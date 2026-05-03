West Bengal Assembly Election 2026: বাংলার কুর্সিতে কে? আজ ভোটগণনা, কাউন্টিং হলে বেনজির কড়াকড়ি
West Bengal Assembly Election 2026: ফের নতুন করে ভোট হবে ফলতায়। বাকি ২৯৩ আসনের ভোটগণনা হবে ৪৫৯ কাউন্টিং হলে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দু'দফায় ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ। ছাব্বিশে বাংলায় কুর্সিতে কে? আজ, সোমবার সকাল ৭টা থেকে শুরু ভোটগণনা। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে গণনাকেন্দ্রগুলি। প্রার্থীদের নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে প্রবেশে এবার নিষেধাজ্ঞা জারি করল নির্বাচন কমিশন। শুধুমাত্র যেসব প্রার্থী জেড প্লাস পান, ছাড় দেওয়া হয়েছে তাঁদেরই। তবে সেক্ষেত্রে একজন নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে ঢোকা যাবে কাউন্টিং হলে।
ফের নতুন করে ভোট হবে ফলতায়। বাকি ২৯৩ আসনের ভোটগণনা হবে ৪৫৯ কাউন্টিং হলে। সিঙ্গেল কাউন্টিং হলের সংখ্যা ১২৯, আর ডবল কাউন্টিং হলের ১৬৩। এবারই প্রথম প্রতিটি গণনাকেন্দ্রে থাকবে একজন করে কাউন্টিং অবজার্ভার। সঙ্গে ১৬৩ জন অতিরিক্ত ও ৭৭ পুলিস অবর্জাভার।
কাউন্টিং হলে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা দায়িত্বে থাকবে CRPF। কমিশনের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ যদি কেউ ভিতরে ঢুকে পড়েন, সেক্ষেত্রে দায় নিতে হবে বাহিনী। কোনও সমস্যা হলে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা আধিকারিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জেলায় কিছু কিছু স্পর্শকাতর এলাকা প্রয়োজনে জারি করা হতে পারে ১৬৩ ধারা।
