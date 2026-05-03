English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • West Bengal Assembly Election 2026: বাংলার কুর্সিতে কে? আজ ভোটগণনা, কাউন্টিং হলে বেনজির কড়াকড়ি

West Bengal Assembly Election 2026: বাংলার কুর্সিতে কে? আজ ভোটগণনা, কাউন্টিং হলে বেনজির কড়াকড়ি

West Bengal Assembly Election 2026: ফের নতুন করে ভোট হবে ফলতায়। বাকি ২৯৩ আসনের ভোটগণনা হবে ৪৫৯ কাউন্টিং হলে। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: May 3, 2026, 11:55 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: বাংলার কুর্সিতে কে? আজ ভোটগণনা, কাউন্টিং হলে বেনজির কড়াকড়ি
বাংলার কুর্সিতে কে? আজ ভোটগণনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দু'দফায় ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ। ছাব্বিশে বাংলায় কুর্সিতে কে? আজ, সোমবার সকাল ৭টা থেকে শুরু ভোটগণনা। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে গণনাকেন্দ্রগুলি। প্রার্থীদের নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে  প্রবেশে এবার নিষেধাজ্ঞা জারি করল নির্বাচন কমিশন। শুধুমাত্র যেসব প্রার্থী জেড প্লাস পান, ছাড় দেওয়া হয়েছে তাঁদেরই। তবে সেক্ষেত্রে একজন নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে ঢোকা যাবে কাউন্টিং হলে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  West Bengal Assembly Election 2026: বজ্র আটুনি কি ফস্কা গেরো? গণনার আগেই রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে ভিভি প্যাট

ফের নতুন করে ভোট হবে ফলতায়। বাকি ২৯৩ আসনের ভোটগণনা হবে ৪৫৯ কাউন্টিং হলে। সিঙ্গেল কাউন্টিং হলের সংখ্যা ১২৯, আর ডবল কাউন্টিং হলের ১৬৩। এবারই প্রথম প্রতিটি গণনাকেন্দ্রে থাকবে  একজন করে কাউন্টিং অবজার্ভার। সঙ্গে ১৬৩ জন অতিরিক্ত ও ৭৭ পুলিস অবর্জাভার।

কাউন্টিং হলে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা দায়িত্বে থাকবে CRPF। কমিশনের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ যদি কেউ ভিতরে ঢুকে পড়েন, সেক্ষেত্রে দায় নিতে হবে বাহিনী। কোনও সমস্যা হলে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা আধিকারিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জেলায় কিছু কিছু স্পর্শকাতর এলাকা প্রয়োজনে জারি করা হতে পারে ১৬৩ ধারা।

আরও পড়ুন:  West Bengal Assembly Election 2026: তোমরা আমায় ভুল বুঝো না: হঠাত্‍ কী হল আরজি কর নির্যাতিতার মা বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথের?

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
West Bengal Election Results 2026Bengal Vote Counting 2026West Bengal Counting Day
পরবর্তী
খবর

West Bengal Assembly Election 2026: তোমরা আমায় ভুল বুঝো না: হঠাত্‍ কী হল আরজি কর নির্যাতিতার মা বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথের?

.

পরবর্তী খবর

Bengal Weather Update: উত্তাল সমুদ্র, বাংলায় ঘোর বিপর্যয়: কালবৈশাখীর রক্তচক্ষুতে লন্ডভন্ড জে...