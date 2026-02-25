East Burdwan horror incident: গাড়ি থামিয়ে দোকান থেকে জলের বোতল কিনে চুমুক, জয়জিতের গলা জ্বলে গেল অ্য়াসিডে! মৃত্যুর ডাক...

East Burdwan horror incident: গাড়ি থামিয়ে দোকান থেকে জলের বোতল কিনে চুমুক, জয়জিতের গলা জ্বলে গেল অ্য়াসিডে! মৃত্যুর ডাক...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃষ্ণা মেটাতে রাস্তার দোকান থেকে এক বোতল জল কেনাটাই কি তবে এখন জীবনের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি? পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার হালাড়া মোড় এলাকায় ঘটে যাওয়া একটি ভয়াবহ ঘটনা এখন এই প্রশ্নই তুলে দিয়েছে।
নামী কোম্পানির ‘সিল প্যাক’ পানীয় জলের বোতলে ভরা ছিল বিষাক্ত অ্যাসিড। আর সেই তরল না জেনেই পান করে বর্তমানে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউ-তে (ICU) মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন ৫৬ বছর বয়সী ব্যবসায়ী জয়জিৎ মহন্ত। মিষ্টির দোকানের চরম গাফিলতি নাকি অসাধু কারবারের ফল—তা নিয়ে এখন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য।
ঘটনার সূত্রপাত
জামালপুরের দোলতলা এলাকার বাসিন্দা জয়জিৎ মহন্ত পেশায় একজন বালি ব্যবসায়ী। সোমবার দুপুরে ব্যবসার কাজে নিজের বাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি।
দুপুরের প্রখর রোদে তৃষ্ণা পাওয়ায় তিনি হালাড়া মোড়ের একটি মিষ্টির দোকানে দাঁড়ান। দোকান থেকে তিনি একটি নামী কোম্পানির দুই লিটারের পানীয় জলের বোতল কেনেন। দোকানদার প্রণব সরকার তাঁকে একটি ‘সিল করা’ বোতলই দেন। বোতলের ঢাকনা খুলে তৃষ্ণা মেটাতে বেশ খানিকটা তরল গিলে ফেলেন জয়জিৎবাবু। কিন্তু এক ঢোক গিলার পরেই তিনি বুঝতে পারেন, এটি জল নয়—ভয়ংকর কিছু!
মুহূর্তের মধ্যে বিষক্রিয়া
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তরলটি পেটে যাওয়ার মুহূর্তেই তীব্র যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যান ওই ব্যবসায়ী। তাঁর বুক জ্বলে যায় এবং মুহূর্তের মধ্যে মুখ দিয়ে রক্তবমি শুরু হয়। এমনকি শরীরের অভ্যন্তরে এতটাই ক্ষতি হয় যে, তাঁর প্রস্রাবের সঙ্গেও রক্ত বের হতে থাকে।
স্থানীয়রা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে জামালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার দ্রুত অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। কিন্তু রাতে অবস্থার আরও অবনতি হলে পরিবারের লোকজন তাঁকে কলকাতার একটি নামী বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। বর্তমানে তিনি সেখানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন।
পুলিসের অভিযান ও দোকানদারের স্বীকারোক্তি
ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই জামালপুর থানার ওসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিস বাহিনী ওই মিষ্টির দোকানে হানা দেয়। জিজ্ঞাসাবাদের মুখে দোকানদার প্রণব সরকার যা স্বীকার করেছেন, তা শুনে পুলিসও স্তম্ভিত।
দোকানদার জানান, ছানা কাটানোর জন্য ব্যবহৃত এক প্রকার বিষাক্ত রাসায়নিক অ্যাসিড তিনি ওই নামী কোম্পানির জলের বোতলে ভরে রেখেছিলেন। সোমবার অসাবধানতাবশত সেই অ্যাসিড ভর্তি বোতলটিই তিনি জল হিসেবে ক্রেতাকে দিয়ে ফেলেন। পুলিস তল্লাশি চালিয়ে দোকান থেকে একই ধরনের আরও একটি রাসায়নিকের বোতল উদ্ধার করেছে।
'মিল্ক অ্যান্টিফাংগাস অ্যাসিড': এক নীরব ঘাতক
বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকদের মতে, বর্তমানে অনেক অসাধু মিষ্টি ব্যবসায়ী ছানা কাটানো এবং ছানা দীর্ঘদিন তরতাজা রাখতে ‘মিল্ক অ্যান্টিফাংগাস অ্যাসিড’ ব্যবহার করেন। এই রাসায়নিকটি দেখতে হুবহু পরিষ্কার জলের মতো, যার কোনো গন্ধও বিশেষ নেই। ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে একে চেনা অসম্ভব।
চিকিৎসকদের দাবি, খালি পেটে মাত্র পাঁচ ফোঁটা এই অ্যাসিড শরীরে গেলে অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্রুত বিকল হয়ে যেতে পারে এবং মৃত্যু অনিবার্য হতে পারে। অথচ প্রশাসনের নজর এড়াতে অসাধু ব্যবসায়ীরা নামী কোম্পানির জলের বোতলে এই বিষাক্ত তরল মজুত করে রাখেন।
সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন
এই ঘটনায় জয়জিৎবাবুর স্ত্রী সুমনা মহন্ত ও তাঁর পুরো পরিবার মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলেই দোকানদারের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
তবে এই ঘটনাটি কয়েকটি গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে:
১. খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহারের অযোগ্য রাসায়নিক কীভাবে অবাধে মিষ্টির দোকানে ব্যবহৃত হচ্ছে?
২. সিল করা জলের বোতলের ছদ্মবেশে বিষ কেনাবেচা বন্ধে প্রশাসনের নজরদারি কোথায়?
৩. সাধারণ মানুষ এখন থেকে সিল করা জলের বোতল কিনতেও কি দ্বিধা করবেন?
পূর্ব বর্ধমানের এই ঘটনা শুধু দুর্ঘটনাই নয়, এটি এক চরম গাফিলতি ও অসাধু ব্যবসার নগ্ন রূপ। ছানা তৈরির নামে যে বিষাক্ত অ্যাসিড দোকানে রাখা হচ্ছে, তা যে কোনও সময় সাধারণ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিতে পারে। বর্তমানে গোটা জেলা জুড়েই মিষ্টির দোকানে ব্যবহৃত রাসায়নিকের মান এবং সংরক্ষণের পদ্ধতি নিয়ে তদন্তের দাবি জোরালো হচ্ছে।
তৃষ্ণা মেটাতে কেনা বোতল যে 'মৃত্যুদূত' হয়ে আসতে পারে, তা কল্পনাও করতে পারছেন না এলাকার বাসিন্দারা। তদন্তে উঠে আসবে পুলিস ও খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ এই অসাধু চক্র রুখতে কী ধরনের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
