/আক্রান্তের সংখ্যা ৫০০০ ছাড়াল, মাত্র ১ মাসেই দ্বিগুণ! উৎসবের মুখে ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে ডেঙ্গি

রক্তিমা দাস: উৎসবের মুখে চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গি। মাত্র ১ মাসের মধ্যে একলাফে দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াল বঙ্গে ডেঙ্গি রোগে আক্রান্তের সংখ্যা! মশাবাহিত এই রোগ এবার সত্যিই ঘুম কাড়তে শুরু করেছে বঙ্গবাসীর। বিশেষ করে ভয় ধরাচ্ছে শহরের পাঁচটি বরো। এর মধ্যে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা এলাকাও। শুধুমাত্র ৯ নম্বর বরোর ১৪৪টি জায়গা থেকেই মিলেছে এডিস মশার লার্ভা। এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা শহরের পাঁচটি বরোতে। ২ নম্বর বরো, ৭ নম্বর, ৮ নম্বর, ৯ নম্বর এবং ষোলো নম্বর বরোতে সবচেয়ে বেশি রোগী পাওয়া যাচ্ছে। কলকাতা পুরসভার সূত্রের খবর, ১৬টি বরোর মধ্যে ৬৮ শতাংশ আক্রান্তই এই পাঁচটি বরো থেকে।
দিকে-দিকে এডিসের লার্ভা
সম্প্রতি পুরসভার অভিযানে, সবচেয়ে বেশি এডিস মশার লার্ভা পাওয়া গিয়েছে ১৬ নম্বর বরো থেকে। ভেক্টর কন্ট্রোল সূত্রে খবর, শুধুমাত্র এই বরো থেকেই ২৮১ জায়গায় এডিস মশালার্ভা পাওয়া গিয়েছে। এর পরেই রয়েছে ১০ নম্বর বরো। সেখানে ২২৪টি জায়গায় এডিস মশার লার্ভা পাওয়া গিয়েছে। তৃতীয় স্থানে রয়েছে ৯ নম্বর বরো। যা মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভার এলাকা পড়ছে। সেখান থেকে ১৪৪ টি জায়গায় পাওয়া গিয়েছে এডিস মশার লার্ভা।
তিনদিনের বিশেষ অভিযান
সম্প্রতি তিন দিনের বিশেষ অভিযানে ৯৩ হাজার পাত্র পরীক্ষা করেছে ভেক্টর কন্ট্রোল কর্মীরা। ৩২ হাজার ৫০০ বাড়ি গিয়ে ডেঙ্গি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়। এছাড়া ৬৮ টি নির্মীয়মাণ বাড়ি ও ৪২টি জঞ্জাল ভর্তি ফাঁকা জায়গায় অভিযান চালানো হয়। যে সমস্ত জায়গায় লার্ভা পাওয়া গিয়েছে, তার আশেপাশের লোকজনকে ইতিমধ্যেই সতর্ক করা হয়েছে কলকাতা পুরসভার তরফে। অন্য দিকে, ২২টি মজে যাওয়া পুকুর পরিষ্কারের কাজও শুরু করেছেন পুরসভার কর্মীরা।
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