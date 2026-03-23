Dilip Ghosh: কতগুলো গুলি আছে তোর কাছে? আসল গুলি দেখেছিস? আওয়াজে প্যান্ট ভিজে যাবে: প্রচারে মারমুখী দিলীপ ঘোষ
West Bengal Assembly Election 2026:
ই গোপি: তপ্ত রোদে ভোটের পারদ চড়ছে বাংলায়, আর সেই উত্তাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চড়ছে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের কণ্ঠস্বর। দীর্ঘদিনের আপাত ‘শান্ত’ মেজাজ ঝেড়ে ফেলে সপ্তাহের প্রথম দিনেই স্বমহিমায় ধরা দিলেন খড়্গপুরের এই ভূমিপুত্র। সোমবার খড়্গপুর টাউন থানার সামনে আয়োজিত এক সভা থেকে পুলিস আধিকারিকদের উদ্দেশে যে ভাষায় তিনি আক্রমণ শানালেন, তাতে রাজনৈতিক মহলে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। গুলি করার হুমকির পাল্টায় দিলীপের হুঙ্কার— 'গুলি দেখেছো? আওয়াজে প্যান্ট ভিজে যাবে!'
পুলিসকে নজিরবিহীন আক্রমণ
এদিন চা-চক্রে যোগ দেওয়ার পর একটি অস্থায়ী মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ সরাসরি খড়্গপুর টাউন থানার আইসি-কে (IC) নিশানা করেন। তাঁর অভিযোগ, পুলিস কর্মীরা বিজেপির কর্মীদের তুলে নিয়ে গিয়ে থানায় হুমকি দিচ্ছে। দিলীপের দাবি, আইসি আমাদের কর্মীদের বলছেন, 'তৃণমূলের সাথে কাজ করো, নাহলে ৪ তারিখের পর গুলি মেরে দেব।'
এই অভিযোগ তুলেই মেজাজ হারান মেদিনীপুরের এই দাপুটে নেতা।
সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তিনি বলেন:
'তোর বাপের গুলি! কতগুলো গুলি আছে তোর কাছে? গুলি দেখেছিস? আওয়াজ শুনলে প্যান্ট ভিজে যাবে। তুমি দিলীপ ঘোষকে গুলি দেখাচ্ছ? রাস্তায় ধরে ওঠাবো, পটকাবো!'
তিনি আরও মনে করিয়ে দেন যে, খড়্গপুরের মাটিতে তিনি অনেক বড় বড় গুন্ডার মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, তৃণমূলের নেতারা গুন্ডা-মাফিয়াদের চামচাগিরি করে জেতে, কিন্তু দিলীপ ঘোষ বুক চওড়া করে গুন্ডাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে জানেন। খড়্গপুরের মানুষ যে তাঁকে গুন্ডাদের 'হিসাব কিতাব' সমান করার জন্যই জিতিয়েছিলেন, সে কথাও এদিনের জনসভা থেকে সগর্বে ঘোষণা করেন তিনি।
রেল আধিকারিকের বদলি নিয়ে বিস্ফোরক দাবি
কেবল পুলিস প্রশাসন নয়, রেলের অভ্যন্তরীণ বিষয়েও দিলীপ ঘোষের ‘দাদাগিরি’ এদিন স্পষ্ট হয়েছে তাঁর বক্তব্যে। খড়্গপুরের এক বিদায়ী এডিআরএম-এর (ADRM) বদলি প্রসঙ্গে তিনি এক চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেন। রেল কর্মীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল ওই আধিকারিকের বিরুদ্ধে। সেই প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন:
'বিদায়ী এডিআরএম-এর জন্য রেল কর্মীরা তটস্থ থাকতো। আমরাও তোকে বুঝিয়েছি, কিন্তু কাজ হয়নি। তাই দু’মিনিটের মধ্যে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে।'
অর্থাৎ, রেলের প্রশাসনিক রদবদল বা বদলির নেপথ্যেও যে তাঁর এবং তাঁর দলের সক্রিয় ভূমিকা ও প্রভাব রয়েছে, তা এক প্রকার কবুল করে নিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর এই মন্তব্য রেলের মতো একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে বিরোধীদের হাতে নতুন অস্ত্র তুলে দিতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
পুরনো মেজাজে দিলীপ
২০২১-এর বিধানসভা বা পরবর্তী পঞ্চায়েত নির্বাচনের তুলনায় সাম্প্রতিক কালে দিলীপ ঘোষকে কিছুটা সংযত দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে খড়্গপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে এদিনের ‘গরম’ বক্তব্য প্রমাণ করে দিল যে, তিনি তাঁর চেনা আক্রমণাত্মক মেজাজেই লড়াইয়ের ময়দানে ফিরছেন।
খড়্গপুর বরাবরই দিলীপ ঘোষের গড় হিসেবে পরিচিত। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তৃণমূলের দাপট এবং দলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণে এই মেজাজ ধরে রাখা তাঁর জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কর্মীদের মনোবল বাড়াতে এবং সাধারণ মানুষের মনে ‘স্ট্রং ম্যান’ ভাবমূর্তি বজায় রাখতেই তিনি পুলিস ও প্রশাসনকে এভাবে তুলোধোনা করেছেন।
তৃণমূলের প্রতিক্রিয়া
দিলীপ ঘোষের এই বিতর্কিত মন্তব্যের পর এখনও তৃণমূল শিবিরের তরফে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া না এলেও, শাসক দল বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হতে পারে বলে সূত্রের খবর। বিশেষ করে পুলিশ আধিকারিককে 'রাস্তায় ফেলে পটকানো' বা 'প্যান্ট ভিজে যাওয়া'র মতো কুরুচিকর ও হুমকিমূলক শব্দ ব্যবহারের তীব্র নিন্দা শুরু হয়েছে।
খড়্গপুরের সাধারণ মানুষ অবশ্য দিলীপ ঘোষের এই ‘আসল রূপ’ দেখে অভ্যস্ত। তবে ভোটের আগে এই রণংদেহি মেজাজ খড়্গপুরের শান্ত আবহাওয়াকে কতটা উত্তপ্ত করে তোলে, এখন সেটাই দেখার। দিলীপ ঘোষ স্পষ্ট করে দিয়েছেন— 'আগামী দিনে এমন হিসাব করব যে, কেউ হিসাব মেলাতে পারবে না।'
