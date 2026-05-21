Vande Mataram in Madrasa: ‘বন্দে মাতরম' বাধ্যতামূলক মাদ্রাসাতেও, নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরকারের

West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari: এর আগে যে সমস্ত নিয়ম বা প্রথা চালু ছিল, সেগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। সোমবার নির্দেশিকা প্রকাশের সাথে সাথেই এটি সমগ্র রাজ্যে অবিলম্বে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত সপ্তাহে জানানো হয়েছিল বন্দে মাতরমের ৬টা স্তবকই গাওয়ার নির্দেশ এসেছিল। এবার মাদ্রাসার ক্লাস শুরু প্রার্থনাতেও বাধ্যতামূলক করা হল ‘বন্দে মাতরম’। সোমবার, ১৯ মে ২০২৬ তারিখে এই নির্দেশ জারি করেছে মাদ্রাসা শিক্ষার ডিরেক্টরেট। সেখানে বলা হয়, পূর্বে জারি করা সমস্ত নির্দেশাবলী ও প্রথা বাতিল করে এখন থেকে ক্লাস শুরুর আগে প্রার্থনার সময় 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক হবে।
এই নির্দেশ রাজ্যের সমস্ত সরকার-পরিচালিত মডেল মাদ্রাসা (ইংরেজি মাধ্যম), স্বীকৃত সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসা, অনুমোদিত MSK, অনুমোদিত SSK এবং স্বীকৃত বেসরকারি মাদ্রাসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যা অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। ইতিমধ্যেই এই আদেশের প্রতিলিপি রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক, জেলা সংখ্যালঘু কল্যাণ আধিকারিক এবং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।
West Bengal: Directorate of Madrasah Education has made the singing of “Vande Mataram” mandatory during assembly prayers before classes in all government, aided, and recognised madrasahs across the state with immediate effect pic.twitter.com/6MK8h0D3YR— IANS (@ians_india) May 20, 2026
এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন এবং শিক্ষা দফতরের উচ্চপদস্থ সচিবদেরও বিষয়টি অবগত করা হয়েছে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই নির্দেশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়েই জারি করা হয়েছে। আধিকারিকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশাসনিক স্তরে চিন্তাভাবনা চলছিল। উচ্চপর্যায়ের গ্রিন সিগন্যাল পাওয়ার পরেই শিক্ষা দফতর এই নিয়ম বাস্তবায়নের পথে হেঁটেছে।
