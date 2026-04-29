West Bengal Elections Exit Poll Results: ২০০৬ সালে বামফ্রন্ট ২৩৫ পাবে, মিলিয়েছিলেন একমাত্র ইনিই: ছাব্বিশের ভোটেও বিরাট এগজিট পোল জানিয়ে দিলেন সেই তিনিই

West Bengal Elections Exit Poll Results: ২০০৬ সালে বামফ্রন্ট ২৩৫ পাবে, মিলিয়েছিলেন একমাত্র ইনিই। আর এই ছাব্বিশের ভোটেও বিরাট এগজিট পোল জানিয়ে দিলেন সেই তিনিই। আর তাতে বিরাট চমক। কী আছে তাতে? কে তিনি?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 29, 2026, 10:09 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০০৬ সালে বামফ্রন্ট ২৩৫ পাবে, মিলিয়েছিলেন একমাত্র ইনিই। আর এই ছাব্বিশের ভোটেও বিরাট এগজিট পোল জানিয়ে দিলেন সেই তিনিই। তাতে বিরাট চমক। কী আছে তাতে? কে সেই ব্যক্তি?

তৃণমূল মেজরিটি পাবেই

তিনি যোগেন্দ্র যাদব। তিনি লিখছেন, 'আমি ভোটবিশেষজ্ঞ নই। তাই এতদিন আমি চুপ করেই ছিলাম। তবে, বাংলার ভোটের সব এগজিট পোল দেখে-টেখে আমার মনে হচ্ছে, আমি খুব জোর এটা বলতে পারি যে, ঠিকঠাক ভোট হলে তৃণমূলের মেজরিটি পেতে কোনও সমস্যা হবে না। আর বিজেপি রিগিং ছাড়া জিতবে না।'

সমানে-সমানে

এক্স পোস্টে তিনি এই কথা লিখে ২০২১ ও ২০২৪ সালের এগজিট পোলের হিসেব দিয়েছেন। পাশাপাশি প্রণয় রায়ের ডিকোডারের রিডিংটাও দিয়েছেন। সেটা খুবই চিত্তাকর্ষক। ডিকোডার দেখাচ্ছে, বিজেপি পাবে ১৪৪টি আসন, তৃণমূলও পাবে ১৪৪টি সিট। কংগ্রেস একটি। সিপিএমের কথা উল্লেখই নেই। 

তৃণমূলের পোস্ট

প্রসঙ্গত আজ সন্ধেয় অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস একটা পোস্ট করেছে। কী বলছে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস? এআইটিসি জানাচ্ছে, আমাদের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন অনুযায়ী, এটি সম্পূর্ণভাবে একটি 'জনরোষের ভোট' (Vote of Anger)। বহিরাগত বনাম বাঙালি পরিচিতির লড়াই ছিল অন্যতম প্রধান ইস্যু। হিন্দি ভাষায় কথা বলা অজয় পালের মহিলাদের হুমকি দেওয়ার ভিডিওটি বিজেপির জন্য হয়তো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কিছু লাইক এনে দিয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এটি এক বিশাল নেতিবাচক ধারণা তৈরি করেছে যে, উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা এক বহিরাগত কীভাবে বাঙালিদের হুমকি দিচ্ছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই ধরনের প্রচার চালিয়েছিলেন যে, কীভাবে অমিত শাহ বাঙালিদের ঘরের ভেতর এসে ভয় দেখাচ্ছেন। এআইটিসি আরও বলেছে, আমরা সফলভাবে বিভিন্ন এলাকায় মহিলা ভোটারদের সংগঠিত করতে পেরেছি। এমনকি যেসব জেলায় আমরা কিছুটা কঠিন লড়াইয়ের মুখে ছিলাম, সেখানে পরিযায়ী শ্রমিকরা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীত + ডিজে

এআইটিসি বলেছে, আমাদের অনুমান, আমরা ২৩০টির বেশি আসন পার করছি এবং নন্দীগ্রামে এগিয়ে রয়েছি। আর, ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারী কোথাও লড়াইয়ে নেই! এবার ৪ঠা মের অপেক্ষা-- রবীন্দ্রসঙ্গীত + ডিজে।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

