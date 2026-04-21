Polling Day Restriction: নির্বাচন না যুদ্ধ, বোঝা দায়: বেনজির নিষেধাজ্ঞা জারি কমিশনের, ভোটের দিন সব বন্ধ? তালিকা দেখে বেরোন

Polling Day Restriction: নির্বাচন না যুদ্ধ, বোঝা দায়: বেনজির নিষেধাজ্ঞা জারি কমিশনের, ভোটের দিন সব বন্ধ? তালিকা দেখে বেরোন
West Bengal Assembly Election 2026: কখনও বন্ধ করা হচ্ছে মদের দোকান কখনও বা বন্ধ হচ্ছে আগামী ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মনে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার অন্ত নেই।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গণতন্ত্রের উৎসব দোরগোড়ায়। আগামী ২৩ এপ্রিল প্রথম দফায় ১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হবে। ইতোমধ্যেই ভোটের দিন সাধারণ মানুষের যাতায়াত, বাজারঘাট এবং জরুরি পরিষেবা নিয়ে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে প্রশাসন। ভোট দিতে যাওয়ার আগে এক নজরে দেখে নিন ওই দিন আপনার এলাকায় কোন পরিষেবা চালু থাকছে আর কোনটি বন্ধ।
রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী, যে সমস্ত এলাকায় ভোটগ্রহণ হবে, সেখানে সমস্ত সরকারি দফতর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়) বন্ধ থাকবে। বেসরকারি সংস্থাগুলিকেও তাদের কর্মীদের ভোটের দিন 'পেইড লিভ' বা সবেতন ছুটি দিতে হবে। যদি কোনও কর্মীর কর্মস্থল ভোটের এলাকার বাইরে হয়, কিন্তু তার নিজের ভোট ওই দিন থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট সংস্থা তাকে ছুটি দিতে বাধ্য।
নির্বাচন চলাকালীন সাধারণ জনজীবন কিছুটা নিয়ন্ত্রিত রাখতে কয়েকটি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। অধিকাংশ বড় বাজার, দোকানপাট, শপিং কমপ্লেক্স এবং কল-কারখানা ওই দিন বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। ব্যাঙ্কিং পরিষেবার ক্ষেত্রেও কিছু বিধিনিষেধ থাকছে। পোলিং স্টেশনের একদম কাছে থাকা ব্যাঙ্কের শাখাগুলি বন্ধ থাকতে পারে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে সীমিত কর্মী নিয়ে কাজ চললেও, কর্মীদের ভোট দেওয়ার অধিকার সবার আগে সুনিশ্চিত করতে হবে।
সাধারণ মানুষের আশঙ্কার কোনও কারণ নেই, কারণ জীবনদায়ী ও জরুরি পরিষেবাগুলি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রাখা হচ্ছে।
হাসপাতাল ও নার্সিংহোম: ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে।
ওষুধের দোকান: স্বাভাবিক সময়ের মতোই খোলা থাকবে।
দুধ ও পানীয় জল: সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।
পরিবহণ: বাস, অটো ও ট্যাক্সি চলাচল করবে, তবে সংখ্যায় কিছুটা কম হতে পারে। ভোটারদের যাতায়াতে যাতে অসুবিধা না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।
শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে আবগারি দফতর। প্রথম দফার ভোটের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় ২১ এপ্রিল সন্ধে ৬টা থেকে ২৩ এপ্রিল ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত মদের দোকান, বার ও পাব বন্ধ থাকবে। ড্রাই ডে ঘোষণার এই নির্দেশিকা কঠোরভাবে পালন করার বার্তা দেওয়া হয়েছে। একইভাবে দ্বিতীয় দফার ক্ষেত্রেও ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে এই নিষেধাজ্ঞা জারি হবে। প্রশাসনের লক্ষ্য একটাই—যাতে সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে এবং নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। সোমবার সন্ধের নির্দেশিকায় বড় চেঞ্জ। কলকাতা ও সন্নিহিত দুই চব্বিশ পরগনায় বন্ধ থাকবে মদের দোকান। টানা ১০ দিন।