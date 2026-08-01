এই ১১ অংকের নাম্বার ভুলেও 'মিস' করবেন না! জনগণনার সেল্ফ-এনুমারেশন ফর্মে এই ভুলগুলো একেবারেই করা যাবে না

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যে আজ থেকেই শুরু হয়েছে জনগণনা। আজ সকাল ৬টা থেকে রাজ্যে চালু হয়েছে জনগণনা অলনাইন স্ব-শুমারি। দেশে শেষ জনগণনা হয়েছিল ২০১১ সালে। ২০২৫ সালে শুরু করেছিল ১৬টি রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গে শুরু হল আজ। জনগণনা হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। রয়েছে সেল্ফ এনুমারেশন বা স্ব-শুমারি প্রক্রিয়া, যাতে নিজেদের তথ্য নিজেরাই নথিবদ্ধ করতে পারবেন নাগরিকেরা। ১ অগাস্ট থেকে ১৫ অগস্ট পর্যন্ত প্রথম ১৫ দিন স্ব-শুমারির জন্য নির্দিষ্ট করেছে সরকার। এই সময়ের মধ্যে নাগরিকেরা অনলাইনে তথ্য জমা দেওয়ার সুযোগ পাবেন।
কোথায় কীভাবে সেল্ফ এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করবেন?
সেল্ফ এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপের জন্য জনগণনা সম্পর্কিত পোর্টাল https://se.census.gov.in-এ লগ ইন করতে হবে। জনগণনার প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য সেখানেই পূরণ করা যাবে।
পোর্টালে লগ ইনের পর দেখা যাবে রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিকল্প। যিনি যে রাজ্যের বাসিন্দা, তাঁকে সেই রাজ্য ‘সিলেক্ট’ করতে হবে।
তারপর দিতে হবে ক্যাপচা।
এরপর বাড়ির কর্তা বা কর্ত্রীর নাম প্রদান করতে হবে। পাশেই থাকবে মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি দেওয়ার জায়গা।
তৃতীয় ধাপে থাকছে ভাষা পছন্দের বিষয়। তাতে ‘ক্লিক’ করার পর ওটিপি যাবে রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরে।
চতুর্থ ধাপে দিতে হবে জেলা, পিন নম্বর, গ্রাম/শহর/এলাকার নাম।
ওই ধাপ সম্পূর্ণ হলে একটি মানচিত্র দেখাবে। যা থেকে নিজের বাড়ির অবস্থান দেখাতে পারবেন নাগরিক।
ষষ্ঠ ধাপে হাউসলিস্টিংয়ের তথ্য চাওয়া হবে। সেটি দেওয়ার পর আসবে ‘প্রিভিউ স্ক্রিন’। সব তথ্য ঠিকঠাক দিয়েছেন কি না, সেখানে মিলিয়ে দেখে নিতে হবে।
শেষ ধাপ হল ‘ফাইনাল সাবমিট’। সেখানে ক্লিক করলে ১১ অঙ্কের একটি স্বতন্ত্র নম্বর চলে যাবে সংশ্লিষ্ট মোবাইল নম্বর বা ইমেলে। জনগণনার দায়িত্বে থাকা সরকারি আধিকারিকেরা যখন বাড়িতে যাবেন, তখন ওই নম্বরটি তাঁদের দেখাতে হবে। তথ্য যাচাই করার পর নির্দিষ্ট সার্ভারে আপলোড করা হবে।
জনগণনার ফর্মে যে ভুল একেবারেই করা যাবে না
জনগণনার ফর্মে ভুল বা মিথ্যে তথ্য দেওয়া, তথ্য গোপন করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। অনলাইনে সেল্ফ-এনুমারেশন বা ম্যানুয়াল ফর্মে যে ভুলগুলি একেবারেই করা যাবে না, তা হল-
১) ভুল বা অসত্য ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়া। অনলাইনে কেউ ভুল বা মিথ্যা তথ্য জমা দিলে কর্মীরা তা চিহ্নিত করে সরাসরি প্রশাসনকে জানাবেন।
২) ভুল বয়স, পরিবারের ভুল সদস্য সংখ্যা বা সম্পত্তির ভুল বিবরণ দিলে হতে পারে জরিমানা। নেওয়া হতে পারে আইনি ব্যবস্থাও।
৩) ডিজিটাল ম্যাপে বাড়ির ভুল লোকেশন বা পিনকোড সিলেক্ট করা। সেল্ফ-এনুমারেশন ফর্মে ম্যাপে ঘরের সঠিক পিনকোড ও লোকেশন পিন না করলে জনগণনার কাজে সমস্যা হতে পারে।
৪) বর্তমান বাসস্থানের পরিবর্তে অন্য জায়গার তথ্য প্রদান করা। বাসস্থানের ঠিকানায় কোনও ভুল করা যাবে না। আপনি বর্তমানে যেখানে থাকছেন, সেই অনুযায়ী তথ্য দিতে হবে। স্থায়ী বাড়ি অন্য জেলায় বা গ্রামে হলেও বর্তমান ভাড়াবাড়ি বা কর্মক্ষেত্রের ঠিকানা ও তথ্য ফর্মে উল্লেখ করতে হবে।
অনলাইনে ফর্ম ফিল-আপ করতে না পারলে
যাঁরা আগামী ১৫ অগস্টের মধ্যে অনলাইনে ফর্ম ফিল-আপের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে পারবেন না, তাঁদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থাও থাকছে। ১৬ অগস্ট থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরাসরি বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন জনগণনা কর্মীরা। ওদিকে যাঁরা ইতিমধ্যেই অনলাইনে আবেদন করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে ১১ সংখ্যার আইডি নম্বরটি সংগ্রহ করে কর্মীরা দেওয়া তথ্যের সত্যতা যাচাই করে নেবেন। গৃহগণনার সময় ঘরের মেঝে সিমেন্ট না মার্বেলের, কিংবা রান্নার কাজে কী ধরনের জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে— এই জাতীয় বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হবে।
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