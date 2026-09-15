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আক্রান্তের সংখ্যা ৫০০০ ছাড়াল, মাত্র ১ মাসেই দ্বিগুণ! উৎসবের মুখে ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে ডেঙ্গি

West Bengal Dengue Cases Crossed 5000: সংখ্যাটা ৫০০২! বঙ্গে ডেঙ্গি রোগে আক্রান্তের সংখ্যাটা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে এখানে এসে পৌঁছেছে। মশাবাহিত এই রোগ এবার ঘুম কাড়তে শুরু করেছে বঙ্গবাসীর। উৎসবের মুখে ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে ডেঙ্গি। অগস্টের শেষে আক্রান্তের সংখ্যাটা ছিল ২৫০০। সেটা মাত্র ১ মাসের মধ্যে একলাফে দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াল!

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 15, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 01:33 PM IST
আক্রান্তের সংখ্যা ৫০০০ ছাড়াল, মাত্র ১ মাসেই দ্বিগুণ! উৎসবের মুখে ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে ডেঙ্গি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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আক্রান্তের সংখ্যা ৫০০০ ছাড়াল, মাত্র ১ মাসেই দ্বিগুণ! উৎসবের মুখে ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠ
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