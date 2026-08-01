Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /এই ১১ অংকের নাম্বার ভুলেও মিস করবেন না! জনগণনার সেল্ফ-এনুমারেশন ফর্মে এই ভুলগুলো একেবারেই করা যাবে না

এই ১১ অংকের নাম্বার ভুলেও 'মিস' করবেন না! জনগণনার সেল্ফ-এনুমারেশন ফর্মে এই ভুলগুলো একেবারেই করা যাবে না

West Bengal Census Self Enumeration form fill up: আগামী ১৫ অগস্টের মধ্যে অনলাইনে ফর্ম ফিল-আপের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে পারবেন না, তাঁদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থাও থাকছে। কী সেই বিকল্প ব্যবস্থা? জেনে নিন। কীভাবে সঠিক ফর্ম ফিল-আপ করবেন? তাও জেনে নিন।

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 01, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:12 AM IST
এই ১১ অংকের নাম্বার ভুলেও 'মিস' করবেন না! জনগণনার সেল্ফ-এনুমারেশন ফর্মে এই ভুলগুলো একেবারেই করা যাবে না

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
এই ১১ অংকের নাম্বার ভুলেও মিস করবেন না!জনগণনার ফর্মে এই ভুলগুলো একেবারেই করা যাবে না
2
3
4
5