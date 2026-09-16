/ডেঙ্গি প্রতিরোধে এবার বাড়ি বাড়ি মশারি বিলি! অভিনব উদ্যোগ চাকদহে

বিশ্বজিত মিত্র: পুজোর মুখে রাজ্য়ে ডেঙ্গি-আতঙ্ক। নদিয়ায় আক্রান্ত শতাধিক। চাকদহে বাড়ি বাড়ি মশারি বিলি করল পুলিস। সঙ্গে স্বাস্থ্য কর্মী ও ব্যবসায়ীরাও।
বর্ষা কাটতে না কাটতেই দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ডেঙ্গি গ্রাফ উর্ধ্বমুখী। চাকদহের বিভিন্ন এলাকায় আক্রান্তের সংখ্যা ৩০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। স্রেফ প্রশাসন নয়, পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবার আসরে পুরসভা, সামাজিক সংগঠন এবং ডেঙ্গু সচেতনতা কর্মীরাও।
জ্বর ও ডেঙ্গি সংক্রান্ত তথ্য যেমন সংগ্রহ ও নজরদারি তো চলছেই। ডেঙ্গু প্রতিরোধে আগাম সতর্কতা এবং সচেতনতা বাড়াতে এবার অভিনব উদ্যোগ নিল পুলিশ প্রশাসন ও পুরসভা। পুরসভার ডেঙ্গু সচেতনতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হল মশারি। শুধু মশারি বিলিই নয়, মশার বংশবিস্তার রুখতে বিভিন্ন নিকাশি নালায় ছাড়া হয়েছে গাপ্পি মাছ। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট পুলিশ জেলার ট্রাফিক ডিএসপি সঞ্জয় কুমার, বিশিষ্ট সমাজকর্মী দীপেন্দ্রনাথ ভৌমিক এবং পুরসভার ডেঙ্গু সচেতনতা কর্মীরা।
সমাজকর্মী দীপেন্দ্রনাথ ভৌমিক বলেন, পুরসভার বোনেরা রোদ-ঝড়-বৃষ্টি মানে না, বাড়ি বাড়ি খবর নেয় কে কেমন আছে। আমরা সবাই জানি এই সময়টা ডেঙ্গির সময়। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কি কিছু করতে পারি। ওনারা বলেছিলেন যে, অনেক মানুষ আছেন যাদের মশারি নেই। এই বোনের সহযোগিতা নিয়েই অল্প কিছু মশারি নিয়ে এসেছে'।
প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা এবং মশার লার্ভা ধ্বংস—দুই দিকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ডেঙ্গুর প্রকোপ যাতে আরও ছড়িয়ে না পড়ে, তার জন্য সাধারণ মানুষকেও বাড়ির আশপাশে জল জমতে না দেওয়া, নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং জ্বর হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।
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