WBBSE Madhyamik Result 2026: ক্লাস ফাইভে বাবার মৃত্যু, মা-ই অনুপ্রেরণা: ৯৯.৭১% পেয়ে একাই শীর্ষে রায়গঞ্জের অভিরূপ

WBBSE Madhyamik Result 2026: ক্লাস ফাইভে বাবার মৃত্যু, মা-ই অনুপ্রেরণা: ৯৯.৭১% পেয়ে একাই শীর্ষে রায়গঞ্জের অভিরূপ
Madhyamik Result 2026 Topper: ক্লাস ফাইভে বাবাকে হারিয়ে মা ও ছেলের একার যুদ্ধ। সব বাধা বিপত্তি কাটিয়ে মাধ্যমিকে প্রথম স্থানে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের অভিরূপ। ৯৯.৭১ শতাংশ একাই শীর্ষে সে।
ভবানন্দ সিংহ: মাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথমের আসনে একাই রায়গঞ্জের সারদা বিদ্যা মন্দিরের ছাত্র অভিরূপ ভদ্র। তার প্রাপ্ত নাম্বার ৬৯৮, দশ জনের মধ্যে থাকার ফলের প্রত্যাশা থাকলেও প্রথম হবে বুঝে উঠতে পারেনি সে। প্রিয় বিষয় ছিল ভৌতবিজ্ঞান ও ইতিহাস। মনীষীদের বই পড়া সিনেমা দেখা ছিল শখ। স্বামী বিবেকানন্দের বই তার সবথেকে বেশি প্রিয়। রাজ্যে প্রথম, এই অনুভুতি শিহরিত করেছে তাকে। তার এই ফল প্রাপ্তিতে স্কুলের ছিল বড় ভূমিকা বলেই জানিয়েছে অভিরূপ। ২০২০ সালে বাবা নীলাঞ্জন ভদ্রকে হারায় অভিরূপ, তখন সে ক্লাস ফাইভে পড়ত। তারপর থেকে বাড়িতে মা ও ছেলে একাই থাকে। মা পেশায় একজন নার্স।
আরও পড়ুন:WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: ৯৯.৭১% মাধ্যমিক ২০২৬-এ একাই শীর্ষে উত্তর দিনাজপুরের অভিরূপ, প্রথম দশে হাওড়ারই ৪ পড়ুয়া
সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিরূপ বলে, 'পরীক্ষা দিয়েই আমি জানতাম যে ভালো হয়েছে, র্যাঙ্কের আসার মতোই হয়েছে পরীক্ষা। কিন্তু তাই যে প্রথম হব এটা কখনোই আশা করিনি, তাই বেশ ভালো লাগছে। পড়াশোনা ছাড়া আমি মানে বই পড়তাম একাডেমিকসের বাইরে, মণীষীদের বই পড়তাম, সিনেমা দেখতাম।'
পড়াশোনাতেই একেবারে মুখ গুঁজে থাকত অভিরূপ, তা একেবারে নয়। ক্রিকেট তার প্রিয়। কিন্তু সে জানায়, ক্রিকেট নিয়মিত দেখতে গেলে পড়াশোনার সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে হয়। তাই আমি শুধু সময় পেলেই দেখতাম। আর বিশ্বকাপ হল যে কয়েকদিন আগে, সেটা দেখেছিলাম ফাইনাল।
এই অবিশ্বাস্য সাফল্যের পিছনে কার অবদান? অভিরূপ বলে, 'আমার এই সাফল্যের পেছনে অবশ্যই আমার মায়ের অবদানই সবচেয়ে বেশি। আমার মা-ই আমার একা হাতে সব দায়িত্ব পালন করেছে এবং পড়াশোনা সম্পর্কিত আমার যাবতীয় যা যা প্রয়োজন সব মা নিজেই জোগাড় করেছে। কখনো আমাকে ভাবতে দেয়নি যে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে আর কি।'
ঠিক কতক্ষণ পড়াশোনা করত? অভিরূপ জানায়, ঘড়ির সময় বেঁধে পড়ত না সে। আগের দিন রাতে যা প্ল্যান করে রাখত, পরের দিন তাকে অতটা পড়তে হবে, সেই টার্গেটটা পূরণ হওয়া পর্যন্তই পড়াশোনা চলত। তা বলে রাজ্যে একা প্রথম। অভিরূপ বলে, 'এই অনুভূতিটা সত্যিই আশ্চর্যজনক। একটা শিহরণ অনুভূত হচ্ছে। মানে কখনওই আশা করিনি যে এত ভালো রেজাল্ট হতে পারে। বড় হয়ে আমি একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই আপাতত, এবং সেই নিয়েই পড়াশোনা শুরু করব।' শেষে অভিরূপ জানায় যে, ৯জন গৃহশিক্ষক ছিল তার। এর পাশাপাশি স্কুলের অবদান অনস্বীকার্য।
আরও পড়ুন:JEE Mains: দেড় বছরেই পিতৃহারা, অন্যের বাড়িতে মায়ের রান্নার কাজ: অভাবের দেওয়াল ভেঙে JEE-তে ৯৯% রূপায়নের
অভিরূপের মা জানিয়েছেন,ওর পড়াশোনার জন্য আলাদা করে আমায় সেভাবে খাটতে হয়নি। ও নিজের কাজ নিজেই গুছিয়ে করে নেয়। আমি শুধু ওর খাবারের দিকটা আর প্রয়োজনীয় যা লাগে, সেগুলো দেখার চেষ্টা করেছি। এর আগে কখনও প্রথম হয়নি ও। মাধ্যমিক টেস্টে স্কুলে প্রথম হয়েছিল প্রথমবার। ভেবেছিলাম প্রথম দশের মধ্যেই ব়্যাঙ্ক করবে, কিন্তু একেবারে যে প্রথম হবে সেটা ভাবিনি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)