Khandaghosh TMC MLA: তৃণমূল বিধায়কের অফিসে কন্ডোম থেকে সাদা থান: 'ও আরেক শাহজাহান', তোপ বিজেপির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে ফের কন্ডোম-বিতর্ক। তৃণমূল বিধায়কের বাড়ি ও কার্যালয়ে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। সঙ্গে পথ-অবরোধ। ধুন্ধুমার কাণ্ড পূর্ব বর্ধমানে খণ্ডঘোষে।
পূর্ব বর্ধমানে এবার মাত্র দুটি আসনে জিতেছে তৃণমূল। গলসি আর খণ্ডঘোষ। আজ, শনিবার সকালে হঠাত্ খণ্ডঘোষের বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগের বাড়ি ও কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। বিধায়ককে গ্রেফতারের দাবি তোলেন তাঁরা।
অভিযোগ, তৃণমূল বিধায়কের কার্যালয়ে লাগোয়া গুদাম থেকে বেশ কয়েকটি কন্ডোমের প্যাকেট ও সাদা থান পাওয়া গিয়েছে। উদ্ধার হয়েছে আমফানের সময়কার ত্রিপল-সহ নানা ত্রাণসামগ্রীও। স্থানীয় বিজেপি নেতাদের দাবি, সাধারণ মানুষের জন্য যে সরকারি ত্রাণসামগ্রী এসেছিল, সেই ত্রাণসামগ্রী নিজের গুদামে মজুত করে রেখেছিলেন বিধায়ক। আর সাদা থান? মহিলা মোর্চা ও যুব মোর্চার প্রতিনিধিরা বলছেন, ভোটে জিতলে বিজেপি কর্মীদের খুনের ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র চলছিল।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস। বিক্ষোভকারীদের উপস্থিতিতেই যাবতীয় সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়। বিজেপি নেতা কৃষ্ণকান্ত হালদার বলেন, 'এলাকায় সন্ত্রাস তৈরি-সহ নানা কুর্কীতিতে যুক্ত বিধায়ক। ও আরেক শাহাজাহান। গ্রেফতার করা হোক'।
এদিকে পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরে কন্ডোম বিতর্ক নাম জড়িয়েছে তৃণমূলের জেলা সভাপতি, পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর। তাঁর গেস্ট হাউসে পাওয়া গিয়েছে কন্ডোম প্যাকেট। মিলেছে বিছানা-বালিশও। এরপর পান্ডবেশ্বর বিধানসভার অন্তর্গত উখরা সুভাষপল্লি এলাকায় প্রাক্তন বিধায়কের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের অবশ্য দাবি, নির্বাচনের কিছু দিন আগেই এই ত্রিপল এসেছিল। তাই সব ত্রিপল বা অন্যান্য জিনিস বিতরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। নির্বাচনে জেতার পর এইসব জিনিস বিতরণ করা হত।
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