West Bengal Assembly Election 2026: ‘বাটনা বাটা মেয়েদের কাজ’, রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে হাত লাগিয়ে বেলাগাম পাণ্ডুয়ার বিজেপি প্রার্থী

West Bengal Assembly Election 2026: ‘বাটনা বাটা মেয়েদের কাজ’, রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে হাত লাগিয়ে বেলাগাম পাণ্ডুয়ার বিজেপি প্রার্থী
Pandua BJP vs TMC candidate: প্রচারে বেরিয়ে রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে হাত লাগালেন পাণ্ডুয়ার বিজেপি প্রার্থী তুষার মজুমদার! কিন্তু তার পরেই করলেন বিস্ফোরক মন্তব্য— “বাটনা বাটা মেয়েদের কাজ, আমি ওসব নাটক করি না।” তৃণমূলের পালটা দাবি, বিজেপি আসলে নারীবিদ্বেষী।
বিধান সরকার: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজতেই প্রচারের ময়দানে অভিনবত্বের লড়াই শুরু হয়েছে। কেউ রুটি বেলছেন, কেউ বা ঘুটে দিচ্ছেন। কিন্তু এবার প্রচারের ময়দানে মেজাজ হারিয়ে বা লিঙ্গবৈষম্যমূলক মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন পাণ্ডুয়ার বিজেপি প্রার্থী তুষার মজুমদার। প্রচারের খাতিরে তাঁকে রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করতে দেখা গেলেও, তাঁর করা একটি মন্তব্য ঘিরে উত্তাল হুগলির রাজনীতি।
শুক্রবার পাণ্ডুয়ার শিখিরা চাপ্তা পঞ্চায়েত এলাকার আবিরা, বেলে ও শিখিরা গ্রামে প্রচারে বেরিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী তুষার মজুমদার। সেখানে একটি বাড়ির নির্মাণকাজ চলাকালীন হঠাৎই তুষারবাবুকে দেখা যায় রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজে হাত লাগাতে। নিজের হাতে সিমেন্ট-বালি মেখে কড়াইয়ে ভরে শ্রমিকের মাথায় তুলে দেন তিনি। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়েই তিনি আক্রমণ করেন পুরশুড়ার তৃণমূল প্রার্থীকে, যিনি সম্প্রতি প্রচারে বেরিয়ে শিলনোড়ায় মশলা বেটেছিলেন।
তুষার মজুমদার সরাসরি বলেন, “আমি কোনোদিন শিলনোড়া দিয়ে বাটনা বাটতে যাব না, কারণ ওটা মেয়েদের কাজ। আমি নাটক করি না, আমি যেটা পারি সেটাই করি।” নিজের সাধারণ জীবনযাপনের কথা উল্লেখ করে তিনি আরও যোগ করেন, “আমি সাধারণ ঘরে বড় হয়েছি, প্রয়োজনে ধানও কাটতে পারি। বিরোধীদের মতো আমি এসি ঘরে বসে থাকি না যে একটু হাঁটলেই পায়ে ব্যথা হবে।”
বিজেপি প্রার্থীর এই ‘বাটনা বাটা মেয়েদের কাজ’ মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিষয়টিকে হাতিয়ার করে ময়দানে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল সভানেত্রী রুনা অধিকারী কড়া ভাষায় বলেন, “বিজেপি আদতে মেয়েদের রান্নাঘরেই আটকে রাখতে চায়। আজ মেয়েরা ফাইটার প্লেন চালাচ্ছে, দেশ চালাচ্ছে। অথচ বিজেপি প্রার্থী মেয়েদের অপমান করছেন। বাংলার মানুষ এর উপযুক্ত জবাব দেবে।”
পিছিয়ে নেই বামেরাও। পাণ্ডুয়ার বাম প্রার্থী আমজাদ হোসেনের দাবি, বিজেপি সবসময় বিভাজনের রাজনীতি করে, আর তাদের প্রার্থীর মুখে এমন সংকীর্ণ মন্তব্যই স্বাভাবিক। সব মিলিয়ে, রাজমিস্ত্রির কাজ করে শ্রমজীবী মানুষের মন জয় করতে গিয়ে লিঙ্গবৈষম্যের অভিযোগে বিদ্ধ হলেন বিজেপি প্রার্থী। এখন দেখার, এই ‘বাটনা বাটা’ বিতর্ক ভোটের বাক্সে কতটা প্রভাব ফেলে।
