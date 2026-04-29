Weather Update: ভোটের সকাল থেকেই দুর্যোগের অশনি সংকেত: কলকাতায় বইবে ৭০ কিমি বেগের ঝড়, বৃষ্টিতে তোলপাড় জেলার পর জেলা

Weather Update: ভোটের সকাল থেকেই দুর্যোগের অশনি সংকেত: কলকাতায় বইবে ৭০ কিমি বেগের ঝড়, বৃষ্টিতে তোলপাড় জেলার পর জেলা
Bengal Weather Update: ভোটের দিনই বঙ্গে দুর্যোগের মেঘ! আজ বুধবার নির্বাচনের সবকটি জেলাতেই কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা। কলকাতায় ঝড়ের গতিবেগ ৭০ কিমি পর্যন্ত হতে পারে।
অয়ন ঘোষাল: আগামী তিন দিন উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগের আশঙ্কা। কালবৈশাখী ঝড় সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি। বজ্রপাতের আশঙ্কা। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের দু এক জেলাতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা।
আজ বুধবার নির্বাচনের দিন দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা! ভারী বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব বর্ধমান ও সংলগ্ন জেলা গুলিতে। কালবৈশাখী শিলাবৃষ্টির সতর্কতা কলকাতা হাওড়া হুগলি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। নদীয়াতেও তীব্র ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা। অর্থাৎ নির্বাচনের সব জেলাতেই ঝড় এবং বৃষ্টির আশঙ্কা।
আজ বুধবার তীব্র ঝড়ের সঙ্গে শিলাবৃষ্টি এবং বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। পূর্ব বর্ধমান জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া সহ শিলাবৃষ্টি কালবৈশাখীর সতর্কতা কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা হাওড়া হুগলী পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বাঁকুড়া পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া বইবে। বাকি সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় বাতাস বইবে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা।
কাল বৃহস্পতিবার নির্বাচনের পরের দিন ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। কালবৈশাখীর সতর্কতা ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো হওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে হাওড়া উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে ৪০/৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি।
শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতে। ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে নদিয়া মুর্শিদাবাদ বীরভূম উত্তর ও দক্ষিণ ২৪পরগনা পূর্ব বর্ধমান এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝড়ো বাতাস ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের।
উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বৃহস্পতিবার। সপ্তাহজুড়েই বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টি উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে। প্রবল বৃষ্টির কারণে আগামী দুই তিন দিনে তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে বিভিন্ন জেলাতে।
বুধবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। ভারী বৃষ্টির অর্থাৎ ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার অর্থাৎ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলাতে। এই জেলাগুলিতে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা।
বৃহস্পতিবার ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি অর্থাৎ ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। ভারী বৃষ্টি অর্থাৎ ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং কালিম্পং এবং কোচবিহারে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি ও বজ্রপাতের আশঙ্কা।
শুক্র এবং শনিবারেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকবে উপরের পাঁচ জেলায় দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়িতে। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে।
রবিবারেও ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে সব জেলার দুই এক জায়গায়।
কলকাতায় আজ বুধবার এবং কাল বৃহস্পতিবার কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। ঝড়ের গতিবেগ ৭০ কিলোমিটার হতে পারে। সঙ্গে শিলা-বৃষ্টির সতর্কতা। তাপমাত্রা ৩/৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে।