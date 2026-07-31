/অনলাইনে ফর্ম ফিলআপ করতে না পারলে কি জনগণনা থেকে বাদ? জরুরি আপডেট জানুন

অর্ণবাংশু নিয়োগী ও অয়ন ঘোষাল: কাল থেকে শুরু জনগণনা। এবার মানুষ নিজেই নিজের তথ্য দেবেন। কাল থেকে শুরু হয়ে ১৫ দিন ধরে চলবে জনগণনার ফর্ম ফিলআপ। তারপর ১৬ অগাস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেলফ ড্রাইভ উপর ভেরিফিকেশন হবে। জনগনণার কাজের জন্য ১৪,৩৯৯ জন এনুমারেটর নিয়োগ করা হয়েছে। প্রায় ২০০০-এর বেশি সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে।
জনগণনার জন্য se.cencus.gov.in-এ গিয়ে ৩৩টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে নাগরিককে। পরিবারের সমস্ত তথ্য দিতে হবে। তারপর সশরীরে সমস্ত তথ্য যাচাই হবে। নথি ভরার সময় নাগরিককে বাড়ির এলাকার লোকেটার দিতে হবে। এখন ১৫ অগাস্টের মধ্যে যাঁরা অনলাইনে এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে পারবেন না, তাঁদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থাও থাকছে। ১৬ অগস্ট থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরাসরি বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন জনগণনা কর্মীরা।
আর যাঁরা ইতিমধ্যেই অনলাইনে আবেদন করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে ১১ সংখ্যার আইডি নম্বরটি সংগ্রহ করে কর্মীরা দেওয়া তথ্যের সত্যতা যাচাই করে নেবেন। গৃহগণনার সময় ঘরের মেঝে সিমেন্ট না মার্বেলের, কিংবা রান্নার কাজে কী ধরনের জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে— এই জাতীয় বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হবে। অনলাইনে কেউ ভুল বা মিথ্যা তথ্য জমা দিলে কর্মীরা তা চিহ্নিত করে সরাসরি প্রশাসনকে জানাবেন।
এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার জন্য শহর কলকাতাকে মোট ৮,১১২টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। কর্মী পিছু ১৮০ থেকে ২০০টি পরিবারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুরসভার কর্মী এবং সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের 'এনুমারেটর সুপারভাইজার' হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁদের তিন দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ও কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার তদারকি করছেন।
সাধারণ মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা বাড়াতে ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে বিশেষ কার্টুনের সাহায্যে প্রচার শুরু হয়েছে। জনগণনার কাজ মিটলে আগামী ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লিঙ্গভিত্তিক জনগণনার কাজ শুরু হবে, যেখানে রূপান্তরকামীদেরও আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।
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