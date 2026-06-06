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Khandaghosh TMC MLA: তৃণমূল বিধায়কের অফিসে কন্ডোম থেকে সাদা থান: 'ও আরেক শাহজাহান', তোপ বিজেপির

Khandaghosh TMC MLA: এবার কন্ডোম বিতর্কে খোদ খণ্ডঘোষের তৃণমূল বিধায়ক। গ্রেফতারির দাবিতে বাড়ি ও অফিস ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 06, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:43 PM IST
Khandaghosh TMC MLA: তৃণমূল বিধায়কের অফিসে কন্ডোম থেকে সাদা থান: 'ও আরেক শাহজাহান', তোপ বিজেপির
Image Credit: তৃণমূল বিধায়কের অফিসে কন্ডোম থেকে সাদা থান

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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