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আয়ুষ্মান ভারত না পেলেও 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা'য় মিলবে ৫ লক্ষ, বড় ঘোষণা শুভেন্দু অধিকারীর

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় শুভেন্দু অধিকারীর মাস্টারস্ট্রোক! আয়ুষ্মান ভারত না মিললে মিলবে 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা'। সারা ভারতের যেকোনো হাসপাতালে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মিলবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ক্যাশলেস চিকিৎসা।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 10, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:08 PM IST
আয়ুষ্মান ভারত না পেলেও 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা'য় মিলবে ৫ লক্ষ, বড় ঘোষণা শুভেন্দু অধিকারীর
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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