West Bengal Assembly Election Phase 2: বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোট: ১৪২ আসনে ভাগ্য নির্ধারণ ৩ কোটি ভোটারের, মোতায়েন ২৩২১ কোম্পানি বাহিনী

West Bengal Assembly Election Phase 2: বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোট: ১৪২ আসনে ভাগ্য নির্ধারণ ৩ কোটি ভোটারের, মোতায়েন ২৩২১ কোম্পানি বাহিনী
West Bengal Election 2026: বুথে বুথে ওয়েব কাস্টিং, নজরে ফার্স্ট টাইম ভোটাররা; দ্বিতীয় দফার যুদ্ধে কার পাল্লা ভারী? রাজ্যের ৭ জেলার ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ। ৩ কোটি ২১ লক্ষ ভোটারের রায় হবে যন্ত্রবন্দি। অশান্তি রুখতে মোতায়েন ২,৩২১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুধবার বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের মেগা লড়াই। দ্বিতীয় দফায় রাজ্যের সাতটি জেলার মোট ১৪২টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হতে চলেছে। গত ২০২১ সালের নির্বাচনের পরিসংখ্যান এবং বর্তমান ভোটার তালিকার সমীকরণ বিচার করলে এই দফার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে উত্তর ২৪ পরগনা ও কলকাতার মতো হেভিওয়েট কেন্দ্রগুলিতে ক্ষমতার দখল নিতে মরিয়া শাসক-বিরোধী সব পক্ষই।
নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (SIR) পর এই ১৪২টি আসনে মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ২১ লক্ষ ৭৫ হাজার ২৯৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৭৪ হাজার ৩০৬ এবং মহিলা ভোটার ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৪০ হাজার ১৬২ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৭৯২ জন। এছাড়াও ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে ভোটাধিকার ফিরে পাওয়া ১,৪৬৮ জন ‘যোগ্য’ ভোটারও কাল তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন। এই দফায় লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ। প্রায় ৪.১২ লক্ষ ভোটার এবারই প্রথম জীবনের প্রথম ভোট দেবেন। শতায়ু ভোটারের সংখ্যাও কম নয়, ৩,২৪৩ জন প্রবীণ নাগরিক গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল হচ্ছেন।
রাজ্য জুড়ে মোট ৪১ হাজার একটি বুথে ভোটগ্রহণ করা হবে। এর মধ্যে ৩৯,৩০১টি প্রধান বুথ এবং ১,৭০০টি অতিরিক্ত বুথ থাকছে। কমিশনের পক্ষ থেকে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রতিটি বুথেই ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নারী ক্ষমতায়নের নজির গড়ে ৮,৮৪৫টি বুথ সম্পূর্ণভাবে মহিলারা পরিচালনা করবেন। এ ছাড়াও ২৫৮টি আদর্শ বা ‘মডেল’ বুথ ভোটারদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।
সুষ্ঠুভাবে ভোট করাতে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো আপস করছে না কমিশন। দ্বিতীয় দফায় মোতায়েন করা হয়েছে রেকর্ড সংখ্যক ২,৩২১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়া হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনায় (৫০৭ কোম্পানি)। এছাড়া কলকাতাতেও ২৭৩ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন থাকছে। ব্যারাকপুর ও বারাসতের মতো স্পর্শকাতর পুলিশ জেলাগুলোতে থাকছে কড়া নজরদারি। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ মিলিয়ে প্রায় ৫ লক্ষ কর্মী আগামীকাল মোতায়েন থাকছেন।
এই ১৪২টি আসনে মোট ১,৪৪৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। গত ২০২১ সালের নির্বাচনে এই আসনগুলোর চিত্র ছিল সম্পূর্ণ তৃণমূল ঘনিষ্ঠ। সেবার ১৪২টি আসনের মধ্যে ১২৩টিতেই জিতেছিল তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি জিতেছিল ১৮টিতে এবং একটি আসন গিয়েছিল আইএসএফ-এর ঝুলিতে। তবে গত পাঁচ বছরে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। নতুন ভোটার এবং রাজনৈতিক মেরুকরণের ফলে এবার ফলাফল কী হয়, সেদিকেই তাকিয়ে গোটা রাজ্য। সকাল ৭টা থেকে শুরু হবে ভোটগ্রহণ, চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)