকভবনের দোতলার মার্বেল হলে রাজ্যপাল আর এন রবি শপথবাক্য পাঠ করান নতুন মন্ত্রীদের। সম্প্রসারণের ফলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪১ জন। মোট ১৩ জন পূর্ণমন্ত্রী, ৩ জন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং ১৯ জন প্রতিমন্ত্রী এদিন শপথবাক্য পাঠ করলেন। শপথবাক্য পাঠে প্রত্যেকেই অঙ্গীকার করেন, "আমরা পশ্চিমবঙ্গের জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" তবে ভোটের ফলে আসন জয়ের নিরিখে ৮০% স্ট্রাইক রেট থাকলেও নদিয়া ও জলপাইগুড়ি জেলা থেকে কাউকে মন্ত্রী করা হয়নি।
কে কে ঠাঁই পেলেন মন্ত্রিসভায়? কে হলেন পূর্ণমন্ত্রী? কে প্রতিমন্ত্রী? কে স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত? কে কোন পদে শপথ নিলেন? কোন জেলা থেকে কে হলেন মন্ত্রী? কোন জেলা পেল সর্বাধিক মন্ত্রী? কোন জেলা পেল না একজনও মন্ত্রী? দেখে নিন পূর্ণাঙ্গ তালিকা-
পূর্ণমন্ত্রী
১) দীপক বর্মন (ফালাকাটা )
২) তাপস রায় (মানিকতলা)
৩) শংকর ঘোষ (শিলিগুড়ি)
৪) মনোজ কুমার ওরাওঁ (কুমারগ্রাম)
৫) অর্জুন সিং (নোয়াপাড়া)
৬) গৌরী শংকর ঘোষ (মুর্শিদাবাদ)
৭) জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় (সিউড়ি)
৮) স্বপন দাশগুপ্ত (রাসবিহারী)
৯) শারদ্বত মুখোপাধ্যায় (বিধাননগর)
১০) কল্যাণ চক্রবর্তী (খড়দহ)
১১) অরূপ কুমার দাস (কাঁথি দক্ষিণ)
১২) অজয় পোদ্দার (কুলটি)
১৩) দুধকুমার মন্ডল (ময়ুরেশ্বর)
স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী
১) মালতী রাভা রায় (তুফানগঞ্জ)
২) রাজেশ মাহাতো (গোপীবল্লভপুর)
৩) ইন্দ্রনীল খাঁ (বেহালা পশ্চিম)
প্রতিমন্ত্রী
১) জুয়েল মুর্মু (হাবিবপুর)
২) হরে কৃষ্ণ বেরা (তমলুক)
৩) আনন্দময় বর্মন (মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি)
৪) অশোক দিন্দা (ময়না)
৫) চন্দনা বাউরি (শালতোড়া)
৬) বিশাল লামা (কালচিনি)
৭) শান্তনু প্রামাণিক (ভগবানপুর)
৮) মৌমিতা বিশ্বাস (বর্ধমান দক্ষিণ)
৯) উমেশ রাই (হাওড়া উত্তর)
১০) পূর্ণিমা চক্রবর্তী (শ্যামপুকুর)
১১) কৌশিক চৌধুরী (রায়গঞ্জ)
১২) ভাস্কর ভট্টাচার্য (শ্রীরামপুর)
১৩) দিবাকর ঘরামী (সোনামুখী)
১৪) অমিয় কিস্কু (নয়াগ্রাম)
১৫) কালিতা মাঝি (আউশ গ্রাম)
১৬) গার্গী দাস ঘোষ (কান্দি)
১৭) বিরাজ বিশ্বাস (করণদীঘি)
১৮ দীপঙ্কর জানা (কাকদ্বীপ)
১৯) সুমনা সরকার (বলাগড়)
এবার চলুন দেখে নেওয়া যাক, কোন জেলা পেল সর্বাধিক মন্ত্রী? কোন জেলা পেল না একজনও মন্ত্রী?
৩৫ জনের নতুন মন্ত্রীদের তালিকায় ঠাঁই হয়নি নদিয়া ও জলপাইগুড়ি জেলা থেকে কারও। যদিও নদিয়া জেলায় বিজেপি ১৭ আসনের মধ্যে ১৪ আসনেই জয় পেয়েছে। নদিয়া জেলা থেকে রয়েছেন ১৪ জন বিজেপি বিধায়ক। ওদিকে জলপাইগুড়ি জেলাতেও বিজেপি ৭ আসনের মধ্যে ৫টিতে জয়ী হয়েছে। তবে জলপাইগুড়ি জেলার ৫ জন বিধায়কের মধ্যে কেউ মন্ত্রিত্ব পাননি। এছাড়া দক্ষিণ দিনাজপুর ও কালিম্পং থেকেও কাউকে মন্ত্রী করা হয়নি। মন্ত্রী হলেন কোন কোন জেলা থেকে-
পূর্ব মেদিনীপুর- ৪
উত্তর ২৪ পরগনা-৪
কলকাতা- ৫
আলিপুরদুয়ার- ৩
কোচবিহার- ২
বাঁকুড়া- ২
পশ্চিম বর্ধমান- ২
বীরভূম- ২
মুর্শিদাবাদ- ২
উত্তর দিনাজপুর- ২
দার্জিলিং- ২
হুগলি- ২
পূর্ব বর্ধমান- ২
ঝাড়গ্রাম- ২
পশ্চিম মেদিনীপুর- ১
দক্ষিণ ২৪ পরগনা- ১
হাওড়া- ১
পুরুলিয়া- ১
মালদা- ১
পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ ও মন্ত্রীদের শপথগ্রহণ উপলক্ষে বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার তার প্রতিশ্রুতি পূরণে “প্রতিজ্ঞাবদ্ধ”। ওদিকে পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে অর্জুন সিং বলেন, "আমি সর্বদা নতুন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আমি আমার এই দায়িত্ব পালন করব। মানুষের উন্নয়নে ব্রতী থাকব।"
