/Maa Canteen: মাছে-ভাতে বাঙালি: রাজ্য়জুড়ে ৪০০ মা ক্যান্টিনে ৫ টাকায় মাছ-ভাত, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার পাঁচ টাকায় পাওয়া যাবে মাছ-ভাত। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবার রাজ্যের দরিদ্র ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য ‘মা ক্যান্টিন’ নিয়ে চমক দিয়েছেন। সপ্তাহে দু’দিন মা ক্যান্টিনের মেনুতে যোগ হচ্ছে মাছ-ভাত। মেনু বদলালেও পকেটের ওপর বাড়তি চাপ পড়ছে না সাধারণ মানুষের, দাম থাকছে সেই চেনা ৫ টাকাই।
কল্যাণীতে প্রশাসনিক বৈঠক শেষে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অন্নপূর্ণা যোজনা থেকে শুরু করে মা ক্যান্টিন-একাধিক জনমুখী প্রকল্প নিয়ে বড় ঘোষণা করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামীকাল বুধবার নবান্ন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হবে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম। অফলাইন ও অনলাইন- দুই মাধ্যমেই এই ফর্ম পাওয়া যাবে।
রাজনৈতিক মহলের মতে, সরকারের এই সিদ্ধান্তের পিছনে একটি বড় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। শুরু থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের প্রচারে অন্যতম হাতিয়ার ছিল, বিজেপিকে বহিরাগত বলে দাগিয়ে দেওয়া। বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় বাঙালিদের খাদ্য সংস্কৃতিতে কোপ পড়তে চলেছে, এহেন প্রচার করা। তাই বিরোধীদের বার্তা দিতে 'মাছ-ভাত'কেই হাতিয়ার করল বিজেপি।
উদ্দেশ্য একটাই- বিজেপি যে বাঙালির খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতির বিরোধী নয়, সেই বার্তা সজোরে পৌঁছে দেওয়া। বলা যেতে পারে বিজেপি 'কতটা বাঙালি'। নির্বাচনী প্রচারের ময়দানেই আসরে নামতে হয়েছিল বিজেপি নেতাদের। দলের বহু নেতা ও প্রার্থীকে প্রকাশ্যে মাছ খেতে, মাছের বাজার পরিদর্শন করতে এবং মৎস্যজীবীদের সাথে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল। এমনকি ক্ষমতা দখলের পর বিভিন্ন জেলায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা ‘মাছ-ভাত’-র মাধ্যমে বিজয় উল্লাসও উদযাপন করেন।
প্রসঙ্গত, এই প্রকল্পটি ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চালু করেছিলেন। এই প্রকল্পের অধীনে, অভাবী মানুষদের মাত্র ৫ টাকায় খাবার সরবরাহ করা হয়। এই ক্যান্টিনগুলি সাধারণত দুপুর ১২:৩০টা থেকে বিকেল ৩:০০টা পর্যন্ত চলে। এখানে ভাত, ডাল, সবজি এবং ডিমের তরকারি পরিবেশন করা হয়। বলা হচ্ছে, এই প্রকল্পটি রাজ্যে খুব জনপ্রিয় এবং বহু মানুষ এর সুবিধা গ্রহণ করেন।