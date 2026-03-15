WB Assembly Election 2026 Dates: কমিশনের চূড়ান্ত ঘোষণা; বাংলায় কবে বিধানসভা নির্বাচন? ক'দফায়? রেজাল্ট কবে?

West Bengal Assembly Election 2026 Dates Big Update: রবিবার বিকেলে নির্বাচন কমিশনের বহু-প্রতীক্ষিত সাংবাদিক বৈঠক। যে বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ঘোষণা করলেন দেশের ৫ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট। বাংলায় ২৯৪টি সিটে ভোটগ্রহণ কবে? নির্বাচনের দিনক্ষণ ও দফা বিষয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 15, 2026, 04:40 PM IST
কবে ভোটের রেজাল্ট?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবার বিকেলে নির্বাচন কমিশনের বহু-প্রতীক্ষিত সাংবাদিক বৈঠক। যে বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার (Gyanesh Kumar) ঘোষণা করলেন দেশের ৫ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট। ৫ রাজ্যে মোট ৮২৪ আসনে ভোট। ৫ রাজ্যে ভোট দেবেন ১৭.০৪ কোটি ভোটার। পশ্চিমবঙ্গে ভোটার ৬ কোটি ৪৪ লক্ষ ভোটার।  পাঁচ রাজ্যে ভোটের নির্ঘণ্টের মধ্যে অবশ্য খুব স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিমবঙ্গবাসী তাঁদের রাজ্যের ভোটের (West Bengal Assembly elections 2026) দিন-তারিখ জানতে আগ্রহী। কবে ভোট এ রাজ্যে? ক দফায় আয়োজিত হবে ভোট? কোন কোন তারিখে? ভোটের ফল কবে? 

অসমে এক দফায় ভোট। কেরালামে ১ দফায় ভোট। বাংলায় ভোট দু'দফায়। এ রাজ্যে ভোট হবে ২৩ এপ্রিল ও ২৯ এপ্রিল; ২৩ এপ্রিলে ভোট হবে ১৫২ আসনে, ২৯ এপ্রিল ভোট হবে ১৪২ আসনে। ভোট গণনা ৪ মে।

২ দফায় ভোট

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন সম্ভবত ২ দফায় হবে। তেমনই ইঙ্গিত ছিল নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকের। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন সম্ভবত দুটি দফায় অনুষ্ঠিত হতে পারে। মূলত রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তার বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করেই ভোটগ্রহণের দফা কমানোর কথা ভাবা হচ্ছে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছিল।

নির্বাচন কমিশন এবং বিরোধী দল

সম্প্রতি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ কলকাতা সফরে আসে। সেখানে তারা রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বিস্তারিত বৈঠক করে। বৈঠকে রাজ্যের বিরোধী দলগুলি-- বিশেষত বিজেপি, সিপিআই(এম) এবং কংগ্রেস-- কমিশনের কাছে এক বা সর্বাধিক দুই দফায় নির্বাচন করার জোরালো দাবি জানিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিরোধীদের মতে, বেশি দফায় ভোট হলে দুষ্কৃতীদের এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে যাওয়ার সুযোগ থাকে। তাই অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটের স্বার্থে কম দফায় ভোট হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

হিংসা-উদ্বেগ

অতীতে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে হিংসার ঘটনা কমিশনের কাছে উদ্বেগের বড় কারণ। এই কারণে এবার নির্বাচন ঘোষণার অনেক আগে থেকেই রাজ্যে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যাতে ভোটারদের মনে নিরাপত্তা বোধ তৈরি করা যায়। প্রসঙ্গত, রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরাও কমিশনকে আশ্বস্ত করেছেন, ভোটের আগে ও পরে রাজ্যে কড়া নিরাপত্তা বজায় রাখা হবে।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

