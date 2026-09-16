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ডেঙ্গি প্রতিরোধে এবার বাড়ি বাড়ি মশারি বিলি! অভিনব উদ্যোগ চাকদহে

West Bengal dengue:   নদিয়ায় আক্রান্ত শতাধিক।  চাকদহের বিভিন্ন এলাকায় আক্রান্তের সংখ্যা ৩০ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 16, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 10:37 PM IST
ডেঙ্গি প্রতিরোধে এবার বাড়ি বাড়ি মশারি বিলি! অভিনব উদ্যোগ চাকদহে
Image Credit: ডেঙ্গি প্রতিরোধে এবার বাড়ি বাড়ি মশারি বিলি!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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