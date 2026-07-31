Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /অনলাইনে ফর্ম ফিলআপ করতে না পারলে কি জনগণনা থেকে বাদ? জরুরি আপডেট জানুন

অনলাইনে ফর্ম ফিলআপ করতে না পারলে কি জনগণনা থেকে বাদ? জরুরি আপডেট জানুন

West Bengal Census: জনগণনার জন্য  se.cencus.gov.in-এ গিয়ে ৩৩টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে নাগরিককে। কাল থেকে শুরু হয়ে ১৫ দিন ধরে চলবে জনগণনার ফর্ম ফিলআপ। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 31, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:01 PM IST
অনলাইনে ফর্ম ফিলআপ করতে না পারলে কি জনগণনা থেকে বাদ? জরুরি আপডেট জানুন

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দিল্লির বিগ ব্রেকিং: প্রধানমন্ত্রীই সব ঠিক করে দিলে আইনের স্বচ্ছতা কোথায় থাকে?
2
3
4
5