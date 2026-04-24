CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • West Bengal Assembly Election 2026: প্রথম দফায় আদৌ কোনও রেকর্ড হয়নি, বরং ২০২১ সালের তুলনায় ৮৩৬৭৪ ভোট কম পড়েছে: শাহ-মন্তব্যের ফ্যাক্টচেকে ডেরেক

West Bengal Assembly Election 2026: প্রথম দফায় আদৌ কোনও রেকর্ড হয়নি, বরং ২০২১ সালের তুলনায় ৮৩৬৭৪ ভোট কম পড়েছে: শাহ-মন্তব্যের ফ্যাক্টচেকে ডেরেক

Amit Shah-Narendra Modi: ৯২% ভোটদানের হার কি সত্যিই পরিবর্তনের ইঙ্গিত? নাকি শুধুই অংকের কারসাজি? তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, কেন ২০২৬-এর প্রথম দফার ভোট আসলে ২০২১-এর তুলনায় কম। ভোটার তালিকা ছোট করে শতাংশ বাড়ানোর খেলার পর্দাফাঁস!   

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 24, 2026, 01:46 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: প্রথম দফায় আদৌ কোনও রেকর্ড হয়নি, বরং ২০২১ সালের তুলনায় ৮৩৬৭৪ ভোট কম পড়েছে: শাহ-মন্তব্যের ফ্যাক্টচেকে ডেরেক
ভোটারের সংখ্যা নিয়ে বড় দাবি ডেরেকের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট মিটতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। একদিকে গেরুয়া শিবির যখন বিপুল শতাংশ ভোটদানকে ‘পরিবর্তনের হাওয়া’ বলে দাবি করছে, ঠিক তখনই পাল্টা তথ্য নিয়ে ময়দানে নামলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও’ব্রায়েন। এক্স হ্যান্ডেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহকে একটি দীর্ঘ পোস্ট করে তিনি দাবি করেছেন, ৯২.৭০ শতাংশ ভোটদানের হার আসলে একটি ভুয়ো ন্যারেটিভ মাত্র। ডেরেকের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২১ সালের তুলনায় ২০২৬-এ প্রথম দফায় মোট ভোটদানের সংখ্যা আসলে কমেছে।

২০২১ সাল ও ২০২৬ সালের প্রথমদফার ভোটগ্রহণের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ডেরেক ও’ব্রায়েন তাঁর পোস্টে তুলনামূলক তথ্য তুলে ধরেছেন। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে মোট ভোটার ছিল ৩.৬৭ কোটি। ৮৪ শতাংশ ভোট পড়ায় মোট ভোটদানের সংখ্যা ছিল ৩.১০ কোটি। কিন্তু SIR পরবর্তী সময়ে বদলে যায় ভোটারের সংখ্যা। ২০২৬ সালে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR)-এর পর ভোটার তালিকা থেকে বহু নাম বাদ যাওয়ায় মোট ভোটারের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৩.৩৩ কোটিতে। প্রথম দফায় ৯২.৭০ শতাংশ ভোট পড়লেও মোট সংগৃহীত ভোটের সংখ্যা ৩.০৯ কোটি। অর্থাৎ, ২০২১-এর তুলনায় শতাংশে নিরিখে বেশি হলেও সংখ্যায় এবার ৮৩,৬৭৪টি ভোট কম পড়েছে।

তৃণমূল সাংসদের দাবি, ভোটদানের শতাংশ এবার অনেক বেশি দেখাচ্ছে শুধুমাত্র ভোটার তালিকার আকার ছোট হয়ে যাওয়ার কারণে। নির্বাচন কমিশনের SIR-এর ফলে তালিকা থেকে কয়েক লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে। ডেরেক স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, "ভোট শতাংশের এই বৃদ্ধি নিছকই অংকের খেলা। ভোটার তালিকা ছোট হওয়ায় শতাংশ বেশি দেখাচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত মানুষের অংশগ্রহণ বাড়েনি, বরং কমেছে।"

পোস্টের শুরুতেই ডেরেক আক্রমণাত্মক মেজাজে বিজেপি নেতৃত্বকে উদ্দেশ্য করে লেখেন, "অমিত, আপনাকে এক্সপোজ করা খুব সহজ।" তাঁর মতে, বিজেপি যেভাবে ৯২ শতাংশ ভোটকে নিজেদের পক্ষে হওয়া বলে প্রচার করছে, তা আসলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, ২০২১ এবং ২০২৬-এর মধ্যে ভোটের এই সামান্য ব্যবধান আসলে নগণ্য। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ডেরেক এই তথ্যের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে রাজ্যে কোনও ‘সুনামি’ বা ‘ঝড়’ ওঠেনি, বরং ভোট প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ছন্দেই রয়েছে।

শুক্রবার আরও একটি বিস্ফোরক পোস্ট করেন ডেরেক ও'ব্রায়েন। প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি লেখেন, "নরেন্দ্র, আপনি ঘোষণা করেছিলেন যে আপনিই বাংলার ২৯৪টি আসনের প্রার্থী। বড় কথা বলা বন্ধ করুন। আগামী ৪ মে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল বাংলা জেতার পর চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করুন: প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিন।" ডেরেকের এই আক্রমণ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তৃণমূল এই লড়াইকে শুধুমাত্র বিধানসভা নির্বাচন হিসেবে দেখছে না, বরং এটিকে মোদী বনাম মমতার অস্তিত্বের লড়াই হিসেবেই তুলে ধরছে।

উল্লেখ্য, বিজেপি যেখানে প্রথমবার বাংলার শাসনভার দখলে মরিয়া, সেখানে তৃণমূলের কাছে এটি দুর্গ রক্ষার লড়াই। ৪ মে যখন ভোটগণনা শুরু হবে, তখন ডেরেকের এই 'ইস্তফা'র দাবি রাজনৈতিক ময়দানে কী প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার। পাশাপাশি অমিত শাহের বিরুদ্ধে ডেরেক ও’ব্রায়েনের এই ‘ডেটা-ওয়ার’ এখন রাজনৈতিক মহলে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। শতাংশের জয় হবে নাকি মোট ভোটের অংক শেষ হাসি হাসবে, তার উত্তর দেবে মে মাসের সেই তপ্ত দুপুর।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

