আয়ুষ্মান ভারত না পেলেও 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা'য় মিলবে ৫ লক্ষ, বড় ঘোষণা শুভেন্দু অধিকারীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের চিকিৎসা সংক্রান্ত নিরাপত্তা ১০০ শতাংশ নিশ্চিত করতে শুক্রবার মুর্শিদাবাদের রেজিনগরের জনসভা থেকে তিনি একগুচ্ছ প্রকল্পের ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কেন্দ্রের ‘আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্পের সুবিধা যে সমস্ত নাগরিক প্রযুক্তিগত বা মানদণ্ডগত কারণে পাবেন না, তাঁদের জন্য রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে চালু করতে চলেছে ‘মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা’। এই নতুন বিকল্প প্রকল্পের আওতায় উপভোক্তারা বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সম্পূর্ণ সুবিধা পাবেন। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে চলেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই ঘোষণার সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও সিগনিফিক্যান্ট দিক হলো এই বিমার ভৌগোলিক পরিধি। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের ‘স্বাস্থ্যসাথী’ কার্ডের সুবিধা মূলত রাজ্য স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল, যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বহু ক্ষোভ ও জটিলতা ছিল। কিন্তু এই নতুন ‘মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা’র কার্ডের কার্যকারিতা শুধু পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই আটকে থাকবে না। রেজিনগরের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই কার্ডের সুবিধা শুধুমাত্র এ রাজ্যে নয়, সারা ভারতের যে কোনও তালিকাভুক্ত হাসপাতালে চিকিৎসার সময় মিলবে। রাজ্য সরকার এটি নিশ্চিত করবে। এর ফলে ভিন রাজ্যে (যেমন ভেলোর, চেন্নাই বা মুম্বই) উন্নত চিকিৎসার জন্য যাওয়া বাংলার হাজার হাজার গরিব ও মধ্যবিত্ত রোগীকে আর চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়তে হবে না।
বর্তমানে গোটা রাজ্য জুড়ে জোরকদমে চলছে ‘আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্পের নাম নথিভুক্তিকরণের কাজ। জেলা থেকে ব্লক স্তর— সর্বত্রই সাধারণ মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য। এর আগে নবান্নে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে, চলতি জুলাই মাস থেকেই রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হতে চলেছে ‘আয়ুষ্মান ভারত’। নাম নথিভুক্তকরণের পর এই মাস থেকেই কার্ড বিলির প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে যাবে। তবে পূর্বতন সরকারের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের উপভোক্তারা এই নতুন ব্যবস্থায় কীভাবে স্থান পাবেন, তা নিয়ে আমজনতার মনে দীর্ঘদিনের সংশয় ছিল। সেই ধোঁয়াশা পরিষ্কার করে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের আওতাভুক্ত সমস্ত পরিবারই ধাপে ধাপে আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পাবেন। তবে যাঁরা কোনও কারণে এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে থেকে যাবেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে না; তাঁদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবে রাজ্য সরকারের ‘মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা’।
আয়ুষ্মান ভারতের রূপরেখা ও যোগ্যতার মানদণ্ড
তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে কেন্দ্র ও রাজ্যের দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপড়েন এবং মতাদর্শগত বিরোধের জেরে পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রকল্প ‘আয়ুষ্মান ভারত’ বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। যার ফলে দীর্ঘ বছর ধরে বাংলার প্রান্তিক মানুষ এই বিশাল কেন্দ্রীয় সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তবে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হয়েই শুভেন্দু অধিকারী এই বঞ্চনার অবসান ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী, জুলাই মাস থেকে রাজ্যে বিনামূল্যে ক্যাশলেস চিকিৎসার সুযোগ চালু হতে চলেছে।
এই প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী, ভূমিহীন ও দিনমজুর পরিবার, তফসিলি জাতি (SC) ও তফসিলি জনজাতি (ST) ভুক্ত পরিবারসমূহ, যাঁরা অত্যন্ত দরিদ্র এবং কাঁচাবাড়ি বা এক কামরার ঘরে বসবাস করেন এবং যে সমস্ত পরিবারে ১৬ থেকে ৫৯ বছর বয়সী কোনও উপার্জনকারী পুরুষ সদস্য নেই, তাঁরা সরাসরি এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। এছাড়াও, ৭০ বছরের ঊর্ধ্বের সমস্ত প্রবীণ নাগরিক, তাঁদের আর্থিক বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে এই প্রকল্পের সরাসরি আওতাভুক্ত হবেন। আর এই নির্দিষ্ট মানদণ্ডগুলির বাইরে থাকা নাগরিকদের চিকিৎসার খরচ জোগাতে যাতে নাভিশ্বাস না ওঠে, সেই জনমুখী ভাবনা থেকেই ‘মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা’র পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে। অর্থাৎ, আয়ুষ্মান ভারত ও মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা— এই দুইয়ের যুগলবন্দিতে রাজ্যের শতভাগ মানুষ স্বাস্থ্য সুরক্ষার ছাতার তলায় চলে আসতে পারবেন।
জি রামজি প্রকল্প
এ দিনের রেজিনগরের জনসভাটি শুধুমাত্র স্বাস্থ্যবিমার ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতি এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জনমুখী প্রকল্পের ঘোষণা করেন। তিনি জানান, রাজ্যে শীঘ্রই মাথা তুলে দাঁড়াবে ‘প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা’ এবং রাজ্যের বিশেষ ‘জি রামজি প্রকল্প’, যার মাধ্যমে গৃহহীনদের পাকা মাথার ছাদ নিশ্চিত করা হবে। এর পাশাপাশি বাংলার কৃষকদের জন্য এক বিরাট সুখবর দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ঘোষণা করেন, ‘প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি’ যোজনায় কেন্দ্র সরকারের দেওয়া বার্ষিক ৬ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তার সঙ্গে রাজ্য সরকার নিজের তহবিল থেকে আরও ৩ হাজার টাকা যুক্ত করবে। ফলে বাংলার কৃষকরা এখন থেকে বছরে মোট ৯ হাজার টাকা সরাসরি নিজেদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাবেন। একই সঙ্গে মুর্শিদাবাদের মাটিতে দাঁড়িয়ে আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে কড়া বার্তা দিয়ে তিনি মনে করিয়ে দেন যে, সোমবার থেকেই রাজ্যে অত্যন্ত কড়া ‘গুন্ডাদমন আইন’ কার্যকর হচ্ছে, যা সমস্ত রাজনৈতিক বা সামাজিক অশান্তি রুখতে প্রশাসনকে বাড়তি ক্ষমতা দেবে। সামগ্রিকভাবে, স্বাস্থ্য, কৃষি ও বাসস্থানের এই গুচ্ছ ঘোষণা আগামী দিনে রাজ্যের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক চালচিত্রকে বদলে দিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।
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