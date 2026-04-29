Amit Shah: ভোটের ফলাফলের পর আরও ৬০ দিন বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী! শাহের ঘোষণায় বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ

Amit Shah: ভোটের ফলাফলের পর আরও ৬০ দিন বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী! শাহের ঘোষণায় বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ
West Bengal Election 2026: ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে আগাম সতর্ক অমিত শাহ? তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরেও অন্তত দু’মাস অর্থাৎ ৬০ দিন পশ্চিমবঙ্গে মোতায়েন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ৪ মে ফলাফল বেরোনোর পর আরও ৬০ দিন বাংলায় থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। লক্ষ্য একটাই— ভোট পরবর্তী হিংসা রোখা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট মিটলেই কি শান্ত হবে বাংলা? এই প্রশ্ন যখন রাজ্যবাসীর মনে ঘোরাফেরা করছে, ঠিক তখনই এক বড় ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরেও অন্তত দু’মাস অর্থাৎ ৬০ দিন পশ্চিমবঙ্গে মোতায়েন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। মূলত ভোট-পরবর্তী হিংসা রুখতে এবং রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে কেন্দ্রের দাবি।
২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর বাংলায় যে হিংসার ছবি দেখা গিয়েছিল, তা থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার আগেভাগে সতর্ক দিল্লি। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, পুলিশ প্রশাসনের একাংশ দীর্ঘদিনের ‘দলদাসত্বে’ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফলে ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও নিচুতলার পুলিশ আধিকারিকরা রাতারাতি নিরপেক্ষ হয়ে উঠবেন— এমনটা বিশ্বাস করা কঠিন। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কথায়, "বিজেপি সরকার গড়ছে এটা নিশ্চিত, কিন্তু আমরা চাই না আমাদের বা তৃণমূলের কোনও কর্মী হিংসার শিকার হোক। পুলিস এখনই পুরোপুরি ভরসাযোগ্য নয়, তাই বাহিনীই একমাত্র পথ।" একই সুর শোনা গিয়েছে অমিত মালব্যের গলাতেও।
অমিত শাহের এই ঘোষণা ঘিরেই শুরু হয়েছে আইনি ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন। যেহেতু আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়, তাই প্রশ্ন উঠছে— ৪ মে ফল ঘোষণার পর যদি তৃণমূল পুনরায় ক্ষমতায় ফেরে, তবে কি তারা কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই দীর্ঘ উপস্থিতি মেনে নেবে? রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, বাহিনী রাখার আগাম ঘোষণা করে শাহ কি পরোক্ষে বিজেপির সরকার গড়ার বার্তাই দিয়ে রাখলেন? যদিও নির্বাচন কমিশন এই ঘোষণার বিরোধিতা করেনি, তবে সরকার গঠন নিয়ে দড়িটানাটানি শুরু হলে এই ইস্যু আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে।
ভোটের মুখে অশান্তি রুখতে কমিশনও কোমর বেঁধে নেমেছে। গত তিনদিনে রাজ্যে বিভিন্ন অভিযোগে ২,৪৭৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একদিকে যেমন বুথে বুথে কড়া নিরাপত্তা, অন্যদিকে তেমনই নির্বাচনের পরের ৬০ দিন নিয়ে সাজানো ছক— সব মিলিয়ে ২০২৬-এর এই বিধানসভা নির্বাচন বাংলার ইতিহাসে এক অনন্য মাত্রা যোগ করছে।
