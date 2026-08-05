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পরিত্যক্ত ইটভাটায় থরে থরে নোটের বান্ডিল! এবার টাকার পাহাড় দুর্গাপুরে

Durgapur cash recovery: পুলিস সূত্রে খবর, ওই ইঁটভাটাটি দুর্গাপুরে ফরিদপুর থানা এলাকার গোগলা পঞ্চায়েতের চন্দ্রডাঙায়। গতকাল মঙ্গলবার রাতে ইটভাড়ায় হানা দেয় পুলিস।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 05, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:04 PM IST
পরিত্যক্ত ইটভাটায় থরে থরে নোটের বান্ডিল! এবার টাকার পাহাড় দুর্গাপুরে
Image Credit: এবার টাকার পাহাড় দুর্গাপুরে

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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